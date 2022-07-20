Немецкий пассажирский «каблук» российской сборки лишний раз убедил нас, что возраст – не помеха популярности
После включения зажигания на 7-дюймовом тачскрине высвечивается логотип Opel, однако ощущения, что ты за рулем немецкого автомобиля, не возникает. Ведь куда ни глянь, явно видны «уши» Peugeot Partner и Citroen Berlingo второго поколения. Напомню: эти популярные модели выпускались в Европе с 2008 по 2018 год, много раз модернизировались, а пару лет назад встали на конвейер завода ПСМА в Калуге. Весной же 2021-го на этой площадке к ним присоединился и наш испытуемый. Формально – новая модель немецкой марки, а де-факто – «близнец» таких же «каблучков» от концерна PSA, или, как сейчас принято говорить, продукт бейдж инжиниринга.
«Немец» копирует дизайн и технику соплатформенных «французов» практически полностью. Исключения – оригинальная решетка радиатора да эмблемы на кузове. Авангардные дизайн-решения и эргономика 15-летней давности при этом не только не раздражают, но и создают приятный ретро-настрой. Как бы то ни было, для реальных клиентов важнее всего утилитарная составляющая, а с этим у нашего героя все в порядке. К примеру, крупные фары снаряжены недорогими, но эффективными галогеновыми лампами, большие стекла дают отличный обзор, а боковины защищены мощными пластиковыми молдингами.
Сдвижные двери с обоих бортов предлагаются штатно, и это важный козырь. Ведь у тех же Partner и Berlingo левая боковая створка – опция. Правда, для них не предусмотрен электропривод, зато они нетяжелы и удобны на тесной парковке. Как минимум, вы не ударите ими случайно о припаркованные рядом машины.
Мощные рейлинги позволяют везти над крышей поклажу весом до 80 кг, а багажное отделение рассчитано на 675 л объема, если мерить до жесткой полки. Убрав же ее и сложив три задних сиденья, получите отсек уже на 3000 л! Еще и переднее пассажирское кресло складывается в низкий постамент, так что в салоне можно перевозить в том числе длинномеры вроде плинтусов и карнизов для штор.
С водительского кресла Opel Combo обозреваешь дорогу, как с капитанского мостика, а крупные внешние зеркала и задние парктроники здорово помогают при маневрировании. Однако камеру заднего вида на заводе не устанавливают, а эргономика прихрамывает. Кому, например, понравится, что нужно отыскивать наощупь клавишу подогрева водительского кресла, поднимать стекла передних дверей кнопками на центральной консоли, а к USB слотам подключаться из вещевого ящика над аналоговой приборкой?
Зато в салоне просторно. На втором ряду, который не смещается продольно, но имеет регулировку спинок по наклону, сидишь – как в лондонском кэбе, пространства более чем достаточно. «Галерка» же будто создана для перекусов: на спинках передних кресел откидываются столики, а в спинке центрального места отформованы глубокие подстаканники.
А еще в Combo огромное количество разнокалиберных ниш, полок и даже тайников! Наш фотограф, к примеру, проникся подпольными ящиками под ногами задних пассажиров – хоть контрабанду, говорит, перевози! Я же «поставил лайк» бездонному переднему боксу-подлокотнику, который можно снять и носить с собой на манер несессера.
Отдельного внимания заслуживает мультимедиа с тачскрином отечественной компании «Ителма». Хотя картинка на 7-дюймовом экране не балует высоким разрешением, а само устройство – быстродействием, такая «голова» вещь полезная. Через нее можно, скажем, говорить по телефону по громкой связи и выводить на экран онлайн-навигацию вашего гаджета. За выбор музыкальных треков отвечает подрулевой джойстик – решение опять-таки типично французское, но вполне удобное.
Ну и, конечно, не забываем о бонусах локализации. «Зимний» пакет предполагает подогрев передних сидений, внешних зеркал и всей поверхности лобового стекла. Бачок омывателя увеличен до 5 л, есть «противотуманки», умеющие подсвечивать повороты, а штатный аккумулятор имеет емкость 70А•ч. Вдобавок тут четыре подушки безопасности (фронтальные и боковые спереди), регулировка сиденья водителя по высоте и датчики дождя и света.
В движении «немец» вышколен. Ты буквально купаешься в информации на туговатом руле и не боишься, что машина ляжет на бок в крутом и быстром повороте. Подвеска имеет выверенный баланс по комфорту, собранности и энергоемкости. По крайней мере, сколько я ни старался спровоцировать пробои ходовой на разбитом асфальте, мне это не удалось. Причем Combo умеет сглаживать не только выбоины, но и выпуклости типа «лежачих полицейских».
Дизельный мотор, не впечатляющий характеристиками на бумаге (1,6 л и 90 л.с.), на поверку оказывался замечательным инструментом азартной езды и... экономии. Благодаря коротко нарезанным передачам 5-ступенчатой механики и неплохому запасу тяги на «низах» (230 Нм достигаются на 1750 об/мин) на городских скоростях кажется, что «лошадок» под капотом как минимум на треть больше. При этом агрегатная связка прощает ошибки с выбором передачи. Оттормаживается «каблук» по меркам таких автомобилей едва ли не со спортивной убедительностью – спасибо эффективным дисковым тормозам.
На трассе пассажирский фургон уверенно держит дорогу, досаждая разве что заметной парусностью при проезде фур. И все же для путешествий на «дальняк» такая машина подходит неидеально – быстрые обгоны «тихоходов» даются не так легко, как хотелось бы. И дизель работает на высоких оборотах шумновато. С другой стороны, если держать крейсерские 110 км/ч, то звуковой комфорт куда лучше, да и расход солярки удается держать примерно на уровне 6 л/100 км.
Пожалуй, главная примета далеко не первого обновления в салоне – шайба выбора режимов движения IntelliGrip с предустановками «Стандартный», «Грязь», «Песок» и «Отключение ESP». Тасуя эти режимы, куда проще продираться по мокрым от дождя грунтовкам – лично убедился в этом, вдоволь побуксовав на вязких после дождей подмосковных дорогах. Однако полагаться на такого помощника слепо нельзя – это не замена полному приводу, а лишь небольшое подспорье на проселке и в снегу. Благодаря же клиренсу 175 мм сложные участки грунтовок можно преодолевать ходом.
Наконец, нашего героя трудно переиграть по соотношению цены и качества, да и «детские болезни» модели давно излечены. В числе прямых конкурентов маячат все те же Peugeot Partner с Citroen Berlingo и практически вдвое более дешевый пассажирский Lada Largus – такая вот разношерстная компания «трудяг» с французской родословной.
|
Технические характеристики Opel Combo
|
Габариты, мм
|
4380×1810×1801
|
Колесная база, мм
|
2728
|
Дорожный просвет, мм
|
175
|
Объем багажника, л
|
675
|
Снаряженная масса, кг
|
1506
|
Диаметр разворота, м
|
11
|
Тип двигателя
|
дизельный L4
|
Рабочий объем, см³
|
1560
|
Макс. мощность, л.с./об/мин
|
90/4000
|
Макс. момент, Нм/об/мин
|
1750/230
|
Привод
|
передний
|
Трансмиссия
|
механическая 5-ступенчатая
|
Макс. скорость, км/ч
|
161
|
Время разгона 0–100 км/ч, с
|
14,2
|
Расход топлива (средний), л/100 км
|
5,4
|
Объем бака, л
|
60
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