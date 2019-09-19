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19 сен 2019

Ради выхода из кризиса Nissan продает себя

Ради выхода из кризиса Nissan продает себя

Nissan собирается продать дочернее предприятие Nissan Trading, которое занимается поставкой запчастей и материалов на вторичный рынок. Фирма оценивается в $1 млрд

Автопроизводитель рассчитывает, что продажа дочернего предприятия поможет преодолеть финансовые трудности, которые компания в последнее время испытывает.По данным Bloomberg, автопроизводителю уже поступили предложения по покупке подразделения от частных и торговых компаний. К октябрю Nissan уже собирается выбрать покупателя.

Любопытный факт, по сообщениям того же Bloomberg, за прошлый год Nissan Trading показал выручку в размере $6 млрд, однако сам концерн с 2018 года чувствует себя не лучшим образом. Продажи автомобилей марки упали на многих рынках, включая ключевой — США. Как результат: операционная прибыль достигла минимума за десятилетие.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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