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11 сен 2020

Преемник спорткара Nissan 370Z сохранит механическую коробку

Преемник спорткара Nissan 370Z сохранит механическую коробку
Автор фото: фирма-производитель

Премьера нового спорктара японской марки, который получит 400-сильный двигатель, состоится 15 сентября

Компания Nissan опубликовала видеотизер нового спорткара, который станет идеологическим преемником модели 370Z. Из ролика становится понятно, что автомобиль будет доступен с шестиступенчатой механической коробкой передач.

В видео также можно услышать звук двигателя, которым оснастят новый спортивный автомобиль. Предположительно, речь идет о трехлитровом агрегате V6 с двумя турбинами, который устанавливают, например, на Infiniti Q50 и Q6, где он развивает 406 л. с. и 474 Нм крутящего момента. Альтернативой механической трансмиссии станет 9-диапазонный «автомат».

Что касается внешности, то у автомобиля будут черты классического купе Datsun 270Z, которое в 2019 г. отметило свой 50-летний юбилей. При этом общие габариты автомобиля можно сопоставить с нынешним 370Z.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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