Автомобильный портал Motorpage
Что общего у Opel Crossland с немецкой крепостью
Логотип Opel

О Opel Crossland

По-русски

Опель Кроссленд

Тест-драйвов
0 (все тесты)
Двигателей
5 (открыть)
Комлектаций
5 (открыть)
Последнее поколение
I (открыть)
Отзывов на сайте
0 (прочитать)
Opel Crossland (2021) вид спереди
Opel Crossland займет на российском рынке особую нишу между кроссоверами и компактвэнами
Opel Crossland (2021) вид сбокуOpel Crossland (2021) вид сзади сверху
Opel Crossland (2021) салон
Классические приборка, блок «климата» и ручник отрабатывают тему преемственности дизайна
Opel Crossland (2021) лобовое стекло
Проекционный дисплей поднимается за приборным щитком с запуском мотора
Opel Crossland (2021) приборная панель
Циферблаты с белыми шкалами на черной подложке отлично читаются
Opel Crossland (2021) мониторOpel Crossland (2021) управление климатомOpel Crossland (2021) 6АКПП
Opel Crossland (2021) шайба выбора режимов
«Шайбой» системы IntelliGrip меняются алгоритмы «Стандартный», «Грязь», «Снег», «Песок» и «Отключение ESP»
Opel Crossland (2021) передние кресла
Opel Crossland (2021) задний диван
Разрезной диван смещается продольно и складывается в ровный пол
Opel Crossland (2021) багажное отделение
Лыжный лючок в спинке заднего ряда позволяет перевозить длинномеры
Opel Crossland (2021) вид сзади
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Opel Crossland (2021)
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Opel Crossland (2021)

Хотя испытуемый всеми силами стремился доказать, что является наследником традиций уважаемой немецкой марки, мы обнаружили в нем также новаторские решения французского происхождения

Форт Денхофф возвели в 1881 году как часть оборонительного кольца вокруг Кенигсберга. Когда видишь это фортификационное сооружение вживую, уважительно киваешь – настолько умело немцы встроили крепость в ландшафт. А потом наступает и вовсе восторженное недоумение оттого, что механизмы более чем вековой давности до сих пор работают как часы. К примеру, с прокруткой Г-образной ручки подъемника снарядов и распахиванием огромных железных ворот внутреннего двора справилась хрупкая девушка из журналистского пула, прибывшего в Калининград тестировать новый кроссовер Opel Crossland.

Верность традициям

Наш испытуемый играет на поле B-SUV, а поскольку он делит платформу PF1 c Citroen C3 Aircross, здесь применены полузависимая задняя пружинная подвеска и безальтернативный передний привод. Выбирать агрегатную связку россиянам тоже не придется: бензиновый 1,2-литровый 110-сильный турбомотор и 6-диапазонный автомат Aisin – единственно возможная комбинация.

По дизайну «немец» – сама сдержанность. Потому что целевой аудиторией назначены в основном женатые мужчины в возрасте от 35 до 45 лет. Этим отчасти продиктован и форм-фактор. Хотя Crossland преподносится как SUV с пластиковым обвесом и клиренсом 166 мм, у него есть черты однообъемника (высокая линия крыши, смещенные вперед фронтальные стойки). В схожем формате выступал идеологический предшественник нашего героя Opel Meriva.

Вместе с тем опелевцы называют Crossland имиджевым автомобилем, подразумевая главным образом исполнения с контрастной крышей и такую «хайповую» деталь, как глянцевая заглушка вместо решетки радиатора. Я, кстати, поинтересовался, не снизит ли модный элемент эффективность охлаждения. Инженеры Opel отвечали: повода для опасений нет. Дело в том, что подкапотное пространство продувается в достаточном объеме через нижний воздухозаборник. Ну и, конечно, кроссоверу идут мощные и стильные светодиодные фары с адаптивным механизмом подсветки поворотов и функционалом смены дальнего света на ближний (опциональный пакет Lighting для топ-комплектации Ultimate).

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС
Сиденья заднего ряда складываются и смещаются продольно по частям. В торец центрального подлокотника выведена розетка на 12 В, а задние воздуховоды смонтированы под сиденьями. В нише центральной консоли организованы индукционная зарядка, два слота USB и розетка на 12 В. 

Дежавю

Связь стиля и эргономики салона с машинами времен General Motors – неплохая наживка для «опелеводов» со стажем. Взять хотя бы аналоговую приборку – нестареющая классика! Вместо модных нынче «парящих» дисплеев имеем 8-дюймовый тачскрин, вписанный в центральную консоль. Двухзонный «климат» настраивается крутилками и кнопками, как в былые времена, и это замечательно, потому что удобно. Приятно и то, что передняя панель обшита мягкими полимерами, хотя пластик в картах дверей все же грубоват.

А еще «германизмы» дополнены в Crossland гаджетами, знакомыми по моделям французского концерна PSA. Речь прежде всего о проекционном дисплее (опция), поднимающемся с запуском мотора за приборным щитком. Как бы то ни было, такое решение – редкость в этом сегменте. Само собой, мультимедиа поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto, «навигация» русифицирована, а камера заднего вида покоряет такой «фишкой», как увеличение масштаба объектов за «кормой» при приближении к ним.

Сиденья тоже хороши, причем диван-«француз» крутит роман с двумя «немками», сиденьями первого ряда. Шутки шутками, но передние кресла имеют сертификат ассоциа­ции немецких врачей-ортопедов AGR. И это чувствуется: за два дня почти беспрерывной езды по окрестностям Калининграда ни шея, ни поясница не заныли. Диван же напоминает аналоги у соразмерных Peugeot и Citroen. Он смещается продольно и складывается в ровный пол, имеет регулировку спинки по наклону петелькой в подушке и подлокотник, открывающий нишу «лыжного» лючка. Но вот подогрева, увы, сзади нет даже за доплату.

Хотя «теплыми» опциями наших покупателей в принципе не обделили – подогреваются передние сиденья, внешние зеркала, руль, заднее стекло, а у модели в двух «старших» комплектациях еще и вся поверхность лобового. Хорошо и то, что в рамках адаптации все версии Crossland снабдили штатной защитой картера двигателя. Багажник имеет двухуровневый пол и соответственно объем 410 или 520 л. «Докатка» разместилась на самом нижнем ярусе, а инструмент – в нише стенки по правому борту.

Наконец, места на «галерке» больше, чем ждешь от компакта, но есть один нюанс. Если заказать версию с панорамной крышей, зазор над головой задних пассажиров сократится до минимума.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ
О безопасности радеют системы контроля слепых зон, предупреждения о выходе из полосы, автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов, предотвращения фронтального столкновения и контроля усталости водителя. До конца 2021 года появится также система считывания дорожных знаков.

На автобан!

Настройки привода и подвески типичны для семейных вседорожников. К примеру, здесь точный, но не слишком острый руль (2,8 оборота от упора до упора). В то же время, несмотря на высокую крышу и относительно небольшую колесную базу (2604 мм), кроссовер уверенно держит траекторию на скоростных шоссе. «Опелевцы» явно держали в уме «гонки» по немецким «безлимиткам».

Шорох шин и аэродинамический гул в салоне едва различимы. Однако через звукоудерживающую «броню» все же слышно рокотание 3-цилиндрового турбомотора – к слову, четырехкратного победителя конкурса «Двигатель года» (в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах). Задор «малообъемника» лишь немного снижает японский 6-диапазонный автомат. При ускорении с 40 км/ч ощущается небольшая турбояма, которую, впрочем, можно «закопать», если перейти на пониженную передачу в ручном режиме коробки. Но перед каждым спуртом так делать не будешь, а «спортивного» режима нет. Зато трансмиссия адаптивная. Проедешь минут пять в активной манере, и автомат при выполнении кикдауна начнет охотнее переключаться «вниз». Запаса тяги для быстрых обгонов хватает, даже когда в салоне четверо, а тормоза схватывают плавно и очень мощно. Ну и нельзя не похвалить Crossland за умеренный аппетит! Реальный расход топлива по итогам теста составил порядка 7 л/100 км.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Brilliance V5
(универсал 5-дв.)

Brilliance V5 (универсал 5-дв.)
Поколение
I рестайлинг
Тест-драйвов
1

Hyundai Creta
(универсал 5-дв.)

Hyundai Creta (универсал 5-дв.)
Поколение
II
Тест-драйвов
9

Luxgen U6 Turbo
(универсал 5-дв.)

Luxgen U6 Turbo (универсал 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
0

На разбитом асфальте и еще германской брусчатке автомобиль выступил молодцом. Легкий дискомфорт ощущаешь разве что при проезде глубоких ям с острыми краями, прочие изъяны ходовая успешно отфильтровывает. И, что важно, пробоев подвески не случается, даже если гнать по разбитой дороге, сломя голову. Крены в виражах невелики, да и вертикальной раскачки не заметно. Словом, баланс между плавностью хода и управляемостью выверен.

Экзамен на бездорожье «немец» успешно сдал на грунтовке вблизи Куршской косы. Приложиться бамперами о макушки немаленьких кочек мне не довелось. На рыхлых же поверхностях подспорьем стала система интеллектуального привода IntelliGrip: знай себе крути шайбу с предустановками «Стандартный», «Грязь», «Снег», «Песок», «Отключение ESP», и электроника обеспечит оптимальную тягу на ведущих колесах.

В общем, удержать поклонников немецких кроссоверов от покупки Crossland может разве что цена, начинающаяся с отметки 1 699 000 рублей. По словам маркетологов, компания рассчитывает на спрос, сопоставимый с продажами Citroen C3 Aircross, а тот в минувший «пандемийный» год разошелся тиражом лишь 113 единиц. Продажи новинки уже стартовали, и, на мой взгляд, у нее есть шанс показать хороший результат. Тут как с воротами форта Денхофф: вроде обычные железяки, но точность подгонки, развесовка, качество металла – выдающиеся. В конце концов, немецкая техника – сама по себе бренд, и россияне в курсе этого.

    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OPEL CROSSLAND

Габариты, мм

4217х1825х1605

Колесная база, мм

2604

Дорожный просвет, мм

166

Объем багажника, л

410–520–1255

Снаряженная масса, кг

1263

Диаметр разворота, м

11,2

Тип двигателя

бензиновый турбо L3

Рабочий объем, см³

1199

Макс. мощность, л.с./об/мин

110/5500

Макс. момент, Нм/об/мин

205/1500

Привод

передний

Трансмиссия

автоматическая 6-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

187

Время разгона 0–100 км/ч, с

10,9

Расход топлива (средний), л/100 км

6,2

Объем бака, л

45

   

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:
1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества
4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.
Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Новости о Opel Crossland

Новость про Opel Astra - Opel Astra (2022)

Представлен новый Opel Astra

Свершилось, некогда популярный представитель С-класса получил обновление! Хотя модель впору назвать абсолютно новой 13 июля 2021 0
Новость про Opel - Opel Astra 2020 салон

Opel рассказал о новой Astra

Немецкая марка начала финальные тесты новой Astra, премьера которой состоится летом 2021 года. 29 июня 2021 0

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов Opel Crossland:

Brilliance V5
(универсал 5-дв.)

Brilliance V5 (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
1
Двигателей
1
Комлектаций
2
Поколение
I рестайлинг
Цены
от 1 049 000
до 1 099 000

Hyundai Creta
(универсал 5-дв.)

Hyundai Creta (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
9
Двигателей
6
Комлектаций
6
Поколение
II

Luxgen U6 Turbo
(универсал 5-дв.)

Luxgen U6 Turbo (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
0
Двигателей
2
Комлектаций
2
Поколение
I

KIA Stonic
(универсал 5-дв.)

KIA Stonic (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
0
Двигателей
4
Комлектаций
4
Поколение
I
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 7 8 0