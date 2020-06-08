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8 июн 2020

У 1,9 миллиона Ниссанов на ходу может открыться капот

У 1,9 миллиона Ниссанов на ходу может открыться капот
Автор фото: фирма-производитель

Nissan объявил о масштабном отзыве, который затрагивает 1,9 млн автомобилей, проданных в Северной Америке

Сервисная кампания касается модели Altima 2013-2018 годов выпуска (в РФ известная как Teana). У нее существует риск самопроизвольного открытия капота, связанный с дефектом механизма его запирания. Проблема заключается в ненадежном антикоррозионном покрытии защелки капота: со временем покрытие может отслоиться от металла, крючок заржавеет и не сможет должным образом держать капот, что чревато его открытием на высоких скоростях.

Nissan уведомил владельцев Altima о необходимости вовремя проходить ТО и смазывать дополнительное крепление, которое призвано удержать капот при выходе из строя основной защелки. Вместе с тем, японцы продолжают поиск решения проблемы отслаивающегося покрытия. Дефект касается исключительно автомобилей, проданных на американском рынке, то есть отечественным владельцам "Теан" волноваться не стоит.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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