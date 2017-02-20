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фев 2017

Концепт Nissan Vmotion 2.0 - Курс – на автономность

Новый Nissan Vmotion 2.0 - Nissan Vmotion 2.0 Concept 2017 Курс – на автономность
Концеп-кар Nissan Vmotion 2.0 задает вектор развития корпоративного дизайна и дает представление о том, как будет развиваться ниссановская программа автономного вождения Nissan Intelligent Mobility

Габариты 4860х1890х1380 мм и колесная база 2850 мм обеспечили простор в четырехместном салоне. Задние двери открываются против хода движения, центральные стойки отсутствуют. В водительской зоне приборы и мультимедийный блок объединены в один гигантский широкоформатный дисплей, рулевое колесо усечено сверху, а селектор трансмиссии спрятан в недрах центрального тоннеля. Система автономного управления ProPILOT объединяет интеллектуальный круиз-контроль и систему контроля рядности. В перспективе функционал доработают, и ProPILOT сможет осуществлять автоматизированные перестроения и проезд перекрестков.

Фото Nissan Vmotion 2.0

  • Nissan Vmotion 2.0 Concept 2017 Курс – на автономность
  • Nissan Vmotion 2.0 Concept 2017 вид спереди
  • Nissan Vmotion 2.0 Concept 2017 вид спереди сбоку
  • Nissan Vmotion 2.0 Concept 2017 салон
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