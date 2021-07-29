Французский кроссовер изменился по запросу гаджетоманок и модниц – пережил перестановку в салоне, разжился «телохранителями» и подковался технически

После рестайлинга «француз» второго поколения прихорошился: безрамочная трехмерная радиаторная решетка, LED-фары с «клыками» дневных ходовых огней, светодиодные «царапины» начинки задних фонарей и лакированная накладка на кормовом бампере повысили градус гламура. Так что, если прежде слова из песни Глюкозы «езжу на Peugeot и не жужжу» воспринимались просто туповатыми, то применительно к обновленному 3008-му они еще и абсурдны. Тут куда больше в тему настрой другой нашей поп-дивы – Ёлки – в ее песенке «Девочка в Peugeot»: «Едет она едет, она вся крутая, на нее глазеют даже те, кто этого не знает».

Красивая жизнь

Попса попсой, но против красоты 3008-го не попрешь – автомобиль цепляет взгляд, провоцирует и повышает настроение. Есть прибавка и в практичности. К примеру, «губа» переднего бампера лишилась серебристой окантовки, и следы от контактов с бордюрами будут не так заметны. Впрочем, с дорожным просветом в 219 мм всяческих поребриков можно особо и не опасаться.

Попадать в салон удобно, а багажник открывается не только с ключа, но и «пинком» под бампером. А в самом отсеке для поклажи вы можете изменить уровень пола, сделав «закрома» либо максимально глубокими (на 591 л), либо установив фальшпол на верхний уровень, и тогда сиденья будут складываться в ровную поверхность. Предусмотрен и лыжный лючок, за что от меня, спортсменки, отдельное спасибо.

У меня на тесте автомобиль топовой комплектации GT с кожаными креслами под цвет моей помады. Передние сиденья скроены, будто по моей фигуре, снабжены удлинителями подушек и даже умеют делать массаж. Водительское кресло может похвастаться еще и памятью положений и электрорегулировками. Бокс подлокотник широк и глубок, а его недра подсвечиваются и охлаждаются, что хорошо при перевозке бутылок с водой или детского питания (кому что нужнее). Сзади – простор, еще два USB-слота, розетка на 12 В и дефлекторы вентиляции. Но подогрева дивана нет (записываю в минусы). А еще у «француза» в ходе рестайлинга отобрали бортовой ароматизатор – это же просто грабеж!

Хотя многое и добавили! Так, у основания консоли прописалась беспроводная зарядка (опция) смартфонов и пара USB разъемов. На виртуальную 12,3-дюймовую приборку можно вывести массу данных, в том числе навигационную картинку. Правда, с центральным тачскрином французы попытались запудрить девушкам мозги. Формально произошел апгрейд с 8 до 10 дюймов. Однако во многих режимах (например, при включении камеры заднего вида) задействуется, как и прежде, лишь 8-дюймовая диагональ – такой вот маркетинговый трюк. Да и к качеству картинки у меня возникли вопросы: не такая четкая, какой ждешь от машины с пижонской внешностью и шикарной отделкой.

Зато сколько здесь теперь электронных «телохранителей»! Одно из новшеств обнаруживаю с наступлением темноты. На приборке система ночного видения обводит контуром соседа, который семенит от подъезда к месту моей парковки. Начни я движение в его направлении, система активировала бы автоматическое торможение. Или, скажем, поводыри не позволили мне сдать назад, приняв некошеную траву на даче за опасное препятствие – тоже неплохо, лучше перестраховаться! А ведь есть еще системы предотвращения выезда из полосы, контроля рядности и слепых зон с функцией подруливания, распознавания дорожных знаков и много чего еще. В общем, ощущение, что в этом Peugeot я под защитой, стало явно сильнее.

Активная позиция

Важный бонус тестовой дизельной версии – 8-диапазонный автомат, сменивший 6-диапазонного предшественника. Новая коробка меняет передачи живее, а 2-литровый турбомотор со 150 «лошадками» остался столь же резвым. Стоило мне вдавить туфельку в педаль газа, как машина энергично устремилась вперед – подтверждать заявленные 9,8 с разгона до сотни. Кстати, проверила: фактическая динамика не сильно отличается от прописанной в паспорте. Та же история с расходом. Мой результат – порядка 8 л/100 км в смешанном цикле.

Хорошо и то, что вы можете контролировать характер этого «француза», орудуя кнопочным тумблером на центральном тоннеле. В зависимости от заданного алгоритма («Эко», «Снег», «Грунт», «Песок» или «Спорт») отклик на газ заметно меняется. Хотя раньше крутить шайбу системы Grip Control было удобнее, чем тыкать в нынешние кнопки.

С настройками руля французы немного «переперчили»: баранка показалась мне островатой, почти как в каком-нибудь спорткаре. Ясно, что это сделано для максимального удовольствия от вождения. Но нужна ли такая азартная езда домохозяйкам, студенткам и (не побоюсь модного феминитива) менеджеркам? Вопрос. Еще из-за калибровок подвески покапризничаю. С ямами и стыками кроссовер справляется неплохо, но вот «лежачих полицейских» не любит – стучит 18-дюймовыми колесами, точно Ринго Старр по барабанам.

Так отдала бы я свои кровные 2 679 000 рублей за переднеприводный (другим 3008-й, как и прежде, не бывает) дизельный французский SUV топовой комплектации? Пожалуй, как минимум задумалась бы об этом. Набор качеств, которые предлагает эта машина, меня вполне устраивает. Впрочем, имеет смысл присмотреться также к более доступным комплектациям (цены стартуют с 2 079 000 рублей за версию с 1,6-литровым 150-сильным бензиновым мотором и 6-диапазонной АКП). Там еще и покрышки более высокопрофильные, а значит, неровности кроссовер будет проходить мягче. Все, как мы девочки любим.