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29 май 2020

Преемника спорткара Nissan 370Z показали на видео

Преемника спорткара Nissan 370Z показали на видео

Японская компания показала на видео преемника купе, который получит новый двигатель мощнее 400 лошадиных сил

Компания Nissan опубликовала видеоролик, в котором показан преемник спорткара 370Z. Японская фирма объявила о том, что в следующие полтора года выпустит 12 новых или обновленных моделей. У новинки будут черты классического купе Datsun 270Z, которое в 2019 г. отметило свой 50-летний юбилей. При этом общие габариты автомобиля можно сопоставить с нынешним 370Z.

Преемника Nissan 370Z оснастят новым трехлитровым двигателем V6 с двумя турбинами, устанавливаемым, например, на Infiniti Q50 и Q6, где он развивает 406 л. с. и 474 Н•м крутящего момента. Мотор будет действовать вместе с девятиступенчатой автоматической коробкой передач, однако при желании автомобиль можно будет заказать с шестидиапазонной механической трансмиссией.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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