Автомобильный портал Motorpage
17 окт 2023

Представлен концептуальный минивэн от Nissan

Представлен концептуальный минивэн от Nissan
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Nissan опубликовала изображения будущего минивэна Hyper Tourer. Вживую автомобиль можно будет увидеть на Japan Mobility Show, который будет проходить в Токио в конце этого месяца

Hyper Tourer выделяется крайне футуристичным дизайном. В экстерьере и интерьере автомобиля прослеживается множество геометрических острых линий. Весь периметр кузова опоясан узкой светодиодной полосой. Привычной оптики у минивэна нет, ее заменяют диодные вставки в нижние части передних и задних бамперов.  Внутри установлены четыре посадочных места. По желанию их можно развернуть друг против друга. Пол в салоне оборудован цифровой панелью, на которую выводится водный рисунок. Перед водителем установлен широкий сенсорный экран, выполняющий функцию «приборки» и мультимедийной системы.

Как утверждают разработчики, автомобиль способен считывать биометрические данные, включающие мозговую активность, сердцебиение и дыхание как водителя, так и пассажиров. Hyper Tourer будет оборудован электрической силовой установкой, но технические характеристики пока не приводится. Также известно, что автомобиль будет оборудован самым совершенным автопилотом и фирменной системой полного привода e-4orce.  

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan X-Trail

Представлен обновленный Nissan X-Trail

17 октября 2023
Nissan Leaf

Новый Nissan Leaf засветился в Лас-Вегасе

29 сентября 2023
Nissan 20-23 Concept (2023)

Nissan показал концепт «заряженного» хэтчбека

26 сентября 2023
Nissan Qashqai

Nissan Qashqai подешевел в России

13 сентября 2023
Nissan Murano

Запечатлен обновленный Nissan Murano

12 сентября 2023
Nissan Kicks (2021)

Запуск производства Nissan Kicks перенесли из-за кражи

06 сентября 2023

 Новости Nissan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jetour Dashing - jetour dashing (2023) «догнать кролика» Тест драйв
10 октября 2023

Jetour Dashing
"«Догнать кролика»"
Livan X3 Pro - livan x3 pro (2023) как средство передвижения
Тест драйв
03 октября 2023

Livan X3 Pro
"Livan X3 Pro как средство передвижения"
Chery Arrizo 8 - chery arrizo 8 (2022) правила бизнеса
Тест драйв
27 сентября 2023

Chery Arrizo 8
"Правила бизнеса"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 9 4 5