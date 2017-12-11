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11 дек 2017

В России отзывают более 24 тысяч автомобилей Nissan

В России отзывают более 24 тысяч автомобилей Nissan
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan объявила об отзыве более 25 тысяч кроссоверов Qashqai и компактвэнов Note. У моделей разные дефекты, но оба весьма и весьма неприятные

В рамках первой отзывной кампании в сервисы будут направлены 13 945 кроссоверов, произведенных в период с 28 сентября 2015 г. по 19 июля 2016 г. Оказывается в них неправильно проложили проводку в передней боковой панели. Из-за этого существует вероятность контакта разъема с ковровым покрытия пола. В результате в разъем может попасть влага, начаться коррозия и, как итог, произойдет короткое замыкание. Одновременно с этим может выйти из строя кнопка электростеклоподъемника.

В сервисах на кроссоверах изменят форму коврового напольного покрытия и, при необходимости, проведут ремонт разъема проводки передней боковой панели.

Вторая сервисная кампания касается Nissan Note, которые были собраны  с 30 августа 2005 г. по 22 января 2007 г. В уведомлении, которое компания направила в Росстандарт, сказано, что была выявлена «возможность наличия неисправности пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2), которая может привести к некорректному срабатыванию подушки безопасности пассажира». На всех автомобилях будет произведена замена газогенератора подушки безопасности.

Речь идет об уже набивших оскомину подушках безопасности Takata и их газогенератору, которые привели к отзыву более 11 миллионов автомобилей различных марок. Со временем используемый газ окисляется, что приводит к довольно серьезным последствиям: крышка, прикрывающая подушку безопасности, попросту взрывается шрапнелью. Так что тянуть с заменой не стоит.

Естественно, все работы будут бесплатными для владельцев.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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