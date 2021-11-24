Недодав немецкому кроссоверу эмоциональности, но при этом начинив его передовой электроникой и комфортными решениями, разработчики сделали ставку на практичных автомобилисток

Вам приходилось ставить машину у дома, когда вернулись с работы поздним вечером, а мест на парковке почти не осталось? Самый компактный Opel на нашем рынке предлагает в этом отношении приятный бонус. Поскольку от «носа» до «хвоста» здесь немногим больше четырех метров, мне удалось припарковаться перпендикулярно тротуару и не перекрыть проезд другим машинам. Конечно, это не «лилипуты» smart fortwo или Peugeot 107, но все-таки компактные габариты в мегаполисе, забитом машинами, дорогого стоят. К тому же в пользу испытуемого говорят небанальная внешность, продуманная эргономика салона, современные электронные помощники и общее ощущение немецкого качества. Но достаточно ли этих аргументов, чтобы на такой автомобиль обратила внимание активная горожанка? Давайте разберемся.

Компактный размер Opel Crossland скрывает взрослый характер

Сrossland не выглядит конфеткой, а в целевую аудиторию, похоже, не включены инфантильные студентки в розовых платьях. Однако в том, что эта машина притягивает взгляды, я неоднократно убеждалась. Думаю, зеваки клюют на визуальные приманки типа глухой радиаторной решетки, колесные диски, напоминающие цветы, и будто парящую крышу. Да и сам факт, что я управляю каким-то неформатным Opel, подогревает интерес – и мой, и окружающих.

Идеологически Сrossland близок к модели Opel Meriva, то есть перед нами фактически однообъемник с высокой крышей и защитным пластиком, пущенным по низу кузова, как принято у SUV. Что дает такой форм-фактор женщине? Прежде всего по-кроссоверному высокую посадку – даже «дюймовочки» могут смотреть на дорогу сверху вниз. В то же время все двери здесь распахиваются на широкий угол, диван смещается вперед и назад, благодаря чему загрузка в салон и багажник детской коляски или автокресла не окажется обременительной.

К слову, о закромах. Фальшпол двухуровневый, так что вы можете либо понизить уровень для перевозки громоздкого багажа, либо хранить в нижнем ярусе нужную вам мелочевку – зонтики, обувь, спортивную экипировку. А поскольку центральная секция дивана складывается отдельно, вот вам и «лыжный» лючок для перевозки инвентаря для активного отдыха. На боковых стенках отсека предусмотрены крючки, куда я вешала пакеты из супермаркета, и они не слетали даже в крутых поворотах.

Салон не соответствует модному времени, но очень удобен

Салону, на мой вкус, недостает эмоций, зато здесь ненавязчиво проходит ретро-тема – многие элементы компоновки напоминают об Opel тех времен, когда немцы делали свои машины еще под крылом General Motors. Лично мне такая отсылка по вкусу, тем более что тонковатый обод руля отлично ложится в женские ладони, да и настраивать «климат», «музыку», равно как и принимать звонки, привычнее и удобнее кнопками на центральной консоли, нежели через иконки мультимедиа.

В то же время электронная начинка ультрасовременна. Проекционный дисплей – огромный вклад в удобство и безопасность: ты легко контролируешь скорость, не отрывая взгляда от дороги. К мультимедиа без проблем подключаются смартфоны, и она умеет раздавать Интернет. «Фишка» камеры заднего вида – увеличение масштаба объектов за «кормой» при приближении к препятствию, а индикаторы системы контроля слепых зон вовремя предупредят о соседях сбоку. В общем, в Сrossland чувствуешь себя защищенной и окруженной заботой.

Отдельная тема – кресла, одобренные ассоциацией немецких врачей-ортопедов AGR. Поскольку передние сиденья оснащены удлинителями подушек, удобная посадка обеспечена и высокорослой фотомодели, и «кнопке». Диапазоны же регулировки руля по высоте и вылету попросту огромны.

В итоге устраиваешься замечательно. Не понравилось лишь то, что наклон спинки приходится задавать «шайбой» в торце спинки: это неудобно и можно повредить маникюр. Плохо и то, что диван не подогревается даже в топовой комплектации. Зато места на обоих рядах вполне достаточно, по крайней мере для людей, не выступаю­щих за баскетбольную команду.

Маленький объем мотора, но динамики хватает!

По драйверским дисциплинам этот Opel – твердый «хорошист». Бензиновый 1,2-лит­ровый турбомотор на 110 л.с. неплохо ладит с 6-диапазонным автоматом. И, несмотря на отсутствие у последнего «спортивного» режима, держать темп городского трафика не проблема. Обгоны на трассе, правда, даются тяжелее. В целом автомобиль настраивает на спокойный лад, но это как раз хорошо, если за рулем девушка без большого водительского опыта.

В то же время подвеска откалибрована для езды по качественному асфальту. Дорожная мелочь передается на кузов, зато ямы покрупнее машина преодолевает легко, не сотрясая экипаж. Да и в крутые повороты заходишь без пугающих кренов, на руле – должный объем информации, тормоза цепкие.

Удаляясь от города, помните, что у этой машины передний привод, но есть система адаптации к разным поверхнос­тям дороги. На раскисшей грунтовке я убедилась, что в режимах «Грязь», «Снег» и «Песок» автомобиль продирается вперед настырнее, чем в базовом «Стандарте», да и клиренс 166 мм для езды по проселку подходит.

Ценой 1 699 000 рублей за версию в базовом исполнении поклонниц немецкого бренда сегодня точно не напугаешь, тем более что за эти деньги в Сrossland будет все необходимое – от кондиционера и круиз-контроля до заднего парктроника и функции слежения за выходом из полосы. Топовый же вариант и вовсе укомплектован под завязку, так что прайс в 2 149 000 руб­лей и здесь оправдан.

