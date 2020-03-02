Дабы понять, чего в этой новинке больше – французского или немецкого, пришлось пройти настоящий квест. Однако оно того стоило

Здоровый сон не только продлевает жизнь, но и сокращает рабочее время. Заснул я прямо на пресс-конференции, посвященной премьере кроссовера Opel Grandland X, – очень уж убаюкивал голос ведущего. И снилось мне, что я гуляю по улицам Парижа, а кругом почему-то одна немецкая речь. Сон в руку…

Прервал безмятежный покой коллега, больно пихнувший меня в бок. Ох и острый же у него локоть! Говорит, что я начал довольно громко похрюкивать, привлекая к себе внимания больше, чем к представителю бренда. Впрочем, разбудили меня вовремя, так как именно в этот момент ведущий перешел к главной теме своей импровизированной лекции, которая зовется одним словом – germanness. На русский язык это можно перевести как «немецкость».

Дело в том, что эта самая немецкость для Opel важна, как ни для кого другого. Потому что именно она сохраняет ДНК марки, независимо от национальности владельца бренда. Только благодаря ей Opel сохранил свое лицо, будучи собственностью американского General Motors с 1929 по 2017 год, и должен остаться собой теперь, когда перешел под крыло концерна PSA и стал использовать французские узлы и агрегаты. Посмотрим, можно ли построить немецкий автомобиль на вовсе не немецком шасси.

Маскировка

По идее, кроссовер Opel Grandland X является наследником модели Mokka, но в реальности он заметно крупнее, поскольку использует в своей основе платформу моделей Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross. Впрочем, если не знаешь этого, ни за что не догадаешься.

Ведь дизайн «немца» не имеет ничего общего с французскими «донорами». Более того, он по-настоящему немецкий – выглядит строго и стремительно, солидно и без излишеств, как настоящий Opel.

Моторы и коробки передач, понятно, перешли от вышеозвученных «французов», их germanness не коснулась. В России пока будет лишь один силовой агрегат: 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. Коробка передач неизменная – 6-диапазонная автоматическая. А вот подвеску и рулевое управление «онемечили», перенастроив на свой лад, – чтобы владелец не догадался о французской родословной. Жаль, привод остался исключительно передний, так как иметь четыре ведущих платформа не позволяет.

В салоне «немецкость» проявляется во всей красе. Своими четкими, строгими линиями и отличным качеством подгонки салонных панелей автомобиль словно приветствует: «Гутен таг!» И никаких тебе гламурных «бонжур». Пластик с мелкозернистой «кожаной» фактурой выглядит дорого. Эргономика тоже чисто немецкая, то есть близкая к идеальной. Ты понимаешь, что французских странностей вроде клавиш подогрева в торцах подушек сидений в Opel быть не может, – здесь кнопки расположены на видном месте внизу центральной консоли. Сенсорный 8-дюймовый экран «мультимедийки» имеет высокое разрешение, логичное меню и быстро реагирует на прикосновения.

Геометрию посадки за рулем тоже можно назвать по-немецки выверенной, хотя по этому параметру Grandland X от соплатформенников не отличается. Зато сиденья у Opel опять же свои – с плотной набивкой, анатомичным профилем и крепкой боковой поддержкой. Они имеют сертификат AGR от независимой ассоциации немецких врачей-ортопедов, подтверждающий соответствие наивысшим стандартам. В таких ложементах спина точно болеть не будет, даже если она… больная.

Второй ряд по меркам класса на редкость просторный. Когда я при росте 180 см усаживаюсь за отрегулированным под себя передним креслом, перед коленями остается приличный зазор. Места для ступней тоже хватает, как и пространства над головой. Диван удобный, отформован под двоих и оснащен подогревом. С багажным отделением также полный порядок, хотя объем и не рекордный.

Равняйсь, смирно!

С первых метров пути кроссовер создает серьезный настрой. Настолько, что хочется неукоснительно соблюдать правила движения, при этом прямо в кресле вытянувшись по стойке смирно! В немецких городах максимальная скорость ограничена 50 км/ч, и я не превышаю ни на километр, потому что этот Opel дисциплинирует. Двигатель обладает линейными реакциями на подачу топлива, бодро ускоряет автомобиль и не обнаруживает турбопаузы. Однако нестись сломя голову мне не хочется – я использую двигатель исключительно в отведенных «рамках». Тормоза тоже «хватают» сразу, без малейшей паузы.

Как я уже отметил, «российская» модификация оснащается 6-диапазонным «автоматом», в то время как большинство европейских версий Grandland X оборудовано новейшей 8-ступенчатой трансмиссией. Но я совсем не жалею об отсутствии у моего автомобиля двух лишних передач, так как коробка работает с чувством, с толком, с расстановкой, прямо как вышколенный дворецкий. Немецкий дворецкий.

Руль в меру острый, при вращении туговат. Обратная связь прекрасная. Кроссовер отзывается на движение рук незамедлительно, словно и нет у него повышенного центра тяжести. Точность маневра – как у спортивного «хэтча». В результате Grandland X чувствует себя в транспортном потоке, что рыба в воде.

Выезжаю из Франкфурта в направлении города Айзенах, где расположен завод по производству Opel Grandland X. Первую часть пути двигаюсь по безлимитному автобану. Машин вроде не много, значит, самое время проверить SUV на «максималку». Тем более что каждый немецкий автомобиль просто обязан иметь хорошую курсовую устойчивость. И она хороша: Opel непоколебимо держится и на прямой, и в пологих виражах. Причем даже на скорости 200 км/ч. Вполне себе немецкое поведение!

Навигационная система рекомендует свернуть с автобана на второстепенную дорогу, чтобы я смог оценить управляемость на извилистом шоссе (организаторы специально так спланировали маршрут). Здесь и в крутых виражах разрешено ехать со скоростью 80 км/ч, и я верю, что этот автомобиль не улетит с дороги, потому что даже на зимних шинах держится за асфальт до последнего. Недостаточная поворачиваемость проявляется лишь едва, дабы водитель понимал, что автомобиль приблизился к пределу. По-немецки ли это? Однозначно да!

Плавность хода под стать. Подвеска плотная, я бы даже сказал, жестковатая. Тем не менее неровности кроссовер проходит упруго и благородно. Не знаю, как будет на российских колдобинах, но немецкие трещинки и заплатки Grandland X проскакивает на ура – ведь именно так его и настраивали. К шумоизоляции никаких претензий, по крайней мере на немецком асфальте.

Увы, даже мало-мальски разбитой грунтовки за время теста я так и не нашел, не говоря уже о чем-то более серьезном. Организаторы решили, что этого не нужно. Но и так ясно, что особых подвигов от переднеприводной машины ждать не стоит. Компенсировать отсутствие тяги на задней оси призвана электронная функция Grip Control, меняющая алгоритмы работы системы стабилизации, коробки передач и педали акселератора в зависимости от одного из пяти режимов, позволяющих двигаться по разным типам грунта. Но я бы на нее не надеялся.

В поисках инженеров

В общем и целом автомобиль повел себя именно так, как и обещали. Жаль, конечно, что мне не удалось поговорить с кем-либо из инженеров: судя по всему, их к журналистам попросту не подпустили. А ведь интересно узнать, что же такого сделали с подвеской и рулевым управлением. Взамен было полно разных маркетологов, пиарщиков и дизайнеров. И это типично французский подход.

Впрочем, в данном случае это не столь важно, ведь кроссовер однозначно сохранил лицо, оказавшись по всем повадкам типично немецким автомобилем. Так что перед вылетом на родину я был готов сказать: «Ауфидерзейн, Opel Grandland X, увидимся в России». Он, кстати, у нас уже продается. В трех комплектациях по ценам 1 799 000, 2 049 000 и 2 199 000 рублей соответственно. Как видите, и цены вполне немецкие.

Технические характеристики Opel Grandland X Габариты, мм 4477х1856х1609 Колесная база, мм 2675 Диаметр разворота, м 11,05 Дорожный просвет, мм нет данных Объем багажника, л 514 Снаряженная масса, кг 1435 Тип двигателя L4 бензиновый, турбо Рабочий объем, см3 1598 Макс. мощность, л.с./об/мин 150/6000 Макс. момент, Нм/об/мин 240/1400 Привод передний Трансмиссия 6-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 201 Время разгона 0–100 км/ч, с нет данных Расход топлива (средний), л/100 км 7,3 Объем бака, л 53

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:

1. комфорт 2. безопасность 3. динамика и ходовые качества 4. практичность 5. соотношение цены и качества.

Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.

Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.