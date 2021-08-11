Хотя испытуемый всеми силами стремился доказать, что является наследником традиций уважаемой немецкой марки, мы обнаружили в нем также новаторские решения французского происхождения

Форт Денхофф возвели в 1881 году как часть оборонительного кольца вокруг Кенигсберга. Когда видишь это фортификационное сооружение вживую, уважительно киваешь – настолько умело немцы встроили крепость в ландшафт. А потом наступает и вовсе восторженное недоумение оттого, что механизмы более чем вековой давности до сих пор работают как часы. К примеру, с прокруткой Г-образной ручки подъемника снарядов и распахиванием огромных железных ворот внутреннего двора справилась хрупкая девушка из журналистского пула, прибывшего в Калининград тестировать новый кроссовер Opel Crossland.

Верность традициям

Наш испытуемый играет на поле B-SUV, а поскольку он делит платформу PF1 c Citroen C3 Aircross, здесь применены полузависимая задняя пружинная подвеска и безальтернативный передний привод. Выбирать агрегатную связку россиянам тоже не придется: бензиновый 1,2-литровый 110-сильный турбомотор и 6-диапазонный автомат Aisin – единственно возможная комбинация.

По дизайну «немец» – сама сдержанность. Потому что целевой аудиторией назначены в основном женатые мужчины в возрасте от 35 до 45 лет. Этим отчасти продиктован и форм-фактор. Хотя Crossland преподносится как SUV с пластиковым обвесом и клиренсом 166 мм, у него есть черты однообъемника (высокая линия крыши, смещенные вперед фронтальные стойки). В схожем формате выступал идеологический предшественник нашего героя Opel Meriva.

Вместе с тем опелевцы называют Crossland имиджевым автомобилем, подразумевая главным образом исполнения с контрастной крышей и такую «хайповую» деталь, как глянцевая заглушка вместо решетки радиатора. Я, кстати, поинтересовался, не снизит ли модный элемент эффективность охлаждения. Инженеры Opel отвечали: повода для опасений нет. Дело в том, что подкапотное пространство продувается в достаточном объеме через нижний воздухозаборник. Ну и, конечно, кроссоверу идут мощные и стильные светодиодные фары с адаптивным механизмом подсветки поворотов и функционалом смены дальнего света на ближний (опциональный пакет Lighting для топ-комплектации Ultimate).

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

Сиденья заднего ряда складываются и смещаются продольно по частям. В торец центрального подлокотника выведена розетка на 12 В, а задние воздуховоды смонтированы под сиденьями. В нише центральной консоли организованы индукционная зарядка, два слота USB и розетка на 12 В.

Дежавю

Связь стиля и эргономики салона с машинами времен General Motors – неплохая наживка для «опелеводов» со стажем. Взять хотя бы аналоговую приборку – нестареющая классика! Вместо модных нынче «парящих» дисплеев имеем 8-дюймовый тачскрин, вписанный в центральную консоль. Двухзонный «климат» настраивается крутилками и кнопками, как в былые времена, и это замечательно, потому что удобно. Приятно и то, что передняя панель обшита мягкими полимерами, хотя пластик в картах дверей все же грубоват.

А еще «германизмы» дополнены в Crossland гаджетами, знакомыми по моделям французского концерна PSA. Речь прежде всего о проекционном дисплее (опция), поднимающемся с запуском мотора за приборным щитком. Как бы то ни было, такое решение – редкость в этом сегменте. Само собой, мультимедиа поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto, «навигация» русифицирована, а камера заднего вида покоряет такой «фишкой», как увеличение масштаба объектов за «кормой» при приближении к ним.

Сиденья тоже хороши, причем диван-«француз» крутит роман с двумя «немками», сиденьями первого ряда. Шутки шутками, но передние кресла имеют сертификат ассоциа­ции немецких врачей-ортопедов AGR. И это чувствуется: за два дня почти беспрерывной езды по окрестностям Калининграда ни шея, ни поясница не заныли. Диван же напоминает аналоги у соразмерных Peugeot и Citroen. Он смещается продольно и складывается в ровный пол, имеет регулировку спинки по наклону петелькой в подушке и подлокотник, открывающий нишу «лыжного» лючка. Но вот подогрева, увы, сзади нет даже за доплату.

Хотя «теплыми» опциями наших покупателей в принципе не обделили – подогреваются передние сиденья, внешние зеркала, руль, заднее стекло, а у модели в двух «старших» комплектациях еще и вся поверхность лобового. Хорошо и то, что в рамках адаптации все версии Crossland снабдили штатной защитой картера двигателя. Багажник имеет двухуровневый пол и соответственно объем 410 или 520 л. «Докатка» разместилась на самом нижнем ярусе, а инструмент – в нише стенки по правому борту.

Наконец, места на «галерке» больше, чем ждешь от компакта, но есть один нюанс. Если заказать версию с панорамной крышей, зазор над головой задних пассажиров сократится до минимума.

ШВЕДСКИЙ СТАНДАРТ

О безопасности радеют системы контроля слепых зон, предупреждения о выходе из полосы, автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов, предотвращения фронтального столкновения и контроля усталости водителя. До конца 2021 года появится также система считывания дорожных знаков.

На автобан!

Настройки привода и подвески типичны для семейных вседорожников. К примеру, здесь точный, но не слишком острый руль (2,8 оборота от упора до упора). В то же время, несмотря на высокую крышу и относительно небольшую колесную базу (2604 мм), кроссовер уверенно держит траекторию на скоростных шоссе. «Опелевцы» явно держали в уме «гонки» по немецким «безлимиткам».

Шорох шин и аэродинамический гул в салоне едва различимы. Однако через звукоудерживающую «броню» все же слышно рокотание 3-цилиндрового турбомотора – к слову, четырехкратного победителя конкурса «Двигатель года» (в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах). Задор «малообъемника» лишь немного снижает японский 6-диапазонный автомат. При ускорении с 40 км/ч ощущается небольшая турбояма, которую, впрочем, можно «закопать», если перейти на пониженную передачу в ручном режиме коробки. Но перед каждым спуртом так делать не будешь, а «спортивного» режима нет. Зато трансмиссия адаптивная. Проедешь минут пять в активной манере, и автомат при выполнении кикдауна начнет охотнее переключаться «вниз». Запаса тяги для быстрых обгонов хватает, даже когда в салоне четверо, а тормоза схватывают плавно и очень мощно. Ну и нельзя не похвалить Crossland за умеренный аппетит! Реальный расход топлива по итогам теста составил порядка 7 л/100 км.

На разбитом асфальте и еще германской брусчатке автомобиль выступил молодцом. Легкий дискомфорт ощущаешь разве что при проезде глубоких ям с острыми краями, прочие изъяны ходовая успешно отфильтровывает. И, что важно, пробоев подвески не случается, даже если гнать по разбитой дороге, сломя голову. Крены в виражах невелики, да и вертикальной раскачки не заметно. Словом, баланс между плавностью хода и управляемостью выверен.

Экзамен на бездорожье «немец» успешно сдал на грунтовке вблизи Куршской косы. Приложиться бамперами о макушки немаленьких кочек мне не довелось. На рыхлых же поверхностях подспорьем стала система интеллектуального привода IntelliGrip: знай себе крути шайбу с предустановками «Стандартный», «Грязь», «Снег», «Песок», «Отключение ESP», и электроника обеспечит оптимальную тягу на ведущих колесах.

В общем, удержать поклонников немецких кроссоверов от покупки Crossland может разве что цена, начинающаяся с отметки 1 699 000 рублей. По словам маркетологов, компания рассчитывает на спрос, сопоставимый с продажами Citroen C3 Aircross, а тот в минувший «пандемийный» год разошелся тиражом лишь 113 единиц. Продажи новинки уже стартовали, и, на мой взгляд, у нее есть шанс показать хороший результат. Тут как с воротами форта Денхофф: вроде обычные железяки, но точность подгонки, развесовка, качество металла – выдающиеся. В конце концов, немецкая техника – сама по себе бренд, и россияне в курсе этого.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ OPEL CROSSLAND Габариты, мм 4217х1825х1605 Колесная база, мм 2604 Дорожный просвет, мм 166 Объем багажника, л 410–520–1255 Снаряженная масса, кг 1263 Диаметр разворота, м 11,2 Тип двигателя бензиновый турбо L3 Рабочий объем, см³ 1199 Макс. мощность, л.с./об/мин 110/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 205/1500 Привод передний Трансмиссия автоматическая 6-диапазонная Макс. скорость, км/ч 187 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,9 Расход топлива (средний), л/100 км 6,2 Объем бака, л 45

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества

4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.