За моделью Peugeot 307, а следом и ее преемником Peugeot 308 укрепилось неформальное название «французский гольф». Мы попытались выяснить, в чем секрет популярности автомобиля, который ценят в равной степени за немецкую технологичность и французский шарм

В 2011 году хэтчбек Peugeot 308 победил в конкурсе «Лучший женский автомобиль» (прошел в рамках XIV Всероссийского Автофорума) в номинации «Гольф-класс. Для заботливой мамы». С тех пор «француз» успел сменить поколение и стать лучшим в конкурсе «Европейский автомобиль 2014 года», эволюционировал технически и внешне, но сохранил черты, за которые его ценят представительницы слабого пола.

Разумеется, мы не могли пройти мимо признанного дамского любимца и привезли его на тест Еве Моторной в наиболее щедро оснащенной комплектации GT Line. Как и ожидалось, пятидверный хэтчбек с заводской тонировкой, светодиодной оптикой, украшенным хромом фасадом и пижонским салоном впечатлил нашу тест-пилотессу, а связка 1,6-литрового бензинового турбомотора с 6-диапазонным «автоматом» Aisin и щедрая электронная «начинка» сделали эксплуатацию французской машины вдвойне приятной.

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Для Моторной Peugeot 308 – прежде всего частичка романтической Франции. «Когда я смотрю на этот автомобиль, то представляю себе уютные парижские улочки, яркие витрины и вымытый шампунем асфальт. А когда сажусь за руль, чувствую себя немного француженкой», – признается Ева. Салон, на ее взгляд, задуман как вызов рутине и скуке: «Здесь нет проходных решений. Изгибы передней панели полны энергии и артистизма, миниатюрный руль кажется игрушечным, но на поверку оказывается очень удобным, кресла – с мощной поддержкой и заявкой на спортивность, в таких ощущаешь себя частью автомобиля и не устаешь в дороге». Да и электроника, по ее мнению, здесь достойная. «Я насчитала на консоли всего шесть кнопок. Температура в салоне, громкая связь, музыка и мультимедиа – все настраивается через сенсорный экран (с диагональю 9,7-дюйма) с приятной графикой и быстрым откликом. Лично мне такая тачскрин-идеология по душе. Этот Peugeot в курсе трендов», – говорит Моторная.

Я обращаю внимание Евы на то, что комплектация GT Line предполагает и другие привлекательные бонусы: бесключевой доступ, датчики дождя и света, двухзонный климат контроль, круиз-контроль, опционная система автоматической парковки. Но Ева расставляет свои приоритеты. Ей по душе электронные «излишества». Например, массажная система, запускаемая кнопками в торце передних сидений.

Еще один источник позитива – возможности хэтчбека по маневрированию в стесненном пространстве. По словам нашей тест-пилотессы, теперь ей ясно, почему французов называют мастерами парковки: в «308-м» просто замечательная камера заднего вида – с крупной картинкой и внятными линиями-подсказками. Дополнительное подспорье – чуткие парк-троники спереди и сзади. С маневренностью у Peugeot 308 действительно все отлично. Руль легкий, точный и острый, диаметр разворота составляет лишь 10,6 м. Для сравнения, эталонный в этом сегменте Volkswagen Golf рисует дугу более пологую – 10,9 м, Ford Focus – 11-метровую.

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Поездив по московским и подмосковным трассам, Моторная испытала истинный драйверский кайф и даже спела небольшую оду 1,6-литровому 150-сильному бензиновому турбомотору (плоду совместной разработки с BMW). «Никогда бы не подумала, что мотор довольно скромного объема может быть таким бойким. С ним хэтчбек ведет себя спортивно и даже дерзко – реагирует на «газ» без задержки и на удивление мощно ускоряется. Педаль акселератора такая же острая, как педаль тормоза, поэтому, хоть я и не гонщица, за рулем «308-го» мне постоянно хочется ехать активно, перестраиваться, обгонять. У этой женской машины совершенно мужской характер, или, если хотите, задатки бойца», – втолковывает Ева. К тому же, по ее мнению, здесь все совсем неплохо и с комфортом: «Машина умеет сглаживать неровности, на колдобинах не трясет. Хотя, конечно, я ездила на моделях с более мягкой подвеской, но они едва ли смогут соперничать с «308-м» по управляемости. Этот Peugeot даром что мягко стелет, он еще и мастерски заходит в повороты и уверенно держится курса на шоссе».

А каков «308-й» в роли семейного автомобиля? В салоне, признается Моторная, не так чтобы просторно, но места хватает. «Лично для меня это оптимальный вариант, чтобы забросить ребенка в школу, съездить на работу и обратно, а в выходные махнуть на дачу. Объем багажника (470 л) вполне достаточен – вмещается весь наш багаж, и еще остается место. Если нужно, можно сложить задний диван, а зимой удобно перевозить лыжи – в спинке имеется лыжный лючок», – перечисляет Ева.

Наконец, говорим с Моторной о наименее романтичном – о цене. Самый доступный Peugeot 308 с «механикой» и 1,6-литровым 115-сильным бензиновым мотором облегчит ваш кошелек на 1 399 000 рублей, автомобиль же, доставшийся Еве на тест, обойдется в 1 779 000 рублей. Такие цены – следствие того, что модель в Россию импортируют из Франции. «Зато это настоящая французская штучка», – парирует Ева, и в ее устах это звучит как самый главный комплимент.