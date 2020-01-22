Nissan передаст свои электрические разработки партнерам по альянсу

Nissan является одним из пионеров в области массового производства электрокаров. В 2016 году образовался альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, и, похоже, что в ближайшем будущем электрическими разработками инженеров Nissan воспользуются остальные участники альянса

По словам Альфонсо Альбайса, старшего вице-президента Nissan по дизайну, компания работает над новой модульной платформой, которая ляжет в основу новых электрокаров альянса, пишет портал Insideevs. Это значит, что в ближайшем будущем электромобили Renault, Nissan, Mitsubishi и их дочерних брендов будут с технической точки зрения унифицированы, хотя внешность у автомобилей разная — платформа в этом плане сможет похвастаться большой гибкостью.

Первый электрический кроссовер Nissan под названием Ariya станет обладать весьма неплохими динамическими характеристиками: разгон до 100 км/ч будет даваться ему примерно за 5 секунд. Его электрическая силовая установка будет базироваться на концепции E-4orce AWD, которая состоит из двух электрических двигателей мощностью 304 л.с. Эту же силовую установку получат и новые электромобили Renault и Mitsubishi, а также Infiniti. Новая платформа, как добавляют коллеги, поддерживает также гибридные силовые установки, поэтому бренды альянса вскоре существенно расширят и их линейку.