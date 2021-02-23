Opel Grandland X

Вопреки мнению скептиков, известные автомобильные бренды не только покидают российский рынок, но и возвращаются на него. Ныне мы наблюдаем второе «пришествие» немецкого «Опеля». Только вот обставлено оно как-то скромно, и на дорогах «новички» пока практически не видны – при том, что «старичков» хоть отбавляй. Марка имела заслуженную популярность, и расчет на успех при возвращении был очевиден. Однако…

На улице кроссовер Grandland X я узнал издалека. С первого, ну, может быть, со второго взгляда определил, что именно этот ярко-синий автомобиль с контрастной черной крышей едет на встречу со мной. Как узнал? Только по деталям. Их совокупность придает модели оригинальность, хотя в целом кузов стилизован как нельзя более в духе времени. То есть, похож сразу на всех одноклассников, как все – на него. Даже с «китайцами» сходство есть.

Похож и не похож

Так что, если рассматривать один только антураж — ничего специфически «опелевского» или немецкого модель Grandland X не предлагает. Кроссовер как кроссовер. В интерьере знакомых по другим «Опелям» элементов больше, и я сразу подмечаю их. Остался прежним переключатель наружного освещения. Сохранила дизайн комбинация приборов с двумя большими циферблатами основных приборов и двумя указателями поменьше — уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости — в середине вверху. Возможно, приборы стали чуть крупнее и нагляднее, чем были, например, в кроссовере Opel Mokka. Но сохранилась «стрелочность», компьютерной графики нет и в помине. Разумный консерватизм или экономия?

Тот же вопрос возникает при взгляде на разнообразные кнопки и клавиши оборудования салона и на индикацию на них. Вот где, как и в случае с «Моккой», искать кнопку подогрева руля? Там подогрев хотелось поскорее выключить, поскольку тот кроссовер побывал на тесте Motorpage в оттепельный день. А сейчас неплохо бы его, наоборот, включить, поскольку погоды стоят морозные. В конце концов, нахожу кругленькую кнопочку, затесавшуюся почему-то среди органов управления круиз-контролем.

Задать «жару» сиденьям проще, соответствующие клавиши найти легче, но красные огоньки степени подогрева — что маковые росинки. Зато кроссовер, будучи в ценовом плане «средней руки», предлагает и вентиляцию передних кресел. Надо было проверить ее эффективность и сравнить с подогревом, который, к сожалению, особым «пылом» не порадовал. Руль тоже не «разгорячился», но прогрелся лучше.

Если панель приборов в «Грандланде Х» безоговорочно «опелевская», а общая стилистика интерьера усредненно-космополитичная, как и кузов, то над индикацией на жидкокристаллическом центральном дисплее явно потрудились французы. Уж очень похож дизайн иконок на Citroen C4 Aircross: экран имеет не меньше 10 дюймов в диагонали, а картиночки на нем меленькие-меленькие. Снова создается впечатление какой-то излишней экономии, даром что французы всегда считались в Европе самой скаредной нацией, куда там немцам. Как бы им объяснить, что сегодня это не в тренде? Современному покупателю подавай яркость, броскость, дизайнерские изыски.

Но в плане посадки за рулем Grandland X — типичный «немец». Кресло плотное, валики боковой поддержки и у подушки, и у спинки недвусмысленно жёсткие. Не очень удобно расположены кнопки памяти настроек водительского сиденья, но электрорегулировки в наличии — это плюс. А выдвижная передняя часть подушки, напоминающая премиальные Audi — плюс вдвойне. Но отсутствие электронастроек пассажирского кресла — минус.

Охватывающее тебя водительское кресло расположено низко, по-спортивному. Удобно регулируется руль. Дизайн торпедо, близкий к легковому, тоже настраивает на драйв. И буквально с первых метров испытательной поездки понимаешь: чего-чего, а драйва «Опель» нам привез. Не поскупился.

Шасси заряжает энергией

Забегу немного вперед. Как мы, потребители, вообще оцениваем автомобили, какие их качества нам важнее, перевешивают все остальные? Вот, например, мой старый знакомый, едва узнав от меня о том, что новый Opel весьма динамичен и спортивен, задает вопрос: «Отрывает от земли?». Друг, ну о чем ты говоришь? Не отрывает, а прижимает к земле! Именно поэтому так хорошо чувствуется динамика: 1,6-литровый турбомотор о 150-ти силах работает в паре с отлично настроенным шасси, а шасси соответствует мощности мотора. Сколько бывало случаев, когда приходилось в своих описаниях деликатно уходить от рассказа о таком соответствии (вернее, несоответствии): мотор казался избыточно мощным. И наоборот, некоторые модели явно заслуживали большего количества «лошадок», а производитель на них почему-то скупился. А иногда количество «лошадок» не соответствовало само себе: где-то выходило, что их всего сто пятьдесят, а где-то — целых сто пятьдесят.

У «Грандланда Х» соответствие полное. Автомобиль имеет жёсткое «автобанное» шасси и прекрасно чувствует и ведет себя на трассе. На нем удобно и «вписываться» в быстро несущийся поток (разгон с места до сотни занимает 9,5 с), и поддерживать высокую и очень высокую скорость. Он заводит тебя и заряжает своей энергией. В принципе, ее даже не ждешь, как и подобной настройки «ходовки». Обычно кроссоверы заслуживают хвалебных эпитетов за трассу только с определенной натяжкой. Здесь никакой натяжки нет. Даже в плане компоновки, типа кузова Grandland X, кажется, немного ошибся с нишей. Как в кроссовере, в нем чувствуется определенный запас высоты, «воздуха» над водительской головой. Обычно это запас создает как бы умозрительное аэродинамическое сопротивление. В тестовом «Опеле» ничего он не создавал. Находясь за рулем, в нем хотелось пожирать и пожирать километры, не ведая усталости.

1,6-литровый бензиновый турбомотор о 150-ти силах продемонстрировал относительную экономичность. На трассе, при скоростях немного за пределами официального лимита Opel Grandland X расходовал порядка 10 л на 100 км. При длительном движении со скоростью 110 км/ч расход снизился до 8 л, при 80-90 км/ч — до 7 л. А после полусотни километров на «круизе» с фиксированной скоростью 120 км/ч результат вышел просто фантастическим: 6,4 л на сотню! Расхождение показаний спидометра и данных GPS-навигатора — 3-4 км/ч (на столько спидометр завышает «космическую» скорость).

Нечто подобное я испытал, когда тестировал Toyota C-HR. Ту модель я назвал конкуренткой самой себе, поскольку очевидных соперниц на российском автомобильном рынке у нее не находилось. Но теперь конкурент очевиден: это Opel Grandland X. Пусть он несколько крупнее, пусть не так ярок в плане дизайна. Если копать глубже, он еще и жёстче, «японке» этого немного недостает, а «немцу» в самый раз.

Конечно, в сравнении с моделями спортивного толка недостатки есть. Ощущается определенная поперечная неустойчивость — но это не валкость и не мягкость. Если уж мягкость — то шин, имеющих, на самом деле, всего-то 55-й профиль, но при ширине 225. Диаметр дисков — 18 дюймов у всех версий, но на тесте Motorpage присутствует топовая, у «младших» шины обладают профилем повыше, 65 процентов. Шасси модели заслуживает более спортивных шин.

И колёс тоже. Нынешние — массивные, не только на вид, судя по всему и на «вес». Дизайн создавался под кроссовер, а достался фактически универсалу. Думаю, искушенный водитель найдет способ украсить автомобиль красивыми дисками большего диаметра, легкими на вид. Например, со стилизованными спицами.

При относительно невысокой поперечной устойчивости «Грандланд Х» не чувствителен к асфальтовым колеям. Даже заметным и глубоким. На трассе я вижу, как водители других автомобилей всячески избегают этой напасти, а мне Opel позволяет попросту игнорировать ее. Интересно, где его так обучили? На автобанах Германии колеи практически не встречаются, а на полигонах не имитируются. Более того, как удалось узнать из доступных источников, шасси-то у автомобиля вовсе не немецкое, а самое что ни на есть французское: узлы передней и задней подвесок заимствованы у кроссовера Peugeot 3008. Однако вспоминаю его тест — и ничего похожего в плане поведения на трассе на память не приходит. Уверен, без немецких настроек и доводки не обошлось.

Использую возможность «покрутить пятаки» на заснеженной площадке. Однако «пятаков» что-то не выходит, в лучшем случае — блины какие-то бесформенные. При добавлении «газа» автомобиль пытается выскользнуть наружу круга, но система стабилизации обрубает тягу, радиус поворота резко сужается, и вместо круга выходит овал. Если же систему отключить, а эта функция не прячется где-то глубоко в меню, а выведена на селектор режимов движения, автомобиль попросту распускается и улетает вдаль по площадке. Не особенно спортивное поведение.

Тяга выбрана верно?

А режимы? Если поменять их местами? Ведь здесь есть и «Снег», и «Грязь», и «Песок». Такая же система IntelliGrip устанавливалась на «каблучки» Peugeot Partner Tepee и Citroen Berlingo, однако тестировать их мне не доводилось. Что ж, удачно, попробую на «Опеле». Выбираю «Снег» — и вижу на экране бортового компьютера слова: «Тяга выбрана верно». Вот это да, система отслеживает покрытие под колесами, но каким образом? А-а, наверное, по температуре окружающей среды, сейчас за бортом около -5, значит, точно снег. Однако — ничего подобного: на снегу переключаюсь в режим «Песок» и снова вижу, что тяга выбрана верно.

1,6-литровый 150-сильный турбомотор «Опеля Грандланд Х», согласно характеристикам, имеет высокооборотный «характер». На практике это не совсем так. При резком разгоне автомат меняет передачу на более высокую по достижении 4000 об/мин, и кажется, что рановато, можно и «подкрутить» коленвал. Однако в ручном режиме замечаешь, что момент выше этого значения практически не растет, а при ускорении с «низов», по ощущениям, он достигает максимума при 2800-3000 об//мин.

При этом на деле она ни разу верно не выбирается. Хоть интеллектуальная система и призвана имитировать межколесную блокировку, ни скольжение по кругу не удается, ни проходимость в рыхлом снегу не улучшается ни на йоту. Ну, может быть, на йоту в режиме «Песок», но не больше, а в других режимах — точно нет. Проходимость оставляет желать лучшего, даже очень много лучшего. Стоит свернуть с трассы на нечищеную снежную целину, как я мгновенно сдаю назад: сразу же чувствуется, что еще полметра движения вперед, и машина сядет. Добираюсь до нашего загородного дома — и «Опель» оказывается вторым из нескольких десятков тестовых автомобилей, который не может преодолеть уклон на участке. Первый, также имевший лишь передний привод, помнится, забастовал весной, когда этот уклон был покрыт голым льдом, блестящим, как зеркало. Нынче тоже случился лед, но его не было видно под слоем свежего снега глубиной едва ли по щиколотку. Теоретически автомобиль с дорожным просветом 188 мм мог бы и преодолеть его. Но именно этот снег и стал главным препятствием, потому что стоило мне часок помахать лопатой, и «Опель» с готовностью вкатился на положенное место.

Нешипованные шины Continental я, правда, за цепкость на льду похвалить не могу. Справиться со скользким склоном помогли, скорее, не они, а умелое дозирование тяги. Оно же, собственно, удерживало автомобиль на раскатанном полотне сельской дороги, где продольные ледяные полосы перемежались со снежными. Приходилось очень крепко сжимать руль, делая им мелкие острые движения. Очень интересное наблюдение: руль воспринимается как острый и точный, при этом делает… целых ТРИ оборота от упора до упора! Такая «длина» и на классических рамных внедорожниках редкость. Сопоставьте с кроссовером Audi Q3 — у него руль делает на оборот меньше. И мотор на двадцать процентов мощнее, а азарта и огонька в поведении меньше.

Тем не менее, оказавшись в плавном заснеженном и обледенелом повороте на середине трассы и завидев встречный автомобиль, я все-таки не полагаюсь на руль и систему стабилизации, а прибегаю к помощи ABS. Она срабатывает безукоризненно. Тормоза — еще один плюс нового «Опеля». Недаром у него колесные диски такие огромные, тормозные в них видны соответствующие.

Фактически, по итогам теста Motorpage можно сказать, что новинка от Opel, приехавшая на российский рынок, имеет лишь один существенный недостаток: она моноприводная. Вариант с полным приводом в природе (читаем, в Европе) существует, но только в виде гибрида — с «общим» ДВС и двумя электромоторами, способными приводить в движение задние колеса. В принципе, вариант очень интересный, однако, судя по суммарной мощности трех моторов в 300 л. с., дорогой, и перспективы его поставок к нам пока не ясны.

Давно еще, на заре появления в России первого вала иномарок из Европы, с ними к нам приехала поговорка: «Всякий автомобиль со временем становится «Опелем». Интересно, что сейчас даже в Германии она известна немногим, а у нас ее воспринимали с иронией. Это были прекрасные автомобили, надежные, хорошо оснащенные, долговечные. С появлением моды на кроссоверы фирма тут же выкатила отличные «Каптиву» и «Мокку». А кто не знает о великолепном шасси Astra GTC?

Но поговорка существовала, и в те времена в Германии она была о том, что Opel – это автомобиль, скажем так, не из первой тройки. Что покупают его те, у кого есть на то особые причины или банально нет денег. Что ездят на нем в основном студенты и другие представители бюджетных слоев населения. Но модели из первой тройки постепенно старели и изнашивались, а потому с годами сравнивались в цене с «Опелями».

Если применить данную поговорку к сегодняшнему дню, то я бы сказал иначе: не каждый автомобиль становится «Опелем». Далеко не каждый, эту честь еще надо заслужить. Перешедшая под «крыло « французского концерна марка выкатила прекрасное, по-настоящему немецкое шасси. Заслуживающее внимания и уважения несмотря на относительно «средний» дизайн как кузова, так и салона. Другой мой знакомый, опытный автомобилист и мотоциклист, собственно, рассказавший мне историю поговорки об «Опеле», высказался так: сегодня очень многие люди оценивают машины именно по внешним данным, имиджу, да количеству «наворотов», при этом забывая, что автомобиль должен прежде всего хорошо ездить. Дарить радость от процесса управления, а не от картинки на дисплее мультимедиа. А красивые картинки лучше смотреть дома, на экране большого телевизора. При этом уметь различать нюансы поведения автомобилей на дороге и, соответственно, использовать их в целях безопасности совершенно не обязательно. Как и иметь водительские права.

В Европе выпускающийся с 2017-го года Opel Grandland X может оснащаться целой гаммой двигателей. Покупателям доступны аж три турбодизеля мощностью 120, 130, либо 177 л. с., а также два бензиновых мотора, также с приставкой «турбо»: 1,2- и 1,6-литровый мощностью, соответственно, 130 и 180 л . с. Коробки передач — шестидиапазонный автомат или шестиступенчатая «механика». В нашей стране Grandland X на первых порах будет доступен только с одним мотором, 1,6-литровым 150-сильным, и только с автоматом. Привод — передний. Стоимость трех имеющихся в продаже версий — 2 069 000, 2 349 000 и 2 499 000 рублей. Наряду с кроссовером Grandland X под маркой Opel в России будут продаваться также минивэн Zafira Life (теперь очень напоминающий очертаниями Peugeot Traveller) и коммерческий фургон Vivaro.

Технические характеристики Opel Grandland X ГАБАРИТЫ, ММ 4477 х 1856 х 1609 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 2675 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 188 ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л 514 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1435 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 1598 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 150 / 6000 МАКС. МОМЕНТ, Н·м, ПРИ ОБ/МИН 240 / 1400 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 6-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 201 РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С 9,5 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,3 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 53