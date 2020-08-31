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31 авг 2020

Nissan вновь перенес премьеру спорткара 400Z

Nissan вновь перенес премьеру спорткара 400Z

Выпустить замену модели 370Z мешают финансовые трудности. Любопытно, но новые сроки выхода остаются до сих пор неназванными

В конце мая Nissan представил четырехлетнюю стратегию развития. Среди прочего, она подразумевала выпуск 12 новых моделей в течение 18 месяцев – то есть до конца 2021 года. В числе новинок был анонсирован и спорткар серии Z. И теперь британское издание Auto Express утверждает, что эта машина выйдет с опозданием.

Новый временной период -2022 год, да и тот обозначается лишь датой презентации – на рынок автомобиль вообще выйдет лишь в 2023 году.  Любопытно, что полностью новым спорткар с предполагаемым именем 400Z не будет: переработав дизайн, в котором будут содержаться отсылки к классическим 240Z и 260Z, машине сохранят преимущественно старую архитектуру. При этом двигатель установят условно новый – трехлитровый V6 от Infiniti Q60

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