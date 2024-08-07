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7 авг 2024

Nissan запустила продажи кемпера MyRoom на базе Caravan

Nissan запустила продажи кемпера MyRoom на базе Caravan
Автор фото: фирма-производитель

Кемпер Nissan MyRoom на базе модели Caravan ранее был доступен только в ограниченном предложении Launch Edition, но японцы решили сделать полноценную серийную версию по цене от 5 516 500 йен (примерно 3 240 000 рублей)

Nissan MyRoom сделан на базе большой версии минивэна Caravan длиной 5080 мм. Внутри есть все необходимое для комфортного размещения двух человек. Кровать состоит из двух отдельных матрасов, прикрепленных к боковым панелям. Их можно складывать при необходимости освобождения дополнительного пространства. Также тут имеются два отдельных кресла, которые раскладываются в диван и достаточно широкий столик. Оснащение также включает дополнительные ящики для хранения, светильники и розетки. Отделка выполнена из дерева, что однозначно придает уют внутреннему пространству.

Кемпер можно приобрести либо с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 130 л.с. и 178 Нм крутящего момента, либо с 2,5-литровым дизелем на 132 л.с. и 370 Нм крутящего момента. Вне зависимости от агрегата коробка - 7-ступенчатый автомат. Привод по умолчанию задний, но с дизельным мотором может быть и полный.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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