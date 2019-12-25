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25 дек 2019

Nissan запатентовал в России новую Sentra

Nissan запатентовал в России новую Sentra
Автор фото: фирма-производитель

Nissan запатентовал в России седан Sentra нового поколения под индексом B18. Правда, это не означает, что автомобиль приедет к нам в скором времени

Да, сам по себе факт регистрации охранных документов вовсе не означает, что интересная новинка бюджетного сегмента станет доступна в России. Стоит учитывать тот факт, что ранее Nissan уже обжегся на ее предшественнице- был невысокий спрос. Кроме того руководство бренда в России уже недавно делало заявления о том, что  из массовых моделей планируют продавать в РФ только кроссоверы.

Между тем новая Sentra была представлена в ноябре. В версии для США автомобиль оснащается 149-сильным 2,0-литровым двигателем и вариатором. Позже новая Sentra получит в свое распоряжение 1,6-литровый турбомотор MR16DDT, который на кроссовере Nissan Juke развивает 188 л.с., а на версии Juke RS NISMO — 215 л.с. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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