Являясь представителем популярного в России «племени» кроссоверов, Opel Crossland, на мой взгляд, имеет одного очевидного конкурента — Ford Kuga. Но так как последний у нас больше не продаётся, у «детища» французско-немецкого концерна есть немало шансов на успех у покупателей

Две модели — Kuga и Crossland — имеют очевидное сходство «архитектур» салонов. Даже приборы на панели сгруппированы у них похожим образом. Но если Ford активно экономил на материалах отделки, то Opel этого точно не делает. Все пластики приятны на ощупь, на ходу, даже на неровных дорогах, ничто не гремит и не скрипит. Сборка добротная. Особых дизайнерских изысков, как в Peugeot 3008, здесь, правда, не найти. Однако к эргономике не придерёшься.

«Утиный нос» и другие французские особенности

Почему-то запомнился отдельный блок кнопок управления проекционным экраном. Он здесь такой же, как и в минивэне Peugeot Traveller. Этот набор кнопок удобен тем, что для настройки экрана не надо «закапываться» в меню мультимедиасистемы. И находится он под рукой, пусть немного скрытно за баранкой с левой стороны, но на ходу нащупать его и выбрать нежные настройки не составит труда.

Приборы на панели стрелочные, «механические», собственно, традиционные для «Опеля». Панель бортового компьютера — «французская», то есть, экономная в плане графики. Все необходимые параметры движения на БК выводятся, ничего не скажешь, только мне больше по душе «тойотовская» организация этого прибора, когда видишь «всё и сразу», пусть отдельные данные и мелковаты. В «Опеле» же приходится перелистывать пяток экранов, и, например, доступный пробег на остатке топлива в баке — параметр не фиксируемый, его приходится при необходимости вызывать из памяти, а через несколько секунд отображения он пропадает.

Зато можно оценить уровень собственного внимания за рулём и определить, не пора ли отдохнуть. Пожалуй, эта оценка на фото — больше в пользу автомобиля, чем в мою: по мнению БК, я так и не устал за четыре сотни километров разового пробега. Что ж, на самом деле, это действительно было так.

А ещё кроссовер Crossland с завидной уверенностью «верно» выбирает тягу для тех или иных условий дороги. Или делает комплимент водителю: мол, я согласен с твоим выбором. Пожалуй, в тёплый сезон режимы повышения проходимости на переднеприводном автомобиле сработали лучше, чем на его собрате Opel Grandland X, который достался нам на тест зимой. Но об этом мы расскажем отдельно.

Из «немецких» элементов салона я отметил бы жёсткие передние кресла. Задние, впрочем, тоже такие же. Водительское кресло имеет механические настройки, но валик поясничного подпора «электрифицирован», вот такой здесь своеобразный элемент роскоши. Задний ряд не покоряет простором ни по длине, ни по ширине, то есть, про автомобиль можно вполне определённо сказать, что внутри он не больше, чем снаружи. Но, опять же, как всё «скроено» и организовано — истинно по-немецки. Части заднего дивана можно сдвинуть вперёд, до упора в передние кресла, это существенно повысит вместимость багажника. И, конечно же, так же легко можно их и сложить «в горизонт», причём, серединка спинки складывается отдельно, открывая «лючок» в багажник — решение, хорошо знакомое по Audi. И точно так же, как в Audi, здесь можно удлинить подушку водиельского кресла, вручную выдвинув её переднюю секцию.

Панель фальшпола можно установить в двух положениях — пониже и повыше, соответственно, если повыше, то пол будет вровень со сложенными частями спинки дивана. Под фальшполом — запаска-докатка с пенопластовым вкладышем, который имеет одну-единственную функцию — служить опорой для фальшпола. Водительские инструменты спрятаны за правой боковиной багажника, внутри запаски их нет. Если учесть, что под полом кузова, в заднем свесе, есть немало «воздуха», то возникает вопрос: а не стоило ли сделать углубление под запаску чуть побольше и тем самым обеспечить место для полноразмерного колеса? Вот это было бы по-российски. Но, видимо, специально для нашего рынка этим заморачиваться не стали.

Из «французского» в салоне обращает на себя внимание интересный подлокотник для правой руки водителя. Чем-то он напоминает утиный нос. Под ним — оригинальный рычаг «ручника» в форме кочерги, такой нам уже встречался, а также миниатюрный бокс со сдвижной крышкой. Похоже, функциональностью пространства между передними креслами пожертвовали в угоду дизайну. Нет бы разместить здесь обычный бокс-подлокотник, удобный для обоих седоков, к тому же более вместительный. Но, наверное, для эстетов-французов это было бы слишком тривиально.

При рестайлинге 2020-го года Opel Grandland приобрёл такую нестандартную деталь, как «глухая» панель на месте фальшрадиаторной решётки. Несмотря на более сглаженные формы, чем у модели Mokka , нынешний кроссовер обладает весьма броскими элементами внешнего оформления, которые трудно оставить без внимания.

В плане работы бортовых систем французско-немецкий Opel ничем особо не отличился. Двухзонный «климат» отработал штатно, управление «музыкой» оказалось вполне логичным, а звук — достаточно качественным для данного класса автомобилей. Пожалуй, я бы отметил только один минус: это вибрацию и хорошо прослушиваемый в салоне звук работающего на холостом ходу мотора. Удивляться ему, впрочем, не приходится: капот изнутри не имеет отделки, здесь один «голый» металл. Но сам двигатель вообще-то «сдвинут» в глубину отсека, к моторному щиту, да к тому же имеет фетровую панель-крышку. Видимо, её недостаточно.

Три цилиндра — это не по-детски

Да, это оказалось неожиданностью. Иные трёхцилиндровые агрегаты работают без вибраций, например, моторы BMW Active Tourer и даже Geely Coolray. Что не заладилось у немцев с французами?

Я не могу назвать эту вибрацию даже какой-то нарочито спортивной, какая бывает у «заряженных» моделей. Ничего «этакого» в характере вполне гражданского кроссовера нет. Слегка зализанный «колобок», даже с более сглаженными чертами, чем Mokka, был выпущен в 2017-м году, в 2020-м претерпел рестайлинг. Отличается вполне миролюбивым характером, под стать внешности. Не рвёт ни с места во дворе, ни со светофоров на городских улицах, ни при обгонах на трассе. Честно говоря, я готов был бы принять такой характер компактного кроссовера, даже в плане дизайна кузова не располагающего к какой-либо агрессии или даже активности на дороге. Типичный «середнячок», хороших «кровей», то есть, Opel, но не орёл. Вполне подойдёт не слишком «пробивным» менеджерам женского пола, а также неискоренимым российским дачникам, не обязательно пенсионного возраста.

Разгадка проста: 1,2-литровый турбомотор развивает всего 110 л. с. Вот именно что «всего». Если знать этот показатель заранее, в него трудно будет поверить. Потому что в абсолютных цифрах параметры агрегата будут не так уж и скромны. Разгон с места до сотни — примерно за 11 секунд. Разгон с 80 до 120 км/ч в режиме D — за 9 с, то же время потребуется на это ускорение на 4-й передаче. А на третьей оно сократится до 7 с, и вот это уже совсем не по-детски!

Примечательно, что на начальных и средних скоростях всякая вибрация со стороны силового агрегата пропадает, так же, как и шум, но при резких разгонах двигатель вновь довольно громко заявляет о себе. А без раскрутки — никак, этот мотор хоть и тянет, по заявлению производителя, с «низов» (всего с 1750 об/мин!), всё-таки «просыпается» заметно позже.

Только потенциальные и реальные покупатели из наших граждан не смогут не отметить изрядную жёсткость интернационального шасси. Тут плотные не только сиденья, но и подвески. Автомобиль требует вежливого отношения и к «лежачим полицейским», и вообще к крупным неровностям, например, на грунтовках. Возможно, дело поправится при хорошей загрузке салона. Но учтите: 130 см ширины заднего дивана — это всё же больше для двоих пассажиров нормальной комплекции. Субтильные родители, правда, смогут уместиться здесь, соседствуя с детским креслом. Вставим здесь же: пространство для ног пассажира, севшего за мной как водителем, составит всего 22 см (при том, что минимальное расстояние, например, для моих ног при общем росте 182 см составляет 18-19 см).

Наряду с вибрирующим на холостых двигателем автомобиль запомнился и не самым плавным в плане переключений автоматом. Особенно заметны «ступеньки» между низшими передачами. Но в принципе это заметят только придирчивые. На самом деле, коробка работает ничуть не более «ступенчато», чем «роботы». Так что, я уверен, стерпится — слюбится.

Багажник Grandland, насчитывающий 410 л полезного объёма, имеет относительно небольшую длину по полу — 80 см. Однако у него значительная высота под шторкой: почти 60 см. Сзади имеется порожек высотой около 19 см. Вообще, по внешним и внутренним размерам данная модель «Опеля» очень близка к Kia Rio X. Но по управляемости и чувству дороги этот автомобиль достоин соперничать даже с Ford Kuga.

Также надо отметить, что данный автомат считает себя умнее водителя. Ну, как иначе объяснить, что при кик-дауне он переходит с шестой передачи то на пятую, то аж на третью? Как говорится, по собственному желанию, потому что других условий для этого я отметить не смог.

Ручной режим коробки никаких нареканий не вызвал. Кроме одного замечания: проходя на скорости один из знакомых поворотов на трассе, я хотел было по привычке «сброситься» хотя бы до пятой, а лучше до четвёртой передачи. Но вдруг почувствовал, что это совершенно не обязательно.

Школа с немецким уклоном

Вот мы и добрались до «вишенки на торте». Как в свое время Grandland, так и сейчас Crossland восхитили меня своей настроенностью на трассу, «асфальтовым» поведением. Это трудно объяснить, скорее, можно только почувствовать, тем более отчётливо, чем больше у вас сходных или различающихся предметов для сравнения. Критерий таков: чем с большей скоростью вы можете вести автомобиль в повороте, тем больше удовольствия доставляет управление им. Если чувствуете, что машина уходит из-под ног, просто добавьте тяги, то есть, понизьте передачу. Если же и это не помогает…

«Опелю» это не требуется. Он, как говорят, «держится за дорогу» своим шасси — так сказать, параллельно с тягой на ведущей оси. Сам вписывает себя в повороты, дополнительная тяга факультативна, необязательна. Равно как и высокая мощность. При её избытке в случае недонастройки шасси вы так или иначе замедлитесь перед поворотом — просто станет страшно, что машину унесёт. А если шасси настроено, страшно не станет, в том числе и на высокой скорости, так что будет возможность безопасно и приятно ехать чуть быстрее соперников.

И это при том, что Crossland имеет полунезависимую балку в задней подвеске. У иных более ярких и спортивных на вид кроссоверов при независимой задней подвеске и более мощных и «объёмных» моторах управляемость, чувство дороги совершенно иные. Иногда ощущаешь: потенциал-то есть, автомобиль достоин доводки и «подтяжки». Французско-немецкий кроссовер «подтянут», так сказать, уже, с рождения, а на самом деле намного раньше. Школа, европейская школа автомобилестроения, немецкое отделение…

Примечательно, что у него и руль достаточно «длинный» по современным меркам: целых три оборота от упора до упора. Но оцените усилие на нём, а главное — точность руления, и вы забудете про эти обороты.

Точно так же встанут на свои места жёсткость и короткие ходы подвески. Во время теста кроссовер с претензией на «внедорожность» не мог не оказаться вне дороги — и был с лёгкостью вывешен по диагонали. Я бы назвал такие ходы ультра-короткими. Большинство тестовых кроссоверов и внедорожников это повышение на местности проскочили совершенно незаметно.

Но, тем не менее, режимы, повышающие проходимость, «Опелю» пришлись очень даже в кассу. Выбравшись на нём на полевую дорогу, я сместился под уклон по сухой траве, а когда вознамерился выбраться обратно в «цивилизацию», быстро обнаружил, что трава не такая уж и сухая. И очень уместно будет вместо добавления «газа» и буксования на месте использовать, например, режим «Песок», наибольшим образом повышающий тягу двигателя на низких оборотах.

Водную преграду мы с автомобилем преодолели ходом. Но остатки весеннего мокрого снега пришлись ему не по вкусу, и снова понадобилось повышение тяги на «низах». В режиме «Снег» оно не так заметно, лучше использовать «Грязь» или «Песок». Но это касается только липкого весеннего снега, сквозь который легко докопаться до земли. Зимой, да на скользком уклоне, на модели Grandland ни один из данных режимов не «потянул». И, да, 200-миллиметрового клиренса «Кроссланду» хватило везде. Удивительно, что сравнительно большой просвет не влияет на управляемость, во всяком случае, я этого влияния не ощутил. Пожалуй, стоит только пожалеть о том, что у модели нет особых «асфальтовых» настроек, и прежде всего «Спорта». Стоит ли жалеть об отсутствии полного привода? В данном размерном классе это была бы уже не «вишенка», а безусловно очень вкусная, но при этом чрезмерно дорогая начинка.

Итак, дачно-дамский «колобок» оказался с приятным сюрпризом в конструкции. Ещё раз показал и доказал (как и в случае с более легковой моделью Grandland), что «опелевская» школа создания автомобильных шасси жива и под французским «владычеством». И, пожалуй, в сравнении с «фордовской» при прочих равных условиях (то есть, при переднем, а не полном приводе) она выиграет. Те покупатели, которым важны в автомобиле не только вместимость багажника и мультимедийные возможности, могут обратить на это внимание.



В России предлагается четыре модификации Opel Crossland, все с 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 110 л. с., шестидиапазонным автоматом и передним приводом. В Европе автомобиль может иметь под капотом бензиновые моторы мощностью 83 и 130 л. с., а также дизельные полуторалитровые агрегаты мощностью 110 и 120 л. с. и механические коробки передач.

Технические характеристики Opel Crossland 1.2Т 6AT ГАБАРИТЫ, ММ 4217 х 1765 х 1605 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2604 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 200 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 410 / 1255 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1263 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р3, бензиновый с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1190 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 110 / 5500 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 205 / 1750 ТИП ТРАНСМИССИИ автоматическая, 6 ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 187 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 10,9 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 6,2 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 45