Nissan рекламирует новый кей-кар с помощью котиков

Компания Nissan анонсировала необычную рекламную кампанию для своего кей-кара Dayz: небольшие копии автомобиля превратят в домики для кошек

Домики для животных в виде автомобиля Nissan Dayz компания разместит в котокафе сети Mocha, которая охватывает всю Японию. Предполагаемый посыл рекламной кампании: новый кей-кар настолько прост в управлении, что с ним справится даже кошка. Однако Nissan на всякий случай официально предупредила автовладельцев об опасности попыток усадить кота за руль настоящего автомобиля.

Nissan Dayz выступает в сегменте кей-каров, то есть отличается компактными размерами и небольшим 660-кубовым мотором. При этом на домашнем рынке даже в доступных комплектациях Dayz оснащается развитой системой водительских ассистентов: в неё входят ассистенты контроля рядности и превентивного торможения с распознаванием велосипедистов, помощник при старте на подъёме и «умная» головная оптика, а в дорогих версиях добавляются адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе.