Автомобильный портал Motorpage
22 янв 2020

Nissan передаст свои электрические разработки партнерам по альянсу

Nissan передаст свои электрические разработки партнерам по альянсу

Nissan является одним из пионеров в области массового производства электрокаров. В 2016 году образовался альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, и, похоже, что в ближайшем будущем электрическими разработками инженеров Nissan воспользуются остальные участники альянса

По словам Альфонсо Альбайса, старшего вице-президента Nissan по дизайну, компания работает над новой модульной платформой, которая ляжет в основу новых электрокаров альянса, пишет портал Insideevs. Это значит, что в ближайшем будущем электромобили Renault, Nissan, Mitsubishi и их дочерних брендов будут с технической точки зрения унифицированы, хотя внешность у автомобилей разная — платформа в этом плане сможет похвастаться большой гибкостью.

Первый электрический кроссовер Nissan под названием Ariya станет обладать весьма неплохими динамическими характеристиками: разгон до 100 км/ч будет даваться ему примерно за 5 секунд. Его электрическая силовая установка будет базироваться на концепции E-4orce AWD, которая состоит из двух электрических двигателей мощностью 304 л.с. Эту же силовую установку получат и новые электромобили Renault и Mitsubishi, а также Infiniti. Новая платформа, как добавляют коллеги, поддерживает также гибридные силовые установки, поэтому бренды альянса вскоре существенно расширят и их линейку.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Nissan 370Z – преемнику быть!

17 января 2020

В Nissan опровергли выход из альянса

14 января 2020

Nissan может выйти из альянса с Renault

13 января 2020

В Nissan заново изобрели шумоизоляцию

10 января 2020
Nissan Sentra 2020

Nissan запатентовал в России новую Sentra

25 декабря 2019
Nissan X-Trail 2018

Nissan полностью обновит свою линейку кроссоверов

17 декабря 2019

 Новости Nissan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus LS - lexus ls 500 2018 «импозантный, как рояль» Тест драйв
22 января 2020

Lexus LS
"«Импозантный, как рояль»"
Subaru XV - subaru xv tokyo 2019 знает, на какие точки нажимать
Тест драйв
18 января 2020

Subaru XV
"Subaru XV Tokyo знает, на какие точки нажимать"
Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg - сравнительный тест. трудный выбор между «пакетным» mercedes-benz gle 2020 и «навороченным» volkswagen touareg 2019
Сравнительный тест
14 января 2020

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg
"Трудный выбор между «пакетным» Mercedes-Benz GLE и «навороченным» Volkswagen Touareg"
Chery Tiggo 4 - каким стал chery tiggo 4 2020 с «роботом»
Тест драйв
09 января 2020

Chery Tiggo 4
"Каким стал Chery Tiggo 4 с «роботом»"

Написано новостей:

2 5 0 6 1