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23 июл 2019

Nissan показал очередной тизер нового Juke

Nissan показал очередной тизер нового Juke
Автор фото: фирма-производитель
Японский автопроизводитель Nissan опубликовал второй тизер кроссовера Juke нового поколения. Теперь на изображении можно более детально рассмотреть переднюю часть новинки.
В новом тизере компания, по сути, не рассказала ничего нового, лишь позволила более детально рассмотреть переднюю часть нового поколения кроссовера. Как и ожидалось, автомобиль сохранил узнаваемые черты, однако теперь двухэтажная оптика стала более «взрослой». Судя по изображению, дневные ходовые огни больше не выпирают над кузовом, кроме того, они стали более узкими и аккуратными. Круглые фары также остались на месте, но получили иной дизайн.
 
Новое поколение Nissan Juke построят на платформе CMF-B, которую компания разработала совместно с французскими коллегами по концерну из Renault. На такой же «тележке» построена модель Clio. Если новичка действительно построят на этой архитектуре, стоит ожидать в моторной гамме бензиновые двигатели объемами 1,0 и 1,3 литра, 1,5-литровый дизель
 

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