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Opel Grandland X 2018 вид спередиOpel Grandland X 2018 вид спередиOpel Grandland X 2018 вид сбокуOpel Grandland X 2018 вид сзадиOpel Grandland X 2018 вид сзади
Opel Grandland X 2018 решетка радиатора
Opel вернулся на российский рынок! Наконец-то мы снова сможем видеть хорошо знакомую эмблему на новых моделях
Opel Grandland X 2018 передняя фара
Элегантные современные фары со светодиодами отлично работают в темноте
Opel Grandland X 2018 пластиковый молдинг
Снаружи это широкий пластиковый молдинг, а изнутри дверей — двойное уплотнение порогов кузова, позволяющее сохранять их чистыми в любую погоду
Opel Grandland X 2018 задняя стойка
Контур задней стойки кузова напоминает плавник. Где-то нам похожее уже встречалось — на корейских моделях или на китайских?
Opel Grandland X 2018 дверь
Все кнопки и клавиши под рукой, управление электростеклоподъемниками — с авторежимом. Но где кнопка центрального замка? А ее разместили в центре торпедо
Opel Grandland X 2018 управление светом
Управление наружными световыми приборами — традиционное, «опелевское»
Opel Grandland X 2018 руль
Кнопка включения подогрева руля, как и на Opel Mokka, «потерялась». На этот раз — среди органов управления круиз-контролем
Opel Grandland X 2018 руль
Устройства управления подключенным смартфоном и аудиосистемой максимально логичны. Звук динамиков стоит похвалить
Opel Grandland X 2018 подрулевой переключатель
Переключаем экраны бортового компьютера вот этим кольцом на левом подрулевом переключателе, а кнопкой в его торце обнуляем показания
Opel Grandland X 2018 приборная панель
Панель приборов сохранила «опелевский» дизайн с двумя большими шкалами и двумя маленькими. Все приборы — стрелочные
Opel Grandland X 2018 приборная панель
Автомобиль со 150-сильным бензиновым турбомотором и автоматом очень порадовал экономичностью
Opel Grandland X 2018 приборная панель
Топовая версия «Грандланда Х» оснащена автосветом, контролем «слепых» зон и устройством слежения за линиями разметки
Opel Grandland X 2018 приборная панель
«Тяга выбрана верно...». Неужели автомобиль действительно способен определять тип покрытия под колесами?
Opel Grandland X 2018 монитор
На самом деле — нет. Какой бы из режимов движения вы ни выбрали, тяга окажется верной. Но, к сожалению, практически неизменной
Opel Grandland X 2018 монитор
Индикация на центральном дисплее напомнила таковую на Citroen C4 Aircross: места много, а символы маленькие
Opel Grandland X 2018 торпедо
Материалы отделки недорогие, в основном — плотный пластик. На неровностях салон модели «молчалив»,...
Opel Grandland X 2018 отделка салона
...но в укромных местах точки стыковки панелей отделки выглядят не очень аккуратно. Правда, такие места следует еще поискать
Opel Grandland X 2018 салон
Как и кузов, салон «Опеля Грандланд Х» не выглядит очень уж авангардным. В дизайне интерьера прослеживается много решений, уже ставших «классикой жанра»
Opel Grandland X 2018 кнопки управления монитором
«Физические» органы управления мультимедиасистемой тоже без изысков. Навигацию готов похвалить: она справлялась с поставленными задачами отлично
Opel Grandland X 2018 климат-контроль
Климат-контроль — двухзонный, работает эффективно, в наличии — вентиляция передних кресел. Но попробуйте различить мельчайшие символы степени подогрева!
Opel Grandland X 2018 кнопки
Под торпедо — дополнительный ряд функциональных кнопок с вакантными местами
Opel Grandland X 2018 селектор автомата
Селектор автомата движется по извилистой траектории. Переключения — быстрые и четкие
Opel Grandland X 2018 бокс
Между передними креслами — бокс с удобным подлокотником. Здесь же видны селектор режимов движения и клавиша электронного «ручника»
Opel Grandland X 2018 селектор режимов
Селектор режимов, похоже, заимствован у моделей Peugeot и Citroen. Не могу сказать, что разница между позициями заметная. Разве что режим «Песок» немного улучшает тягу
Opel Grandland X 2018 панорамная крыша
Панорамное стекло — практически во всю крышу «Грандланда Х». Сдвижная шторка «электрифицирована»
Opel Grandland X 2018 передние кресла
Передние сиденья — плотные, с жесткими валиками боковой поддержки на подушке и спинке. Тело фиксируется отлично, в дальней дороге от посадки не устаешь
Opel Grandland X 2018 передние кресла
Водительское кресло оснащено электрорегулировками и памятью настроек. Пассажирское регулируется только механически,...
Opel Grandland X 2018 передние кресла
...но оба сиденья имеют вот такую выдвигающуюся вручную часть подушки.
Opel Grandland X 2018 шторки
Стекла окон задних дверей тонированы, но можно дополнительно ограничить поступление солнечного света в салон, выдвигая вот такие шторки
Opel Grandland X 2018 второй ряд
Задние места оснащены регулируемым подогревом, кроме того, к услугам седоков — разъем USB для зарядки мобильных гаджетов
Opel Grandland X 2018 пороги
Пороги кузова и высокие, и широкие. Это говорит о жесткости его силовой структуры
Opel Grandland X 2018 задний диван
Заднее сиденье имеет значительную ширину — более 140 см. Однако места для ног седоков здесь маловато: при посадке «за мной» всего-то 24 см
Opel Grandland X 2018 задний диван
В спинке заднего сиденья выполнен «лыжный»лючок
Opel Grandland X 2018 задний диван
Складывание частей спинки заднего сиденья вровень с полом багажника — это по-немецки, по-«опелевски»
Opel Grandland X 2018 багажное отделение
Багажник «Грандланда Х» и широк, и высок, под шторкой — больше 40 см. А общий объем превышает 500 л, отличный показатель
Opel Grandland X 2018 запаска-докатка
Под фальшполом — запаска-докатка, съемный контейнер со штатным инструментом, плюс еще немало места для различных вещей
Opel Grandland X 2018 багажное отделение
В поднятом состоянии жесткая и прочная панель фальшпола фиксируется двумя вот такими «клавишами»
Opel Grandland X 2018 кнопки
Дверь багажника — с электроприводом и системой открывания «с ноги». Устройство понравилось: срабатывало практически безупречно
Opel Grandland X 2018 задняя подвеска
Хорошая управляемость автомобиля удивила тем более, что заднюю подвеску здесь представляет всего лишь скручиваемая балка
Opel Grandland X 2018 брызговик
«Грандланд Х» и так далеко не «ас» в глубоком снегу, так еще и проходимость его ухудшают заметно выступающие брызговики перед передними колесами
Opel Grandland X 2018 моторный отсек
1,6-литровый 150-сильный бензиновый мотор нового «Опеля» тяговит, но шумноват
Opel Grandland X 2018 моторный отсек
Аккумулятор наполовину спрятался под панелью воздухопритока,...
Opel Grandland X 2018 моторный отсек
...а корпус воздушного фильтра скрылся под ней целиком. Это уже не «по-немецки», а «по-французски»
Opel Grandland X 2018 моторный отсек
Зато механизм турбонаддува на виду и удобен для демонтажа
Opel Grandland X 2018 моторный отсек
Не пугайтесь: это не весь объем бачка омывателя. Правда, и общий его объем невелик — всего 2,5 л. В фирме обещают, что со временем емкость будет увеличена
Opel Grandland X 2018 моторный отсек
Омывающая жидкость попадает на стекло прямо из щеток, к которым ее подводят вот такие трубки. Надеюсь, морозы не сильно влияют на их «проходимость»
Opel Grandland X 2018 вид спереди
Если ты кроссовер, изволь показать себя на бездорожье. Как отнесешься к практически не разъезженной лесной колее?
Opel Grandland X 2018 вид спереди
На бруствере между колесами — следы касания элементов днища, «губа» бампера подцепила дозу снега
Opel Grandland X 2018 вид сбоку
Даже выбраться из леса на дорогу было непросто. О развороте не шло и речи, для этого кадра автомобиль пришлось прогнать через снежный нанос задним ходом
Opel Grandland X 2018 вид спереди
В глубоком снегу «Опель» очень быстро начинает «бастовать» и «протестовать». Режим «Песок» улучшает проходимость, но крайне незначительно
Opel Grandland X 2018 вид спереди

Вопреки мнению скептиков, известные автомобильные бренды не только покидают российский рынок, но и возвращаются на него. Ныне мы наблюдаем второе «пришествие» немецкого «Опеля». Только вот обставлено оно как-то скромно, и на дорогах «новички» пока практически не видны – при том, что «старичков» хоть отбавляй. Марка имела заслуженную популярность, и расчет на успех при возвращении был очевиден. Однако…

На улице кроссовер Grandland X я узнал издалека. С первого, ну, может быть, со второго взгляда определил, что именно этот ярко-синий автомобиль с контрастной черной крышей едет на встречу со мной. Как узнал? Только по деталям. Их совокупность придает модели оригинальность, хотя в целом кузов стилизован как нельзя более в духе времени. То есть, похож сразу на всех одноклассников, как все – на него. Даже с «китайцами» сходство есть.

Похож и не похож

Так что, если рассматривать один только антураж — ничего специфически «опелевского» или немецкого модель Grandland X не предлагает. Кроссовер как кроссовер. В интерьере знакомых по другим «Опелям» элементов больше, и я сразу подмечаю их. Остался прежним переключатель наружного освещения. Сохранила дизайн комбинация приборов с двумя большими циферблатами основных приборов и двумя указателями поменьше — уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости — в середине вверху. Возможно, приборы стали чуть крупнее и нагляднее, чем были, например, в кроссовере Opel Mokka. Но сохранилась «стрелочность», компьютерной графики нет и в помине. Разумный консерватизм или экономия?

Тот же вопрос возникает при взгляде на разнообразные кнопки и клавиши оборудования салона и на индикацию на них. Вот где, как и в случае с «Моккой», искать кнопку подогрева руля? Там подогрев хотелось поскорее выключить, поскольку тот кроссовер побывал на тесте Motorpage в оттепельный день. А сейчас неплохо бы его, наоборот, включить, поскольку погоды стоят морозные. В конце концов, нахожу кругленькую кнопочку, затесавшуюся почему-то среди органов управления круиз-контролем.

Задать «жару» сиденьям проще, соответствующие клавиши найти легче, но красные огоньки степени подогрева — что маковые росинки. Зато кроссовер, будучи в ценовом плане «средней руки», предлагает и вентиляцию передних кресел. Надо было проверить ее эффективность и сравнить с подогревом, который, к сожалению, особым «пылом» не порадовал. Руль тоже не «разгорячился», но прогрелся лучше.

Если панель приборов в «Грандланде Х» безоговорочно «опелевская», а общая стилистика интерьера усредненно-космополитичная, как и кузов, то над индикацией на жидкокристаллическом центральном дисплее явно потрудились французы. Уж очень похож дизайн иконок на Citroen C4 Aircross: экран имеет не меньше 10 дюймов в диагонали, а картиночки на нем меленькие-меленькие. Снова создается впечатление какой-то излишней экономии, даром что французы всегда считались в Европе самой скаредной нацией, куда там немцам. Как бы им объяснить, что сегодня это не в тренде? Современному покупателю подавай яркость, броскость, дизайнерские изыски.

Но в плане посадки за рулем Grandland X — типичный «немец». Кресло плотное, валики боковой поддержки и у подушки, и у спинки недвусмысленно жёсткие. Не очень удобно расположены кнопки памяти настроек водительского сиденья, но электрорегулировки в наличии — это плюс. А выдвижная передняя часть подушки, напоминающая премиальные Audi — плюс вдвойне. Но отсутствие электронастроек пассажирского кресла — минус.

Охватывающее тебя водительское кресло расположено низко, по-спортивному. Удобно регулируется руль. Дизайн торпедо, близкий к легковому, тоже настраивает на драйв. И буквально с первых метров испытательной поездки понимаешь: чего-чего, а драйва «Опель» нам привез. Не поскупился.

Шасси заряжает энергией

Забегу немного вперед. Как мы, потребители, вообще оцениваем автомобили, какие их качества нам важнее, перевешивают все остальные? Вот, например, мой старый знакомый, едва узнав от меня о том, что новый Opel весьма динамичен и спортивен, задает вопрос: «Отрывает от земли?». Друг, ну о чем ты говоришь? Не отрывает, а прижимает к земле! Именно поэтому так хорошо чувствуется динамика: 1,6-литровый турбомотор о 150-ти силах работает в паре с отлично настроенным шасси, а шасси соответствует мощности мотора. Сколько бывало случаев, когда приходилось в своих описаниях деликатно уходить от рассказа о таком соответствии (вернее, несоответствии): мотор казался избыточно мощным. И наоборот, некоторые модели явно заслуживали большего количества «лошадок», а производитель на них почему-то скупился. А иногда количество «лошадок» не соответствовало само себе: где-то выходило, что их всего сто пятьдесят, а где-то — целых сто пятьдесят.

У «Грандланда Х» соответствие полное. Автомобиль имеет жёсткое «автобанное» шасси и прекрасно чувствует и ведет себя на трассе. На нем удобно и «вписываться» в быстро несущийся поток (разгон с места до сотни занимает 9,5 с), и поддерживать высокую и очень высокую скорость. Он заводит тебя и заряжает своей энергией. В принципе, ее даже не ждешь, как и подобной настройки «ходовки». Обычно кроссоверы заслуживают хвалебных эпитетов за трассу только с определенной натяжкой. Здесь никакой натяжки нет. Даже в плане компоновки, типа кузова Grandland X, кажется, немного ошибся с нишей. Как в кроссовере, в нем чувствуется определенный запас высоты, «воздуха» над водительской головой. Обычно это запас создает как бы умозрительное аэродинамическое сопротивление. В тестовом «Опеле» ничего он не создавал. Находясь за рулем, в нем хотелось пожирать и пожирать километры, не ведая усталости.

1,6-литровый бензиновый турбомотор о 150-ти силах продемонстрировал относительную экономичность. На трассе, при скоростях немного за пределами официального лимита Opel Grandland X расходовал порядка 10 л на 100 км. При длительном движении со скоростью 110 км/ч расход снизился до 8 л, при 80-90 км/ч — до 7 л. А после полусотни километров на «круизе» с фиксированной скоростью 120 км/ч результат вышел просто фантастическим: 6,4 л на сотню! Расхождение показаний спидометра и данных GPS-навигатора — 3-4 км/ч (на столько спидометр завышает «космическую» скорость).

Нечто подобное я испытал, когда тестировал Toyota C-HR. Ту модель я назвал конкуренткой самой себе, поскольку очевидных соперниц на российском автомобильном рынке у нее не находилось. Но теперь конкурент очевиден: это Opel Grandland X. Пусть он несколько крупнее, пусть не так ярок в плане дизайна. Если копать глубже, он еще и жёстче, «японке» этого немного недостает, а «немцу» в самый раз.

Конечно, в сравнении с моделями спортивного толка недостатки есть. Ощущается определенная поперечная неустойчивость — но это не валкость и не мягкость. Если уж мягкость — то шин, имеющих, на самом деле, всего-то 55-й профиль, но при ширине 225. Диаметр дисков — 18 дюймов у всех версий, но на тесте Motorpage присутствует топовая, у «младших» шины обладают профилем повыше, 65 процентов. Шасси модели заслуживает более спортивных шин.

И колёс тоже. Нынешние — массивные, не только на вид, судя по всему и на «вес». Дизайн создавался под кроссовер, а достался фактически универсалу. Думаю, искушенный водитель найдет способ украсить автомобиль красивыми дисками большего диаметра, легкими на вид. Например, со стилизованными спицами.

При относительно невысокой поперечной устойчивости «Грандланд Х» не чувствителен к асфальтовым колеям. Даже заметным и глубоким. На трассе я вижу, как водители других автомобилей всячески избегают этой напасти, а мне Opel позволяет попросту игнорировать ее. Интересно, где его так обучили? На автобанах Германии колеи практически не встречаются, а на полигонах не имитируются. Более того, как удалось узнать из доступных источников, шасси-то у автомобиля вовсе не немецкое, а самое что ни на есть французское: узлы передней и задней подвесок заимствованы у кроссовера Peugeot 3008. Однако вспоминаю его тест — и ничего похожего в плане поведения на трассе на память не приходит. Уверен, без немецких настроек и доводки не обошлось.

Использую возможность «покрутить пятаки» на заснеженной площадке. Однако «пятаков» что-то не выходит, в лучшем случае — блины какие-то бесформенные. При добавлении «газа» автомобиль пытается выскользнуть наружу круга, но система стабилизации обрубает тягу, радиус поворота резко сужается, и вместо круга выходит овал. Если же систему отключить, а эта функция не прячется где-то глубоко в меню, а выведена на селектор режимов движения, автомобиль попросту распускается и улетает вдаль по площадке. Не особенно спортивное поведение.

Тяга выбрана верно?

А режимы? Если поменять их местами? Ведь здесь есть и «Снег», и «Грязь», и «Песок». Такая же система IntelliGrip устанавливалась на «каблучки» Peugeot Partner Tepee и Citroen Berlingo, однако тестировать их мне не доводилось. Что ж, удачно, попробую на «Опеле». Выбираю «Снег» — и вижу на экране бортового компьютера слова: «Тяга выбрана верно». Вот это да, система отслеживает покрытие под колесами, но каким образом? А-а, наверное, по температуре окружающей среды, сейчас за бортом около -5, значит, точно снег. Однако — ничего подобного: на снегу переключаюсь в режим «Песок» и снова вижу, что тяга выбрана верно.

1,6-литровый 150-сильный турбомотор «Опеля Грандланд Х», согласно характеристикам, имеет высокооборотный «характер». На практике это не совсем так. При резком разгоне автомат меняет передачу на более высокую по достижении 4000 об/мин, и кажется, что рановато, можно и «подкрутить» коленвал. Однако в ручном режиме замечаешь, что момент выше этого значения практически не растет, а при ускорении с «низов», по ощущениям, он достигает максимума при 2800-3000 об//мин.

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При этом на деле она ни разу верно не выбирается. Хоть интеллектуальная система и призвана имитировать межколесную блокировку, ни скольжение по кругу не удается, ни проходимость в рыхлом снегу не улучшается ни на йоту. Ну, может быть, на йоту в режиме «Песок», но не больше, а в других режимах — точно нет. Проходимость оставляет  желать лучшего, даже очень много лучшего. Стоит свернуть с трассы на нечищеную снежную целину, как я мгновенно сдаю назад: сразу же чувствуется, что еще полметра движения вперед, и машина сядет. Добираюсь до нашего загородного дома — и «Опель» оказывается вторым из нескольких десятков тестовых автомобилей, который не может преодолеть уклон на участке. Первый, также имевший лишь передний привод, помнится, забастовал весной, когда этот уклон был покрыт голым льдом, блестящим, как зеркало. Нынче тоже случился лед, но его не было видно под слоем свежего снега глубиной едва ли по щиколотку. Теоретически автомобиль с дорожным просветом 188 мм мог бы и преодолеть его. Но именно этот снег и стал главным препятствием, потому что стоило мне часок помахать лопатой, и «Опель» с готовностью вкатился на положенное место.

Нешипованные шины Continental я, правда, за цепкость на льду похвалить не могу. Справиться со скользким склоном помогли, скорее, не они, а умелое дозирование тяги. Оно же, собственно, удерживало автомобиль на раскатанном полотне сельской дороги, где продольные ледяные полосы перемежались со снежными. Приходилось очень крепко сжимать руль, делая им мелкие острые движения. Очень интересное наблюдение: руль воспринимается как острый и точный, при этом делает… целых ТРИ оборота от упора до упора! Такая «длина» и на классических рамных внедорожниках редкость. Сопоставьте с кроссовером Audi Q3 — у него руль делает на оборот меньше. И мотор на двадцать процентов мощнее, а азарта и огонька в поведении меньше.

Тем не менее, оказавшись в плавном заснеженном и обледенелом повороте на середине трассы и завидев встречный автомобиль, я все-таки не полагаюсь на руль и систему стабилизации, а прибегаю к помощи ABS. Она срабатывает безукоризненно. Тормоза — еще один плюс нового «Опеля». Недаром у него колесные диски такие огромные, тормозные в них видны соответствующие.

Фактически, по итогам теста Motorpage можно сказать, что новинка от Opel, приехавшая на российский рынок, имеет лишь один существенный недостаток: она моноприводная. Вариант с полным приводом в природе (читаем, в Европе) существует, но только в виде гибрида — с «общим» ДВС и двумя электромоторами, способными приводить в движение задние колеса. В принципе, вариант очень интересный, однако, судя по суммарной мощности трех моторов в 300 л. с., дорогой, и перспективы его поставок к нам пока не ясны.

Давно еще, на заре появления в России первого вала иномарок из Европы, с ними к нам приехала поговорка: «Всякий автомобиль со временем становится «Опелем». Интересно, что сейчас даже в Германии она известна немногим, а у нас ее воспринимали с иронией. Это были прекрасные автомобили, надежные, хорошо оснащенные, долговечные. С появлением моды на кроссоверы фирма тут же выкатила отличные «Каптиву» и «Мокку». А кто не знает о великолепном шасси Astra GTC?

Но поговорка существовала, и в те времена в Германии она была о том, что Opel – это автомобиль, скажем так, не из первой тройки. Что покупают его те, у кого есть на то особые причины или банально нет денег. Что ездят на нем в основном студенты и другие представители бюджетных слоев населения. Но модели из первой тройки постепенно старели и изнашивались, а потому с годами сравнивались в цене с «Опелями».

Если применить данную поговорку к сегодняшнему дню, то я бы сказал иначе: не каждый автомобиль становится «Опелем». Далеко не каждый, эту честь еще надо заслужить. Перешедшая под «крыло « французского концерна марка выкатила прекрасное, по-настоящему немецкое шасси. Заслуживающее внимания и уважения несмотря на относительно «средний» дизайн как кузова, так и салона. Другой мой знакомый, опытный автомобилист и мотоциклист, собственно, рассказавший мне историю поговорки об «Опеле», высказался так: сегодня очень многие люди оценивают машины именно по внешним данным, имиджу, да количеству «наворотов», при этом забывая, что автомобиль должен прежде всего хорошо ездить. Дарить радость от процесса управления, а не от картинки на дисплее мультимедиа. А красивые картинки лучше смотреть дома, на экране большого телевизора. При этом уметь различать нюансы поведения автомобилей на дороге и, соответственно, использовать их в целях безопасности совершенно не обязательно. Как и иметь водительские права.

В Европе выпускающийся с 2017-го года Opel Grandland X может оснащаться целой гаммой двигателей. Покупателям доступны аж три турбодизеля мощностью 120, 130, либо 177 л. с., а также два бензиновых мотора, также с приставкой «турбо»: 1,2- и 1,6-литровый мощностью, соответственно, 130 и 180 л . с. Коробки передач — шестидиапазонный автомат или  шестиступенчатая «механика». В нашей стране Grandland X на первых порах будет доступен только с одним мотором, 1,6-литровым 150-сильным, и только с автоматом. Привод — передний. Стоимость трех имеющихся в продаже версий — 2 069 000, 2 349 000 и 2 499 000 рублей.  Наряду с кроссовером Grandland X под маркой Opel в России будут продаваться также минивэн Zafira Life (теперь очень напоминающий очертаниями Peugeot Traveller) и коммерческий фургон Vivaro.

      

Технические характеристики Opel Grandland X

ГАБАРИТЫ, ММ

4477 х 1856 х 1609

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

2675

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

188

ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л

514

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1435

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Р4, бензиновый, с турбонаддувом

РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ

1598

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН

150 / 6000

МАКС. МОМЕНТ, Н·м, ПРИ ОБ/МИН

240 / 1400

ТРАНСМИССИЯ

автоматическая, 6-ст.

ПРИВОД

передний

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

201

РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С

9,5

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ

7,3

ЁМКОСТЬ БАКА, Л

53

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