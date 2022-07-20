Немецкий пассажирский «каблук» российской сборки лишний раз убедил нас, что возраст – не помеха популярности

После включения зажигания на 7-дюймовом тачскрине высвечивается логотип Opel, однако ощущения, что ты за рулем немецкого автомобиля, не возникает. Ведь куда ни глянь, явно видны «уши» Peugeot Partner и Citroen Berlingo второго поколения. Напомню: эти популярные модели выпускались в Европе с 2008 по 2018 год, много раз модернизировались, а пару лет назад встали на конвейер завода ПСМА в Калуге. Весной же 2021-го на этой площадке к ним присоединился и наш испытуемый. Формально – новая модель немецкой марки, а де-факто – «близнец» таких же «каблучков» от концерна PSA, или, как сейчас принято говорить, продукт бейдж инжиниринга.

Практичный винтаж

«Немец» копирует дизайн и технику соплатформенных «французов» практически полностью. Исключения – оригинальная решетка радиатора да эмблемы на кузове. Авангардные дизайн-решения и эргономика 15-летней давности при этом не только не раздражают, но и создают приятный ретро-настрой. Как бы то ни было, для реальных клиентов важнее всего утилитарная составляющая, а с этим у нашего героя все в порядке. К примеру, крупные фары снаряжены недорогими, но эффективными галогеновыми лампами, большие стекла дают отличный обзор, а боковины защищены мощными пластиковыми молдингами.

Сдвижные двери с обоих бортов предлагаются штатно, и это важный козырь. Ведь у тех же Partner и Berlingo левая боковая створка – опция. Правда, для них не предусмотрен электропривод, зато они нетяжелы и удобны на тесной парковке. Как минимум, вы не ударите ими случайно о припаркованные рядом машины.

Мощные рейлинги позволяют везти над крышей поклажу весом до 80 кг, а багажное отделение рассчитано на 675 л объема, если мерить до жесткой полки. Убрав же ее и сложив три задних сиденья, получите отсек уже на 3000 л! Еще и переднее пассажирское кресло складывается в низкий постамент, так что в салоне можно перево­зить в том числе длинномеры вроде плинтусов и карнизов для штор.

Далеко гляжу

С водительского кресла Opel Combo обозреваешь дорогу, как с капитанского мостика, а крупные внешние зеркала и задние парктроники здорово помогают при маневрировании. Однако камеру заднего вида на заводе не устанавливают, а эргономика прихрамывает. Кому, например, понравится, что нужно отыс­кивать наощупь клавишу подогрева водительского кресла, поднимать стекла передних дверей кнопками на центральной консоли, а к USB слотам подключаться из вещевого ящика над аналоговой приборкой?

Зато в салоне просторно. На втором ряду, который не смещается продольно, но имеет регулировку спинок по наклону, сидишь – как в лондонском кэбе, пространства более чем достаточно. «Галерка» же будто создана для перекусов: на спинках передних кресел откидываются столики, а в спинке центрального места отформованы глубокие подстаканники.

А еще в Combo огромное количество разнокалиберных ниш, полок и даже тайников! Наш фотограф, к примеру, проникся подпольными ящиками под ногами задних пассажиров – хоть контрабанду, говорит, перевози! Я же «поставил лайк» бездонному переднему боксу-подлокотнику, который можно снять и носить с собой на манер несессера.

Отдельного внимания заслуживает мультимедиа с тачскрином отечественной компании «Ителма». Хотя картинка на 7-дюймовом экране не балует высоким разрешением, а само устройство – быстродействием, такая «голова» вещь полезная. Через нее можно, скажем, говорить по телефону по громкой связи и выводить на экран онлайн-навигацию вашего гаджета. За выбор музыкальных треков отвечает подрулевой джойстик – решение опять-таки типично французское, но вполне удобное.

Ну и, конечно, не забываем о бонусах локализации. «Зимний» пакет предполагает подогрев передних сидений, внешних зеркал и всей поверхности лобового стекла. Бачок омывателя увеличен до 5 л, есть «противотуманки», умеющие подсвечивать повороты, а штатный аккумулятор имеет емкость 70А•ч. Вдобавок тут четыре подушки безопасности (фронтальные и боковые спереди), регулировка сиденья водителя по высоте и датчики дождя и света.

Старая школа

В движении «немец» вышколен. Ты буквально купаешься в информации на туговатом руле и не боишься, что машина ляжет на бок в крутом и быстром повороте. Подвеска имеет выверенный баланс по комфорту, собранности и энергоемкости. По крайней мере, сколько я ни старался спровоцировать пробои ходовой на разбитом асфальте, мне это не удалось. Причем Combo умеет сглаживать не только выбоины, но и выпуклости типа «лежачих полицейских».

Дизельный мотор, не впечатляющий характеристиками на бумаге (1,6 л и 90 л.с.), на поверку оказывался замечательным инструментом азартной езды и... экономии. Благодаря коротко нарезанным передачам 5-ступенчатой механики и неплохому запасу тяги на «низах» (230 Нм достигаются на 1750 об/мин) на городских скоростях кажется, что «лошадок» под капотом как минимум на треть больше. При этом агрегатная связка прощает ошибки с выбором передачи. Оттормаживается «каблук» по меркам таких автомобилей едва ли не со спортивной убедительностью – спасибо эффективным дисковым тормозам.

На трассе пассажирский фургон уверенно держит дорогу, досаждая разве что заметной парусностью при проезде фур. И все же для путешествий на «дальняк» такая машина подходит неидеально – быстрые обгоны «тихоходов» даются не так легко, как хотелось бы. И дизель работает на высоких оборотах шумновато. С другой стороны, если держать крейсерские 110 км/ч, то звуковой комфорт куда лучше, да и расход солярки удается держать примерно на уровне 6 л/100 км.

Если завтра в поход

Пожалуй, главная примета далеко не первого обновления в салоне – шайба выбора режимов движения IntelliGrip с предустановками «Стандартный», «Грязь», «Песок» и «Отключение ESP». Тасуя эти режимы, куда проще продираться по мокрым от дождя грунтовкам – лично убедился в этом, вдоволь побуксовав на вязких после дождей подмосковных дорогах. Однако полагаться на такого помощника слепо нельзя – это не замена полному приводу, а лишь небольшое подспорье на проселке и в снегу. Благодаря же клиренсу 175 мм сложные участки грунтовок можно преодолевать ходом.

Наконец, нашего героя трудно переиграть по соотношению цены и качества, да и «детские болезни» модели давно излечены. В числе прямых конкурентов маячат все те же Peugeot Partner с Citroen Berlingo и практически вдвое более дешевый пассажирский Lada Largus – такая вот разношерстная компания «трудяг» с французской родословной.

Технические характеристики Opel Combo Габариты, мм 4380×1810×1801 Колесная база, мм 2728 Дорожный просвет, мм 175 Объем багажника, л 675 Снаряженная масса, кг 1506 Диаметр разворота, м 11 Тип двигателя дизельный L4 Рабочий объем, см³ 1560 Макс. мощность, л.с./об/мин 90/4000 Макс. момент, Нм/об/мин 1750/230 Привод передний Трансмиссия механическая 5-ступенчатая Макс. скорость, км/ч 161 Время разгона 0–100 км/ч, с 14,2 Расход топлива (средний), л/100 км 5,4 Объем бака, л 60