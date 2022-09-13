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13 сен 2022

Nissan представил свой новый электрический минивэн

Nissan представил свой новый электрический минивэн
Автор фото: фирма-производитель

В линейке Nissan появился развозной «каблук» Townstar с электрической силовой установкой

Назвать эту машину уникальной  нельзя – перед нами настоящий продукт бейдж-инжиниринга. Потому что Townstar, по сути, является перелицованной копией Renault Kangoo. По этому же принципу Mercedes сделал свою модель Citan. Такая тактика объясняется просто – все три компании работают в альянсе, и используют для коммерческого транспорта одну и ту же платформу.

Перейдем к техническим характеристикам Nissan Townstar. Электрофургон получил 122-сильный электромотор с крутящим моментом 245 Нм. Аккумулятор установлен небольшой, ёмкостью 45 кВт•ч. При подключении к быстрой зарядной станции запас энергии пополнится с 15 до 80% за 37 минут. Запас хода здесь составляет около 300 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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