Преемника спорткара Nissan 370Z показали на видео

Японская компания показала на видео преемника купе, который получит новый двигатель мощнее 400 лошадиных сил

Компания Nissan опубликовала видеоролик, в котором показан преемник спорткара 370Z. Японская фирма объявила о том, что в следующие полтора года выпустит 12 новых или обновленных моделей. У новинки будут черты классического купе Datsun 270Z, которое в 2019 г. отметило свой 50-летний юбилей. При этом общие габариты автомобиля можно сопоставить с нынешним 370Z.

Преемника Nissan 370Z оснастят новым трехлитровым двигателем V6 с двумя турбинами, устанавливаемым, например, на Infiniti Q50 и Q6, где он развивает 406 л. с. и 474 Н•м крутящего момента. Мотор будет действовать вместе с девятиступенчатой автоматической коробкой передач, однако при желании автомобиль можно будет заказать с шестидиапазонной механической трансмиссией.