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Цены
от 1 399 000
до 1 685 000
Peugeot 308 2013 вид спередиPeugeot 308 2013 вид сбокуPeugeot 308 2013 вид сзади
Peugeot 308 2013 салон
Многие команды бортовой электронике подаются через сенсорный дисплей
Peugeot 308 2013 приборная панельPeugeot 308 2013 монитор
Peugeot 308 2013 потолочный светильник
Потолочный светильник освещает разные секторы интерьера
Peugeot 308 2013 АКПП
Peugeot 308 2013 АКПП
Электронный «ручник» высвободил место для управляющих кнопок
Peugeot 308 2013 передние кресла
Peugeot 308 2013 задний диван
Спинка дивана складывается в пропорции 60:40
Peugeot 308 2013 задний диван
В выдвижном подлокотнике дивана организованы держатели для бутылок
Peugeot 308 2013 багажное отделение
Погрузочная высота великовата, зато багажник грамотно сконфигурирован

За моделью Peugeot 307, а следом и ее преемником Peugeot 308 укрепилось неформальное название «французский гольф». Мы попытались выяснить, в чем секрет популярности автомобиля, который ценят в равной степени за немецкую технологичность и французский шарм

В 2011 году хэтчбек Peugeot 308 победил в конкурсе «Лучший женский автомобиль» (прошел в рамках XIV Всероссийского Автофорума) в номинации «Гольф-класс. Для заботливой мамы». С тех пор «француз» успел сменить поколение и стать лучшим в конкурсе «Европейский автомобиль 2014 года», эволюционировал технически и внешне, но сохранил черты, за которые его ценят представительницы слабого пола.

Разумеется, мы не могли пройти мимо признанного дамского любимца и привезли его на тест Еве Моторной в наиболее щедро оснащенной комплектации GT Line. Как и ожидалось, пятидверный хэтчбек с заводской тонировкой, светодиодной оптикой, украшенным хромом фасадом и пижонским салоном впечатлил нашу тест-пилотессу, а связка 1,6-литрового бензинового турбомотора с 6-диапазонным «автоматом» Aisin и щедрая электронная «начинка» сделали эксплуатацию французской машины вдвойне приятной.

Parlez-Vous francais?

Для Моторной Peugeot 308 – прежде всего частичка романтической Франции. «Когда я смотрю на этот автомобиль, то представляю себе уютные парижские улочки, яркие витрины и вымытый шампунем асфальт. А когда сажусь за руль, чувствую себя немного француженкой», – признается Ева. Салон, на ее взгляд, задуман как вызов рутине и скуке: «Здесь нет проходных решений. Изгибы передней панели полны энергии и артистизма, миниатюрный руль кажется игрушечным, но на поверку оказывается очень удобным, кресла – с мощной поддержкой и заявкой на спортивность, в таких ощущаешь себя частью автомобиля и не устаешь в дороге». Да и электроника, по ее мнению, здесь достойная. «Я насчитала на консоли всего шесть кнопок. Температура в салоне, громкая связь, музыка и мультимедиа – все настраивается через сенсорный экран (с диагональю 9,7-дюйма) с приятной графикой и быстрым откликом. Лично мне такая тачскрин-идеология по душе. Этот Peugeot в курсе трендов», – говорит Моторная.

Я обращаю внимание Евы на то, что комплектация GT Line предполагает и другие привлекательные бонусы: бесключевой доступ, датчики дождя и света, двухзонный климат контроль, круиз-контроль, опционная система автоматической парковки. Но Ева расставляет свои приоритеты. Ей по душе электронные «излишества». Например, массажная система, запускаемая кнопками в торце передних сидений.

Еще один источник позитива – возможности хэтчбека по маневрированию в стесненном пространстве. По словам нашей тест-пилотессы, теперь ей ясно, почему французов называют мастерами парковки: в «308-м» просто замечательная камера заднего вида – с крупной картинкой и внятными линиями-подсказками. Дополнительное подспорье – чуткие парк-троники спереди и сзади. С маневренностью у Peugeot 308 действительно все отлично. Руль легкий, точный и острый, диаметр разворота составляет лишь 10,6 м. Для сравнения, эталонный в этом сегменте Volkswagen Golf рисует дугу более пологую – 10,9 м, Ford Focus – 11-метровую.

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Поездив по московским и подмосковным трассам, Моторная испытала истинный драйверский кайф и даже спела небольшую оду 1,6-литровому 150-сильному бензиновому турбомотору (плоду совместной разработки с BMW). «Никогда бы не подумала, что мотор довольно скромного объема может быть таким бойким. С ним хэтчбек ведет себя спортивно и даже дерзко – реагирует на «газ» без задержки и на удивление мощно ускоряется. Педаль акселератора такая же острая, как педаль тормоза, поэтому, хоть я и не гонщица, за рулем «308-го» мне постоянно хочется ехать активно, перестраиваться, обгонять. У этой женской машины совершенно мужской характер, или, если хотите, задатки бойца», – втолковывает Ева. К тому же, по ее мнению, здесь все совсем неплохо и с комфортом: «Машина умеет сглаживать неровности, на колдобинах не трясет. Хотя, конечно, я ездила на моделях с более мягкой подвеской, но они едва ли смогут соперничать с «308-м» по управляемости. Этот Peugeot даром что мягко стелет, он еще и мастерски заходит в повороты и уверенно держится курса на шоссе».

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А каков «308-й» в роли семейного автомобиля? В салоне, признается Моторная, не так чтобы просторно, но места хватает. «Лично для меня это оптимальный вариант, чтобы забросить ребенка в школу, съездить на работу и обратно, а в выходные махнуть на дачу. Объем багажника (470 л) вполне достаточен – вмещается весь наш багаж, и еще остается место. Если нужно, можно сложить задний диван, а зимой удобно перевозить лыжи – в спинке имеется лыжный лючок», – перечисляет Ева.

Наконец, говорим с Моторной о наименее романтичном – о цене. Самый доступный Peugeot 308 с «механикой» и 1,6-литровым 115-сильным бензиновым мотором облегчит ваш кошелек на 1 399 000 рублей, автомобиль же, доставшийся Еве на тест, обойдется в 1 779 000 рублей. Такие цены – следствие того, что модель в Россию импортируют из Франции. «Зато это настоящая французская штучка», – парирует Ева, и в ее устах это звучит как самый главный комплимент.  

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