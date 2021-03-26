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26 мар 2021

Nissan Patrol получит версию Nismo

Nissan Patrol получит версию Nismo
Автор фото: фирма-производитель

От придворного тюнинг-ателье Nissan давно не было вестей, а ведь в Nismo когда-то строили очень интересные автомобили! Достаточно вспомнить их проект Juke, когда простой компактный кроссовер превратился в настоящий гоночный снаряд. Как выяснилось, компания жива и уже успела поработать над Nissan Patrol, который будет показан 31 марта

Здесь надо сказать, что все силы будут брошены на внешность и стиль - как это и было с прошлым поколением внедорожника. На машине будет установлен грозный обвес с кастомной решеткой радиатора, новая выхлопная система и новые же диски.

А что с технической составляющей? В анонсе сообщается, что автомобиль получит модернизированную подвеску и форсированный двигатель. Да, 434 лошадиные силы против 405 «коней» в стоковом исполнении – не бог весть, какая разница, но и такой «табун» весьма не плох. Во-вторых, основной рынок сбыта Patrol –  Ближний восток, а местные покупатели очень любят, чтобы их машины выделялись на фоне всех остальных. Поэтому доработка «Патрола» была произведена с учетом данного фактора. Иначе говоря, тигр, сам по себе является мощным животным, но тигр с золотыми клыками – это, как минимум, интересно.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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