Nissan вновь перенес премьеру спорткара 400Z

Выпустить замену модели 370Z мешают финансовые трудности. Любопытно, но новые сроки выхода остаются до сих пор неназванными

В конце мая Nissan представил четырехлетнюю стратегию развития. Среди прочего, она подразумевала выпуск 12 новых моделей в течение 18 месяцев – то есть до конца 2021 года. В числе новинок был анонсирован и спорткар серии Z. И теперь британское издание Auto Express утверждает, что эта машина выйдет с опозданием.

Новый временной период -2022 год, да и тот обозначается лишь датой презентации – на рынок автомобиль вообще выйдет лишь в 2023 году. Любопытно, что полностью новым спорткар с предполагаемым именем 400Z не будет: переработав дизайн, в котором будут содержаться отсылки к классическим 240Z и 260Z, машине сохранят преимущественно старую архитектуру. При этом двигатель установят условно новый – трехлитровый V6 от Infiniti Q60