Концепт Nissan Vmotion 2.0 - Курс – на автономность

Концеп-кар Nissan Vmotion 2.0 задает вектор развития корпоративного дизайна и дает представление о том, как будет развиваться ниссановская программа автономного вождения Nissan Intelligent Mobility

Габариты 4860х1890х1380 мм и колесная база 2850 мм обеспечили простор в четырехместном салоне. Задние двери открываются против хода движения, центральные стойки отсутствуют. В водительской зоне приборы и мультимедийный блок объединены в один гигантский широкоформатный дисплей, рулевое колесо усечено сверху, а селектор трансмиссии спрятан в недрах центрального тоннеля. Система автономного управления ProPILOT объединяет интеллектуальный круиз-контроль и систему контроля рядности. В перспективе функционал доработают, и ProPILOT сможет осуществлять автоматизированные перестроения и проезд перекрестков.