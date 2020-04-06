Аромат парфюма, изощренный массаж и антураж модного бутика – с помощью таких приманок французский кроссовер ловит прекрасную половину человечества

Можно было бы согласиться с тем, что деление автомобилей по гендерному признаку – вещь условная, если бы не факты, свидетельствующие об обратном. К примеру, в 2017 году герой нашего теста был удос­тоен премии «Лучший автомобиль года для женщин» в сегменте SUV, обойдя десятки именитых соперников. За компактного «француза» проголосовали тогда 25 автожурналисток из разных стран, а слагае­мыми победы стали футуристический салон, качество отделки и удовольствие от вождения. Есть, правда, одно но. Как нам удалось выяснить, ныне в России Peugeot 3008 зарегистрированы на 29% представителей слабого пола и, соответственно, на 71% сильного. Однако возьмите и посмотрите, кто находится за рулем таких SUV в городском потоке! С большой степенью вероятности это будет какая-нибудь модница, и тут нет ничего удивительного – распробовав «француза», дамы «отжимают» харизматичные кроссоверы у своих благоверных.

Быть непохожим

Так почему же 3008-й так нравится женщинам? Все просто: этот автомобиль создан наперекор мейнстриму и не похож ни на один другой в своем сегменте. Примеров французской экзотики, воплощенной в стекле и металле, можно привести немало. Тут и пунктирная решетка радиатора, и тонированные кузовные стойки, и диодные росчерки фонарей, напоминающие царапины от когтей огромной кошки. И это не говоря о том, что есть еще дизайнерская комплектация GT Line (у нас на тесте именно она), которой положены «спецэффекты» в виде 18-дюймовых колес и обилия хромированного декора.

Салон еще более футуристичен. Компактный руль, подрезанный сверху и снизу, напоминает сушку «Челночок». И отлично, что эта «бараночка» не перекрывает виртуальную «приборку», которую можно настроить под свой вкус, как вариант – вывести на нее картинку навигации. «Клавиатура» из кнопок на центральной консоли навевает ассоциации с авиацией. Когда же меню предлагает выбрать один из нескольких ароматов и степень интенсивности их распыления в салон, представляешь себя в каком-нибудь парфюмерном бутике.

Качество отделки идет нога в ногу с дизайнерскими изысками. Податливый пластик украшен серебристыми накладками, а вставки в передней панели и обшивке дверей выполнены из ткани, напоминающей костюмную. А какие фактурные здесь кресла из экокожи и сколько у них регулировок! Имеется даже отладка длины подушки – уютно устроится дама любой комплекции. А угнездившись (иначе и не скажешь), можно прописать себе курс массажа, нажав клавишу в торце водительской «сидушки».

Эпикурейство

В салоне внимание к желаниям владелицы проявляется в различных мелочах. Что особенно нравится, так это легкие и широкие двери, снабженные у нижней кромки пластиковыми «хвостиками»: даже если заденешь створкой о высокий бордюр, царапин и вмятин не по­явится. В то же время это своего рода ботфорты, прикрывающие пороги и оберегающие чистоту вашей одежды. А еще очень приятны тактильные ощущения в салоне. Скажем, глубокие перчаточный и центральный боксы отделаны текстилем. И, кстати, эти емкости подсвечиваются, как и площадка у основания консоли для беспроводной зарядки смартфона.

Места на втором ряду в избытке, но что еще важнее, салон и багажный отсек легко трансформируются. Разрезная спинка дивана складывается нажатием рычажка в багажнике. В ровный «пол» можно сложить в том числе и переднее пассажирское кресло, а фальшпол багажника имеет два положения. Во втором случае в подполье организовывается настоящий склад для инструментов либо, как вариант, для обуви или одежды. Признаюсь, мне нравится, когда на борту имеется запас всего необходимого, но верхний ярус отсека не захламлен.

Отдельно похвалю этот Peugeot за электронных помощников. Особенно – за опции, облегчающие парковку. Помимо картинки за «кормой» на центральный дисплей выводится изображение пространства перед машиной, а вид сбоку дается в форме компьютерной анимации. Плюс к тому вам ассистируют чуткие передние и задние парктроники. Трудно переоценить также электропривод пятой двери, функцию бесключевого доступа и систему контроля рядности, умеющую деликатно подправить траекторию машины.

В движении «француз» влюбляет в себя работой 2-литрового турбодизеля. Казалось бы, всего 150 «лошадок», но как же резво они тянут! Не нужно даже активировать «спортивный» режим, хотя и такая возможность предусмотрена. Автоматическая 6-диапазонная коробка тоже хороша – меняет передачи быстро и плавно. И уж точно переживать из-за отсутствия полного привода не стоит. В большинстве ситуаций его с лихвой компенсирует система Advanced Grip Control, варьирующая режимы «стандартный», «снег», «песок» и «грязь», а сладить с легкой «пересеченкой» поможет еще и клиренс 219 мм.

Управляемость очень задорная, дамам наверняка нравятся отзывчивый руль и отличная курсовая устойчивость. Подвеска, правда, на мой вкус, жестковата – в том числе за счет штатных 18-дюймовых колес. Отсюда вердикт: мы имеем дело с артистичной, практичной и драйверской машиной. Девочки могут посетовать, наверное, только на отсутствие подогрева руля, ну и, может, на цену, которая для дизельных исполнений Peugeot 3008 начинается с 2 049 000 рублей.