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Опель Комбо

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Opel Combo (2020) вид спередиOpel Combo (2020) вид сбокуOpel Combo (2020) вид сбокуOpel Combo (2020) вид сзади
Opel Combo (2020) салон
На передней панели организовано много вещевых отделений
Opel Combo (2020) приборная панель
Opel Combo (2020) полка
Полка над лобовым стеклом удобна для размещения документации
Opel Combo (2020) центральная консольOpel Combo (2020) 5МКПП
Opel Combo (2020) шайба системы IntelliGrip
Положение шайбы системы IntelliGrip эргономически выверено
Opel Combo (2020) передние кресла
Opel Combo (2020) стойка
Ремни безопасности регулируются по высоте
Opel Combo (2020) задний диван
Попадать на второй ряд удобно благодаря сдвижным дверям
Opel Combo (2020) багажное отделение
Диван можно сложить или снять с фиксаторов и убрать из салона
Opel Combo (2020) запасное колесо
Запаска крепится под задним свесом на мощном кронштейне

Немецкий пассажирский «каблук» российской сборки лишний раз убедил нас, что возраст – не помеха популярности

После включения зажигания на 7-дюймовом тачскрине высвечивается логотип Opel, однако ощущения, что ты за рулем немецкого автомобиля, не возникает. Ведь куда ни глянь, явно видны «уши» Peugeot Partner и Citroen Berlingo второго поколения. Напомню: эти популярные модели выпускались в Европе с 2008 по 2018 год, много раз модернизировались, а пару лет назад встали на конвейер завода ПСМА в Калуге. Весной же 2021-го на этой площадке к ним присоединился и наш испытуемый. Формально – новая модель немецкой марки, а де-факто – «близнец» таких же «каблучков» от концерна PSA, или, как сейчас принято говорить, продукт бейдж инжиниринга.

Практичный винтаж

«Немец» копирует дизайн и технику соплатформенных «французов» практически полностью. Исключения – оригинальная решетка радиатора да эмблемы на кузове. Авангардные дизайн-решения и эргономика 15-летней давности при этом не только не раздражают, но и создают приятный ретро-настрой. Как бы то ни было, для реальных клиентов важнее всего утилитарная составляющая, а с этим у нашего героя все в порядке. К примеру, крупные фары снаряжены недорогими, но эффективными галогеновыми лампами, большие стекла дают отличный обзор, а боковины защищены мощными пластиковыми молдингами.

Сдвижные двери с обоих бортов предлагаются штатно, и это важный козырь. Ведь у тех же Partner и Berlingo левая боковая створка – опция. Правда, для них не предусмотрен электропривод, зато они нетяжелы и удобны на тесной парковке. Как минимум, вы не ударите ими случайно о припаркованные рядом машины.

Мощные рейлинги позволяют везти над крышей поклажу весом до 80 кг, а багажное отделение рассчитано на 675 л объема, если мерить до жесткой полки. Убрав же ее и сложив три задних сиденья, получите отсек уже на 3000 л! Еще и переднее пассажирское кресло складывается в низкий постамент, так что в салоне можно перево­зить в том числе длинномеры вроде плинтусов и карнизов для штор.

Далеко гляжу

С водительского кресла Opel Combo обозреваешь дорогу, как с капитанского мостика, а крупные внешние зеркала и задние парктроники здорово помогают при маневрировании. Однако камеру заднего вида на заводе не устанавливают, а эргономика прихрамывает. Кому, например, понравится, что нужно отыс­кивать наощупь клавишу подогрева водительского кресла, поднимать стекла передних дверей кнопками на центральной консоли, а к USB слотам подключаться из вещевого ящика над аналоговой приборкой?

Зато в салоне просторно. На втором ряду, который не смещается продольно, но имеет регулировку спинок по наклону, сидишь – как в лондонском кэбе, пространства более чем достаточно. «Галерка» же будто создана для перекусов: на спинках передних кресел откидываются столики, а в спинке центрального места отформованы глубокие подстаканники.

А еще в Combo огромное количество разнокалиберных ниш, полок и даже тайников! Наш фотограф, к примеру, проникся подпольными ящиками под ногами задних пассажиров – хоть контрабанду, говорит, перевози! Я же «поставил лайк» бездонному переднему боксу-подлокотнику, который можно снять и носить с собой на манер несессера.

Отдельного внимания заслуживает мультимедиа с тачскрином отечественной компании «Ителма». Хотя картинка на 7-дюймовом экране не балует высоким разрешением, а само устройство – быстродействием, такая «голова» вещь полезная. Через нее можно, скажем, говорить по телефону по громкой связи и выводить на экран онлайн-навигацию вашего гаджета. За выбор музыкальных треков отвечает подрулевой джойстик – решение опять-таки типично французское, но вполне удобное.

Ну и, конечно, не забываем о бонусах локализации. «Зимний» пакет предполагает подогрев передних сидений, внешних зеркал и всей поверхности лобового стекла. Бачок омывателя увеличен до 5 л, есть «противотуманки», умеющие подсвечивать повороты, а штатный аккумулятор имеет емкость 70А•ч. Вдобавок тут четыре подушки безопасности (фронтальные и боковые спереди), регулировка сиденья водителя по высоте и датчики дождя и света.

Старая школа

В движении «немец» вышколен. Ты буквально купаешься в информации на туговатом руле и не боишься, что машина ляжет на бок в крутом и быстром повороте. Подвеска имеет выверенный баланс по комфорту, собранности и энергоемкости. По крайней мере, сколько я ни старался спровоцировать пробои ходовой на разбитом асфальте, мне это не удалось. Причем Combo умеет сглаживать не только выбоины, но и выпуклости типа «лежачих полицейских».

Дизельный мотор, не впечатляющий характеристиками на бумаге (1,6 л и 90 л.с.), на поверку оказывался замечательным инструментом азартной езды и... экономии. Благодаря коротко нарезанным передачам 5-ступенчатой механики и неплохому запасу тяги на «низах» (230 Нм достигаются на 1750 об/мин) на городских скоростях кажется, что «лошадок» под капотом как минимум на треть больше. При этом агрегатная связка прощает ошибки с выбором передачи. Оттормаживается «каблук» по меркам таких автомобилей едва ли не со спортивной убедительностью – спасибо эффективным дисковым тормозам.

На трассе пассажирский фургон уверенно держит дорогу, досаждая разве что заметной парусностью при проезде фур. И все же для путешествий на «дальняк» такая машина подходит неидеально – быстрые обгоны «тихоходов» даются не так легко, как хотелось бы. И дизель работает на высоких оборотах шумновато. С другой стороны, если держать крейсерские 110 км/ч, то звуковой комфорт куда лучше, да и расход солярки удается держать примерно на уровне 6 л/100 км.

Если завтра в поход

Пожалуй, главная примета далеко не первого обновления в салоне – шайба выбора режимов движения IntelliGrip с предустановками «Стандартный», «Грязь», «Песок» и «Отключение ESP». Тасуя эти режимы, куда проще продираться по мокрым от дождя грунтовкам – лично убедился в этом, вдоволь побуксовав на вязких после дождей подмосковных дорогах. Однако полагаться на такого помощника слепо нельзя – это не замена полному приводу, а лишь небольшое подспорье на проселке и в снегу. Благодаря же клиренсу 175 мм сложные участки грунтовок можно преодолевать ходом.

Наконец, нашего героя трудно переиграть по соотношению цены и качества, да и «детские болезни» модели давно излечены. В числе прямых конкурентов маячат все те же Peugeot Partner с Citroen Berlingo и практически вдвое более дешевый пассажирский Lada Largus – такая вот разношерстная компания «трудяг» с французской родословной.

     

Технические характеристики Opel Combo

Габариты, мм

4380×1810×1801

Колесная база, мм

2728

Дорожный просвет, мм

175

Объем багажника, л

675

Снаряженная масса, кг

1506

Диаметр разворота, м

11

Тип двигателя

дизельный L4

Рабочий объем, см³

1560

Макс. мощность, л.с./об/мин

90/4000

Макс. момент, Нм/об/мин

1750/230

Привод

передний

Трансмиссия

механическая 5-ступенчатая

Макс. скорость, км/ч

161

Время разгона 0–100 км/ч, с

14,2

Расход топлива (средний), л/100 км

5,4

Объем бака, л

60

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