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О Peugeot 3008

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Peugeot 3008 (2021) вид спередиPeugeot 3008 (2021) вид спередиPeugeot 3008 (2021) вид сзадиPeugeot 3008 (2021) салонPeugeot 3008 (2021) приборная панельPeugeot 3008 (2021) мониторPeugeot 3008 (2021) АКППPeugeot 3008 (2021) передние кресла
Peugeot 3008 (2021) бокс-подлокотник
Глубокий охлаждаемый бокс-подлокотник разделен на отсеки
Peugeot 3008 (2021) задний диван
На втором ряду c комфортом разместятся двое пассажиров
Peugeot 3008 (2021) багажное отделение
Peugeot 3008 (2021) кнопки электропривода багажника
Кнопки электропривода багажника крупные, удобные
Peugeot 3008 (2021) передняя фара
Полностью светодиодные фары включены в базовую комплектацию

Французский кроссовер изменился по запросу гаджетоманок и модниц – пережил перестановку в салоне, разжился «телохранителями» и подковался технически

После рестайлинга «француз» второго поколения прихорошился: безрамочная трехмерная радиаторная решетка, LED-фары с «клыками» дневных ходовых огней, светодиодные «царапины» начинки задних фонарей и лакированная накладка на кормовом бампере повысили градус гламура. Так что, если прежде слова из песни Глюкозы «езжу на Peugeot и не жужжу» воспринимались просто туповатыми, то применительно к обновленному 3008-му они еще и абсурдны. Тут куда больше в тему настрой другой нашей поп-дивы – Ёлки – в ее песенке «Девочка в Peugeot»: «Едет она едет, она вся крутая, на нее глазеют даже те, кто этого не знает».

Красивая жизнь

Попса попсой, но против красоты 3008-го не попрешь – автомобиль цепляет взгляд, провоцирует и повышает настроение. Есть прибавка и в практичности. К примеру, «губа» переднего бампера лишилась серебристой окантовки, и следы от контактов с бордюрами будут не так заметны. Впрочем, с дорожным просветом в 219 мм всяческих поребриков можно особо и не опасаться.

Попадать в салон удобно, а багажник открывается не только с ключа, но и «пинком» под бампером. А в самом отсеке для поклажи вы можете изменить уровень пола, сделав «закрома» либо максимально глубокими (на 591 л), либо установив фальшпол на верхний уровень, и тогда сиденья будут складываться в ровную поверхность. Предусмотрен и лыжный лючок, за что от меня, спортсменки, отдельное спасибо.

У меня на тесте автомобиль топовой комплектации GT с кожаными креслами под цвет моей помады. Передние сиденья скроены, будто по моей фигуре, снабжены удлинителями подушек и даже умеют делать массаж. Водительское кресло может похвастаться еще и памятью положений и электрорегулировками. Бокс подлокотник широк и глубок, а его недра подсвечиваются и охлаждаются, что хорошо при перевозке бутылок с водой или детского питания (кому что нужнее). Сзади – простор, еще два USB-слота, розетка на 12 В и дефлекторы вентиляции. Но подогрева дивана нет (записываю в минусы). А еще у «француза» в ходе рестайлинга отобрали бортовой ароматизатор – это же просто грабеж!  

Хотя многое и добавили! Так, у основания консоли прописалась беспроводная зарядка (опция) смартфонов и пара USB разъемов. На виртуальную 12,3-дюймовую приборку можно вывести массу данных, в том числе навигационную картинку. Правда, с центральным тачскрином французы попытались запудрить девушкам мозги. Формально произошел апгрейд с 8 до 10 дюймов. Однако во многих режимах (например, при включении камеры заднего вида) задействуется, как и прежде, лишь 8-дюймовая диагональ – такой вот маркетинговый трюк. Да и к качеству картинки у меня возникли вопросы: не такая четкая, какой ждешь от машины с пижонской внешностью и шикарной отделкой. 

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Зато сколько здесь теперь электронных «телохранителей»! Одно из новшеств обнаруживаю с наступлением темноты. На приборке система ночного видения обводит контуром соседа, который семенит от подъезда к месту моей парковки. Начни я движение в его направлении, система активировала бы автоматическое торможение. Или, скажем, поводыри не позволили мне сдать назад, приняв некошеную траву на даче за опасное препятствие – тоже неплохо, лучше перестраховаться! А ведь есть еще системы предотвращения выезда из полосы, контроля рядности и слепых зон с функцией подруливания, распознавания дорожных знаков и много чего еще. В общем, ощущение, что в этом Peugeot я под защитой, стало явно сильнее.

Активная позиция

Важный бонус тестовой дизельной версии – 8-диапазонный автомат, сменивший 6-диапазонного предшественника. Новая коробка меняет передачи живее, а 2-литровый турбомотор со 150 «лошадками» остался столь же резвым. Стоило мне вдавить туфельку в педаль газа, как машина энергично устремилась вперед – подтверждать заявленные 9,8 с разгона до сотни. Кстати, проверила: фактическая динамика не сильно отличается от прописанной в паспорте. Та же история с расходом. Мой результат – порядка 8 л/100 км в смешанном цикле.

Хорошо и то, что вы можете контролировать характер этого «француза», орудуя кнопочным тумблером на центральном тоннеле. В зависимости от заданного алгоритма («Эко», «Снег», «Грунт», «Песок» или «Спорт») отклик на газ заметно меняется. Хотя раньше крутить шайбу системы Grip Control было удобнее, чем тыкать в нынешние кнопки.

С настройками руля французы немного «переперчили»: баранка показалась мне  островатой, почти как в каком-нибудь спорткаре. Ясно, что это сделано для максимального удовольствия от вождения. Но нужна ли такая азартная езда домохозяйкам, студенткам и (не побоюсь модного феминитива) менеджеркам? Вопрос. Еще из-за калибровок подвески покапризничаю. С ямами и стыками кроссовер справляется неплохо, но вот «лежачих полицейских» не любит – стучит 18-дюймовыми колесами, точно Ринго Старр по барабанам. 

Так отдала бы я свои кровные 2 679 000 рублей за переднеприводный (другим 3008-й, как и прежде, не бывает) дизельный французский SUV топовой комплектации? Пожалуй, как минимум задумалась бы об этом. Набор качеств, которые предлагает эта машина, меня вполне устраивает. Впрочем, имеет смысл присмотреться также к более доступным комплектациям (цены стартуют с 2 079 000 рублей за версию с 1,6-литровым 150-сильным бензиновым мотором и 6-диапазонной АКП). Там еще и покрышки более высокопрофильные, а значит, неровности кроссовер будет проходить мягче. Все, как мы девочки любим.

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