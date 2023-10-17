Представлен концептуальный минивэн от Nissan

Японская компания Nissan опубликовала изображения будущего минивэна Hyper Tourer. Вживую автомобиль можно будет увидеть на Japan Mobility Show, который будет проходить в Токио в конце этого месяца

Hyper Tourer выделяется крайне футуристичным дизайном. В экстерьере и интерьере автомобиля прослеживается множество геометрических острых линий. Весь периметр кузова опоясан узкой светодиодной полосой. Привычной оптики у минивэна нет, ее заменяют диодные вставки в нижние части передних и задних бамперов. Внутри установлены четыре посадочных места. По желанию их можно развернуть друг против друга. Пол в салоне оборудован цифровой панелью, на которую выводится водный рисунок. Перед водителем установлен широкий сенсорный экран, выполняющий функцию «приборки» и мультимедийной системы.

Как утверждают разработчики, автомобиль способен считывать биометрические данные, включающие мозговую активность, сердцебиение и дыхание как водителя, так и пассажиров. Hyper Tourer будет оборудован электрической силовой установкой, но технические характеристики пока не приводится. Также известно, что автомобиль будет оборудован самым совершенным автопилотом и фирменной системой полного привода e-4orce.