Французский кроссовер сумел влюбить в себя двух потенциальных клиенток за время поездки из Москвы на дачу

Подружка, замужняя мама двоих школьников и владелица старенького гольф-седана, прожужжала мне все уши: «Посоветуй такой автомобиль, чтобы не «бюджетник», безопасный и, главное, нетесный». А то, говорит, ни велосипеды в багажник не загрузить, ни на пикник всей семьей нормально не съездить – ютиться приходится! И вот специально для нее я решила взять на тест Peugeot 5008 в обновленной версии. Причем «француза» мы в итоге испытали большой компанией – отправились из Москвы на дачу не только с мужьями, но и с тремя несовершеннолетними пассажирами, благо «5008-й» после рестайлинга стал предлагаться с 7-местной раскладкой салона уже штатно.

В обличье кроссовера

Когда я подкатила субботним утром к дому наших друзей, они уже ожидали нас у подъезда и обсуждали внешность испытуемого. Оно и понятно, безрамочная радиа­торная решетка и светодиодные «сабли» ходовых огней – решения, согласитесь, не банальные. Да и размеры – 4641 мм от «морды» до «хвоста», как говорит мой сын, внушают пиетет. Как, кстати, и практичные решения. К примеру, двери здесь плотно прикрывают пороги и защищены мощнейшими пластиковыми накладками. К тому же подруга одобрительно кивнула, когда я открыла машину, не вынимая ключ из сумки, а кроссовер в ответ расправил большие зеркала, будто пригласил в салон, распахнув руки.

Рассадку начали по «младшенству». Сын и дочка наших друзей, даром что не коротышки (точно не ниже 175 см), разместились на «галерке» без проблем, поскольку сиденья среднего ряда смещаются продольно на 18 см, а линия крыши в тыльной части машины проходит очень высоко, дизайнеры лишь имитировали сильный наклон зад­них стоек. В общем, как вы поняли, этот Peugeot по кузовной геометрии больше напоминает минивэн, нежели кроссовер.

Ladies first

Нашим сильным половинам вмес­те с моим сыном пришлось отправиться на второй ряд. Ведь это мы с Аней (так зовут мою подругу), считай, организовали тест-драйв, а значит, нам сидеть впереди и изучать водительский инструментарий. А он весьма обширен. Например, кроссовер обзавелся цифровой приборкой с еще более четкой графикой и функционалом, которому позавидуют иные премиум-модели. Скажем, сюда выводится картинка системы ночного видения, обнаруживающей пешеходов и животных на расстоянии до 200 м. Картинка системы кругового обзора передается на 10-дюймовый тачскрин (до рестайлинга он был на 8 дюймов). И мы с Аней не раз убеждались: с таким помощником парковать машину одно удовольствие, зазор между колесами и бордюром отслеживается четко.

Сиденья же в «5008-м» и вовсе шикарные – с облегающим тело наполнителем, стильной кожаной обивкой, памятью электрорегулировок (для водителя), удлинителями подушки (для передних кресел) и, что самое классное, с многорежимным массажем. Мы, разумеется, опробовали разные программы релаксации, ощущая себя находящимися в SPA-салоне.

Наши мужья на втором ряду тоже устроились с комфортом, откинув столики из спинок передних сидений и чуть наклонив спинки. Ну а подрастающее поколение вовсю резалось в игры на своих гаджетах, подключенных к USB-разъемам, которых в салоне четыре. Плюс розетки на 12 В в водительской зоне и багажнике.

Последний, к слову, имеет 210 л при аншлаге в салоне, а потому с трудом вместил все наши дорожные принадлежности. Зато, если рассадка 5-местная, получаем уже 1060 л полезного объе­ма – подруга это обстоятельство, конечно же, сразу оценила. Как и то, что из фальшпола можно выстроить заборчик для фиксации сумок.

Европейская штучка

По дороге на дачу мы с Аней менялись местами за рулем и быстро сошлись во мнении: комбинация 2-литрового дизеля на 150 л.с. и 8-диапазонного автомата (раньше он был 6-диапазонным) для женщины – «то, что доктор прописал». Такой кроссовер реагирует на газ без всякой нервозности: отличный вариант, когда, к примеру, везешь детей в школу. Но если придавить правую педальку посильнее, то «француз» покажет, что умеет ускоряться мощно. И, кстати, взбадривать его «гоночным» режимом нет нужды. Тем более что ускорение становится при таком раскладе резковатым.

Навыкам телохранителя этот SUV тоже хорошо обучен – тут тебе и режим автоматической парковки, и парктроники спереди и сзади, и система контроля слепых зон с функцией подруливания, и адаптивный «круиз» с системой удержания в центре полосы.

А вот подвеска, казавшаяся нам безоговорочно комфортной в городском трафике, на загородных ямах и кочках отработала чуть жестче, чем хотелось бы. С другой стороны, плотные настройки – разумная плата за управляе­мость. Ведь руль этого Peugeot настроен очень точно, а крены в поворотах для машины с высоким кузовом невелики.

Ну и, наконец, мы убедились, что по мокрой от дождя грунтовке наш герой пробирается с настырностью «полноприводника». Тасуя режимы «Снег», «Грязь» и «Песок» фирменной системы Advanced Grip Control, наш экипаж, как ни старался, так и не посадил «француза» на брюхо. В общем, экзамен на роль семейного транспорта «5008-й» прошел. Другой вопрос, смогут ли Аня с мужем в нынешних условиях его приобрести, притом что к такому шагу они в принципе готовы.