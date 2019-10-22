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22 окт 2019

Первый электрокроссовер Nissan: покрова сорваны

Первый электрокроссовер Nissan: покрова сорваны
Автор фото: фирма-производитель

Японский журнал CarTop поделился некоторыми сведениями о горячей новинке , раскрыв ее внешность и некоторые технические характеристики

Так стало известно, что автомобиль будет носить имя Nissan Ariya. Любопытно, но кроссовер можно назвать смесью Nissan LEAF и Nissan Qashqai: от первого он унаследует электрическую начинку, от второго — пропорции кузова и увеличенный дорожный просвет. Однако , внешностью автомобиль более близок к двухгодовалому концерту Nissan IMx.

В технической составляющей тоже есть несколько нюансов. Не смотря на родство с Leaf, кроссовер получит куда более продвинутые характеристики. Мощность электромоторов и емкость АКБ пока не уточняются, но Nissan Ariya будет способен разгоняться с 0 до 100 км/ч менее чем за пять секунд, а также проезжать до 480 км на одном заряде. Кроме того, аккумуляторы получат жидкостное охлаждение. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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