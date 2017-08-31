Компания Nissan представила систему Intelligent Rear Mirror View (I-RMW), которая позволяет водителю увидеть во внутрисалонное зеркало обстановку позади, даже если на втором ряду сидят рослые пассажиры, а позади них находится перекрывающий видимость груз.

В зеркало заднего вида интегрирован жидкокристаллический экран, в случае если обзорность назад затруднена, то нажав кнопку, водитель может вывести на него картинку с камеры, которая находится в задней части автомобиля.

Новое зеркало первым получит большой внедорожник Nissan Armada 2018 модельного года. Грузовик, продающийся исключительно на рынке Северной Америки получил 5,6-литровый двигатель V8 мощностью 390 л.с. и 7-ступенчатый «автомат». Как и раньше машина будет предлагаться как в полно- так и заднеприводном вариантах.

Позднее систему I-RMW могут получить и другие модели Nissan, в первую очередь пикапы и внедорожники, у которых зачастую затруднена обзорность во внутрисалонном зеркале.