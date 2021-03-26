Что общего у коммерческого «каблучка» Peugeot Partner и… бюджетного ноутбука? Не так уж мало, и среди сходств — не только серебристый цвет

Так получилось, что во время теста Peugeot Partner я посмотрел видеообзор недорогого китайского «складного» компьютера. Обозревавший его блогер был искренне разочарован тем, что «начинка» изделия не справляется с «тяжелыми» компьютерными играми типа «Танков». А по современным понятиям — должна, иначе обладать таким девайсом просто несолидно, друзья и коллеги не поймут.

Прошло шесть лет — изменения минимальные

Но этот ноутбук стоит всего около 25 000 рублей. Это ВДЕСЯТЕРО дешевле, чем похожий продукт от именитой американской компании, тем не менее, китайское устройство способно и фотографии воспроизводить и обрабатывать, и тексты позволяет набирать и редактировать. А также просматривать видео и «серфить» в Интернете в общей сложности до 6 часов без подзарядки. Лично мне для работы этого вполне хватило бы, и не уверен, что американское происхождение инструмента как-то сказалось бы на ее качестве и скорости. Существенный минус у «китайца» обнаружился только один, и тот, что называется, фифти-фифти. Небольшой объем штатной памяти этого ноутбука можно расширить, установив в специальный слот «объемный» SSD-накопитель — отлично! Но выяснилось, что устройство может капризничать и «признавать» не все сторонние диски, даже при их абсолютно стандартных параметрах. Вот и всё. Но даже с дополнительным диском, хоть он и весьма не дешев, китайский «ноут» все равно в разы «бюджетнее» американского.

Какое может быть сравнение электронного устройства и, по большей части, очень «механического» автомобиля? Да фактически прямое. Точно так же, как и китайский ноутбук, Peugeot Partner недорог, и это нисколько не мешает ему отлично подходить для работы. Для развлечений — хуже. Апгрейд? Возможен, и даже, по-моему, необходим. Но даже после него французский «каблучок» по цене все равно окажется гораздо более привлекательным, чем модели, которыми принято гордиться и хвастаться.

Эта модель мне хорошо знакома: осенью 2015-го в тесте Motorpage участвовал Citroen Berlingo, полный аналог Peugeot Partner. И за это время модель не изменилась? Тщательно изучаю переднюю часть салона в поисках хоть каких-то отличий — и нахожу их. Немного изменилась подача информации на экране бортового компьютера, а на рукоятке рычага коробки передач у нынешней версии нет блестящей металлической накладки. Всё? Похоже, что да.

Но весной 2021-го мы тестируем коммерческую версию, и, возможно, небольшое количество декоративных элементов оформления салона объясняется именно этим. Так ли нужны водителю-профессионалу всякие блестящие побрякушки? Конечно, нет. Ему бы обзавестись автомобилем повместительнее и подешевле, поэкономичнее и понадежнее. Бонус — практичность, наличие различных дополнительных устройств, облегчающих каждодневный труд за баранкой. Как ни курьезно это звучит, но грузовой Peugeot Partner на шажок отстал от пассажирского Berlingo, который мы испытывали в 2015-м. В чем же это отставание? У «Партнера» отсутствует удобный столик, в который может превращаться спинка сиденья, уложенная вперед, на подушку. Ну вот зачем он пассажирскому «каблучку»? В «коммерсанте» этот столик в разы нужнее, ведь водителю, особенно если он еще и экспедитор, приходится заполнять и подписывать множество бумажных документов. Пусть сегодня часть их заменена цифровыми — но пока ни одна модель в мире не предлагает настолько высокой «цифровизации» документооборота. Это дело будущего.

В «Партнере» 2021-го года заметен измененный руль, с небольшим «спортивным» срезом снизу. Уж не знаю, зачем ему такой срез, и раньше посадка за баранкой проблем не вызывала. Хорошо помогает регулировка «вылета» рулевой колонки. Но срез на новом руле появился, а кнопками на спицах баранка так и не обзавелась. В тестовом автомобиле справа на рулевой колонке был джойстик управления аудиосистемой, в общем, вполне удобное устройство, легко используемое «вслепую». В «Ситроене» образца 2015-го был очень похожий джойстик, только располагался он слева и отвечал за работу круиз-контроля. На коммерческом фургоне эта функция была бы как нельзя более кстати.

Ну и последнее. Передние сиденья в «Ситроене» предлагали откидные подлокотники, а в Peugeot их нет, как нет регулировки высоты водительского кресла. И в обоих автомобилях в просвете между креслами — пустота. Казалось бы, за столько лет выпуска можно было бы придумать и расположить здесь какой-нибудь практичный бокс, в идеале — съемный. Нет, не придумали. А жаль. Но если в коммерческом «Партнере» его отсутствие оправдано возможной перевозкой длинномеров, то в пассажирском варианте, который наверняка использовался бы для дальних поездок, бокса действительно не хватает. В нем, в частности, могли бы располагаться подстаканники-подбутыльники. Те, что сейчас выполнены практически на полу, представляют собой просто насмешку.

For cargo only (только для груза)

Понятно, что задние части пассажирского и грузового автомобилей различаются кардинально. Даже сдвижная боковая дверь (на тестовом «Партнере» она была только справа). В чем ее отличие от «ситроеновской»? В отсутствии внутренней ручки на уровне окна. Казалось бы, мелочь, но без нее закрыть дверь, находясь в салоне (то есть, в кузове), крайне трудно. Впрочем, пожалуй, делать это грузоперевозчику вряд ли придется часто.

Для погрузки есть широкие распашные дверцы сзади. По умолчанию они раскрываются на угол 90 градусов, но если освободить пару фиксаторов хорошо заметного желтого цвета, дверцы раскроются настежь, то есть, на 180 градусов. Это позволит подъехать к точке погрузки, что называется, в упор. Не упереться в буквальном смысле позволит парктроник. Защелкивать фиксаторы при закрывании дверей не обязательно: несложная механика справится сама.

Что мы видим внутри кузова? Прежде всего, пол, покрытый «морской» фанерой. Это выглядит удобно и практично, металл кузова защищен от царапин, кроме того, деревянная прослойка минимально, но амортизирует удары от тяжелых грузов. Только вот красивая «палуба» невероятно скользкая. В ходе теста я загрузил в кузов несколько мешков птичьего и кроличьего комбикорма, так вот, даже эти довольно тяжелые упаковки (по 40 или 25 кг каждая) с легкостью «плавали» по полу во время движения. В идеале их следовало бы закрепить, принайтовать к проушинам в полу, коих насчитывается шесть. Но еще более удобным решением стали бы какие-нибудь съемные панели-разделители, которые встречаются в багажниках некоторых универсалов, например, Kia Ceed и Audi A6 Allroad Quattro.

Коммерческий Peugeot Partner предлагается в двух вариантах кузова: стандартном L1 (длина 4380 мм) и удлиненном L2 (4628 мм). Колесная база у них одинакова. Максимальная длина багажного отделения по полу у L1 1850 мм, у L2 — 2050 мм. На L1 можно транспортировать длинномеры до 3 м, на L2 – до 3250 мм.

Металл боковин кузова изнутри защищен по низу пластиковыми панелями, по верху, в проемах отсутствующих окон — фанерными листами, но без водоотталкивающей пропитки. А вот потолок не защищен ничем. Результат — порожний кузов напоминает огромный резонатор. Интересно, что и слой фанеры на полу слабо защищает от шума. Так, попадающие в дно автомобиля камешки, кажется, колотят не по металлу, а вам по затылку. Поэтому рачительному владельцу коммерческого «Партнера», собирающемуся эксплуатировать фургон долго, имеет смысл обклеить потолок и другие открытые металлические поверхности шумо- и виброизолирующими матами. Я бы проложил слой вспененного материала также и под фанеру на полу и даже, возможно, «пролил» бы пол антикоррозионным составом, мало ли что придется возить. Матов для обклейки понадобится немало, но такая доработка, поверьте, стоит свеч.

Провести ее желательно и с другой целью. Дело в том, что сквозь голый металл на улицу хорошо улетучивается тепло от «печки». Peugeot при старте в холодную погоду протапливается очень долго и неохотно. Даже при температуре за бортом около нуля я практически не переключал вентилятор на первую скорость, при этом регулятор тепла был установлен почти на максимум.

Кабину (назовем это место так) можно изолировать от кузова, однако не полностью. В комплект автомобиля входит легкосъемная штора с прозрачным окошком в верхней части. Конечно, от смещения груза в сторону водителя она не защитит. Для этого служит прочная металлическая сетка на трубчатой раме. Если необходимо, ее можно снять, отвернув всего несколько крепежных болтов.

Внизу справа (если смотреть из кузова) в сетке выполнен вырез значительного размера. Его закрывает металлический лист-панель, держащийся на двух пластмассовых крюках внизу и запираемый единственной защелкой сверху. Этого хватает, чтобы данный лист не вибрировал на ходу, а при снятии его можно зафиксировать на четырех специальных желтых «пимпочках», хорошо видимых позади водительского сиденья. На них данный лист тоже «садится» плотно. Но ни в коем случае нельзя просто оставить его на полу кузова: грохот от него при движении очень скоро доведет вас до белого каления и заставит остановиться, чтобы данную панель все-таки закрепить «пимпочках». Если, конечно, доступ к ним не окажется закрыт грузом в кузове.

Съемная панель и складывание пассажирского сиденья очень существенно повышают возможности автомобиля в плане перевозки длинномеров. На тесте Motorpage побывал удлиненный Partner, его кузов легко отличить от стандартного по задней части. Казалось бы, незначительная «добавка» увеличивает внутренний объем с 3300 л у версии L1 до 3700 л у L2. В видеоролике, найденном в Интернете, водитель с легкостью помещает в кузов удлиненного «Партнера» стандартную деревянную дверь (установленную на ребро). Ну, а если отстегнуть съемную «дверцу» и сложить пассажирское кресло, внутрь войдут предметы длиной 3 и даже 3,25 м!

В моем случае металлическая панель была снята для того, чтобы в кузове было комфортнее находиться собаке. Можно было бы предоставить ей пассажирское кресло, однако его подушка была бы для нее маловата. Поэтому я устроил ей лежанку в кузове, на полу. Вот мои советы тем, кто будет так же перевозить животных. Во-первых, делайте лежанки для них максимально мягкими, потому что и пол, и подвеска в коммерческой версии «Партнера» очень жесткие. Во-вторых, снимите лист-перегородку: это улучшит поступление в кузов тепла от «печки», ну и питомцу не будет совсем уж грустно и одиноко. И, в третьих, помните о скользкости фанерного пола. В поездке с собакой мешки с комбикормом так и норовили сократить ее жизненное пространство.

Экономия почти не заметна

О ходовых качествах коммерческого Peugeot Partner много интересного не расскажешь. Он прост и бесхитростен. При порожнем кузове жестковат и гремуч, металлический объем вибрирует и резонирует. Резковаты тормоза, при неосторожном нажатии педали французский «каблучок» готов закопаться в асфальт. Правильное чувство педали и умелое обращение с ней приходят не сразу.

При загрузке характер автомобиля меняется к лучшему. Ход становится плавнее, «звучание» большого пустого объема практически сходит на нет. Улучшается курсовая устойчивость. Для справки: в ходе теста, проведенного Motorpage, автомобиль транспортировал порядка 325 килограммов комбикормов, плюс собаку весом около 20 кг, плюс мои личные вещи (еще примерно 15-20 кг). Это в сумме всего лишь около половины допустимой загрузки удлиненной версии, которая превышает 700 кг.

Под капотом автомобиля — компактный 1,6-литровый 90-сильный турбодизель. Он запомнился мгновенным стартом после ночи с заметным похолоданием. В похожих условиях дизельные модели Audi и Kia сначала слегка «призадумались», автоматически активировав спирали накаливания для прогрева цилиндров. На Peugeot такие тоже есть, однако мотор пустился без их участия.

Узнав о паспортной мощности, я подумал, а не слабоватым ли будет данный двигатель для моей перевозочной задачи, и ладно моей — коммерсант наверняка постарается при любом удобном случае загрузить «каблучок» по максимуму. Но нет, опасение было напрасным. Мотор с легкостью справился с нагрузкой и вселил уверенность, что справится и с вдвое большей. Удивило и то, что двигатель работает довольно-таки тихо, заметно тарахтит, только если стоять у открытого моторного отсека. Компоновка его типично французская, то есть, не слишком эргономичная. Аккумулятор наполовину «уехал» под ветровое стекло, корпус воздушного фильтра спрятался под ним целиком. То же наблюдается у 1,6-литрового бензинового мотора, с которым мы познакомились в свое время при тесте Citroen Berlingo.

Поначалу я порадовался экономичности «каблучка»: выгнать расход за пределы 7 л на 100 км оказалось проблематично. Мне удалось достичь, впрочем, 8,6 л на трассе, однако при скоростях, далеких от разумных для коммерческой модели. Справедливости ради скажу, что автомобиль хоть и способен так гнать, однако удовольствия водителю не доставляет: с ростом скорости заметнее рыскает и ощутимо шумит. Так что не переводите солярку впустую.

Номинальный объем грузовой части кузова у «короткой» версии L1 составляет 3300 л, а ее грузоподъемность — 708-735 кг, в зависимости от двигателя. У L2 эти параметры, соответственно, 3700 л и 693-732 кг.

Сравнение с расходом бензиновой версии поколебало достоинства дизеля. И подопытный Citroen в 2015-м, и Partner сегодняшний, побывавший на тесте у коллеги по журналистскому цеху, потребляли те же 7 л «легкого» топлива. Правда, надо сказать, ни тот, ни другой автомобиль не загружались даже близко к моему. К тому же городские условия, даже с пробками, на среднем показателе расхода за тест (7,1 л на сотню) практически не сказались. Так что, возможно, дизельная версия все же экономичнее.

Сказалось ли на расходе, что Partner 2021-го года был оснащен всего лишь пятиступенчатой «механикой»? Думаю, вряд ли. На высшей передаче он проявлял чудеса эластичности и при скорости 120 км/ч развивал всего-то порядка 2000 об/мин. Вспоминаю, что на похожем автомобиле, FIAT Doblo, имевшем коробку с дополнительной повышающей ступенью, я ухитрился описать без малого половину Третьего транспортного кольца на одной лишь этой шестой передаче, ни разу не переключившись вниз. Скорость при этом варьировала от 40 до 100 км/ч. Ручаюсь, что дизельный Peugeot Partner повторил бы то же самое на пятой передаче.

Борткомпьютер у него теперь новый, более «содержательный». Можно вызывать индикацию многих параметров, только сначала надо… вызывать на экран собственно показатели БК, а не «музыки» или каких-либо настроек. Делается это при помощи кнопки Source на панели магнитолы — странно, да? При том, что три варианта экрана БК тасуются при помощи совсем другой кнопки, расположившейся в торце правого подрулевого рычажка. И, да, минус экрана БК в том, что он заметно меркнет при ярком солнечном свете за окнами. Монохромная индикация отчетлива лишь в темное время суток. А из плюсов автомобиля в вечерние и ночные часы я бы назвал «поворотный» свет, реализованный при участии «противотуманок». Не удивляйтесь, что на видовых фотографиях у «Партнера» горит всего по одной из нижних фар: колеса-то повернуты.

Итак, как и бюджетный ноутбук, Peugeot Partner разумно достаточен для коммерческой перевозочной деятельности. Из существенных минусов я бы назвал только отсутствие системы круиз-контроля, а также необходимость дополнительной шумо-, вибро- и теплоизоляции цельнометаллического кузова, без чего непритязательный водитель может и обойтись. В этой связи возникает вопрос: имеет ли смысл из экономии приобрести для «домашнего» пользования именно коммерческую версию, а затем доработать ее, например, превратив в миниатюрный автодомик для путешествий, со спальными местами и другими удобствами в кузове? Думаю — нет. Переделка потребует немалого труда и дешево точно не обойдется. Подумайте хотя бы о том, что понадобится резка кузова для вклейки окон и вентиляционного люка. В семейном плане такой автомобиль подойдет вам лишь в том случае, если вы, как я, будете периодически транспортировать что-то тяжелое и «габаритное» для своего хозяйства. Для путешествий значительно более пригоден пассажирский вариант, его и без переделок легко использовать для ночлега внутри, лишь удалив одно, два или все три сиденья второго ряда — посмотрите, как это делается на Citroen Berlingo в нашем тесте 2015-го года. Такой вариант Peugeot Partner с приставкой Crossway вскоре снова появится в продаже в нашей стране, и искушенные автопутешественники уже предвкушают: он будет вместительнее популярного сегодня вазовского «Ларгуса» (три «куба» при двухместном размещении седоков). В комплектациях появятся система навигации с двухдиновым экраном, удобный бокс между передними сиденьями (наконец-то!) и — самое главное — коробка-автомат. Три комплектации будут стоить 1 259 000 и 1 399 000 рублей (бензиновый мотор с «механикой» и автоматом) и 1 319 000 рублей (дизель с «механикой»). Это совсем не намного дороже цельнометаллических версий — сравните цены.

Коммерческие Peugeot Partner предлагаются сегодня по ценам от 1 199 000 до 1 259 000 рублей за «короткий» вариант кузова (4380 мм) и от 1 289 000 до 1 349 000 рублей за «длинный» кузов ( 4628 мм). Все версии оснащаются пятиступенчатой механической трансмиссией, наиболее дорогие — дизельные. Привод — только передний.

Технические характеристики Peugeot Partner L2 ГАБАРИТЫ, ММ 4628 х 1810 х 1805 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2728 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 175 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 3700 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1498 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, дизельный с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1560 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 90 / 4000 МАКС. МОМЕНТ, Н·м, ПРИ ОБ/МИН 215 / 1500 ТРАНСМИССИЯ механическая, 5-ст. ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 159 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 14,2 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 5,4 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 60