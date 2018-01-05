Аll inclusive или «все включено» - слова, ласкающие слух любого российского туриста. Но подобного рода предложения могут быть популярны и в автомобильном бизнесе. Например, новый Porsche 718-й серии в исполнении GTS уже изначально обладает всем, что вы только не пожелаете, и готов в любой момент выехать на гоночный трек

Новый Porsche 718 – это кабриолет Boxster или купе Cayman. В техническом плане разница невелика. Зато в эмоциональном – просто огромна! Открытый Boxster это: «Девушка, поехали покатаемся!», а закрытый Cayman – что-то вроде: «Мальчик, отойди от машины!» Впрочем, разница есть не только для окружающих. Не претендую на истину в последней инстанции, но исходя из моих наблюдений, в том числе и за коллегами, за рулем Cayman люди более склонны к необдуманным и порой безрассудным поступкам. Причина проста: в кабриолете все ощущения острее или банально страшнее! Но это уже лирика, сравнивать между собой купе и кабриолет я не собираюсь, а просто хочу пояснить фотографии к этому материалу: в этот раз на нашем тест-драйве побывали сразу два Porsche 718 - Boxster и Cayman. Причем, оба в своей самой мощной модификации, традиционно обозначаемой литерами GTS на шильдике.

Здесь, для тех, кто плохо разбирается в иерархии спорткаров, надо сделать небольшое отступление. Базовый Porsche 718 Cayman (или Boxster), без каких-либо дополнительных букв в названии, оснащается двухлитровым двигателем мощностью 300 л.с. Продвинутый Cayman S мощнее - на него ставят уже мотор объемом 2,5 л. и мощностью 350 сил. Ну а на вершине линейки находится наш Cayman GTS. Другими словами, базовая версия – это автомобиль для тех, кто просто хочет ездить быстро. Модификация S - для тех, кто не только хочет, но еще и умеет. А GTS – это уже полноценный спорткар, без всяких скидок и оговорок. Если вы не намерены регулярно выезжать на гоночный трек, хотя бы потренироваться, такая машина вам не нужна.

В 2016 году, с выходом на рынок моделей Cayman/ Boxster 718-й серии, инженеры Porsche полностью отказались от использования атмосферных шестицилиндровых оппозитников на автомобилях этой линейки. Им на смену пришли четырехцилиндровые двигатели с турбонаддувом. Сперва покупателям предложили две версии: 300-сильный двухлитровый агрегат и 2,5-литровый мотор, выдающий 350 л.с. Поклонники марки встретили это новшество без особого энтузиазма. Но с технической точки зрения новые двигатели превосходят своих предшественников по всем статьям. Самая мощная 365-сильная версия 2,5-литровой оппозитной «четверки» появилась годом позже с дебютом модели GTS.

Хотя, если вникнуть в детали, разница между Caymann/Boxster S и GTS не столь велика. По большому счету, GTS – это заводской тюнинг, с использованием всех возможных «улучшайзеров», предлагаемых Porsche в качестве дополнительных опций. При желании, внимательно проштудировав список опций, довести версию S до GTS не составит никакого труда. Но... будет дороже! И это логично, если покупать оптом все и сразу, то можно рассчитывать не неплохую скидку. Если вдумчиво поиграться конфигуратором на фирменном сайте Porsche, то получится, что за дооснащенный Boxster S придется выложить почти на 150 000 руб. больше, чем за версию GTS, на которой все дополнительные опции уже установлены изначально.

Что же это за опции? Давайте разбираться. Начнем с двигателя. Несмотря на то, что на обе версии ставят практически одинаковые моторы объемом 2,5 л., их мощность отличается. GTS мощнее на 15 л.с. Не бог весть какая разница, но на гоночном треке лишней она точно не будет. Например, при разгоне до сотни она дает выигрыш в одну десятую секунды. Но если вы не намерены круг за кругом гоняться наперегонки со стрелкой секундомера, вам это не надо, я уже говорил. Тем же, кто знает где и как можно реализовать эту «десятку», наверное, будет интересно и то, что для получения этих 15 дополнительны сил инженерам Porsche пришлось переработать впускной коллектор, модернизировать турбину и увеличить давление наддува с 1.1 до 1.3 бар. В итоге Cayman GTS получился практически таким же быстрым, как и, например, базовый Porsche 911, который, к слову сказать, дороже него почти на миллион.

Внешне версия GTS тоже несколько отличается от обычной S-ки. Так называемый стайлинг-пакет, которым по умолчанию оснащаются все машины этой серии, включает в себя измененный передний бампер с черными вставками, затемненные рассеиватели фар и задних фонарей, 20-дюймовые колеса и оригинальные патрубки глушителей. Внутри салон полностью отделан черной алькантарой, а шкалы приборов окрашены в цвет кузова. Кстати, если вы почему-то не любите алькантару, то классическую кожаную обивку кресел заказать тоже можно, правда, уже за отдельные деньги.

Но на этом сравнение с машинами 911-го семейства мы закончим. Все же, другой класс, хотя, удовольствие от вождение вполне сравнимое! Лучше продолжим про «улучшайзеры», заботливо подобранные для нас инженерами Porsche. Стандартная комплектация включает в себя пакет Sport Chrono (в данном случае в него входит лаунч-контроль, переключатель режимов движения на рулевом колесе и секундомер на приборной панели), адаптивную подвеску PASM с уменьшенным, по сравнению с версией S, на 10 мм дорожным просветом, самоблокирующийся задний дифференциал и электронную имитацию системы изменения вектора тяги. Последняя реализована таким образом, что умеет автоматически подтормаживать внутреннее, по отношению к радиусу поворота колесо, увеличивая, таким, образом, момент на внешнем. За счет этой хитроумной системы автомобиль еще более охотно ввинчивается или, если угодно, заныривает в поворот. Да так, что у водителя порой создается ощущение, что привычные законы физики на него не действуют.

На самом деле, действуют. Да еще как! Просто за рулем Porsche Caymann или Boxster все ваши привычные ощущения от вождения будут возведены в абсолют. Если вы ни разу не ездили на машинах подобного типа, то прохватив всего лишь пару тройку километров по извилистому горному серпантину, вы будете просто поражены, насколько точным, понятным и предсказуемым может быть автомобиль. А немного присидевшись и обвыкнув за рулем, вы почувствуете, что держите окружающий мир на кончиках пальцев и можете вращать его как угодно по своему усмотрению. Кажется, что траекторию можно прописывать с точностью до миллиметра, а тормозной путь прогнозировать в сантиметрах. Это не совсем так, но все же, вам несомненно покажется, что все остальные участники движения живут в рапиде, и только вы один едете в реальном времени.

Индекс 718 новые Cayman и Boxster унаследовали от легендарного спорткара Porsche 718. Пик его карьеры пришелся на конец 50-х, начало 60-х годов прошлого века. Можно сказать, что в то время именно он задавал тон на большинстве международных гонок. На такой машине выигрывали знаменитые серии в Тарга Флорио и в Ле Мане, ему покорялся Себринг и Нюрбургринг... И все это не смотря на то, что первые машины 718-серии были оснащены относительно маломощным полуторалитровым мотором, выдававшим около 150 л.с. Правда, за счет легкого алюминиевого кузова, и весила такая машина всего 550 кг.

«Что это все так плетутся?» - не покидала меня мысль в горах на подъезде к испанской Малаге. Что-то тут не так, испанцы обычно ездят весьма эмоционально и к местным ПДД относятся философски. Нет ли впереди засады дорожной полиции, о которой они знают, а я даже не догадываюсь? Оказалось, что нет. И едут все, ровным счетом, также, как обычно. Надо просто чаще смотреть на спидометр – 120-140 км/ч по серпантину не держат даже испанцы. За все время пути от аэропорта до гоночного кольца мне пришлось сместиться правее и пропустить более быстрый автомобиль только один раз. Но это был карбоновый с ног до головы 650-сильный Noble, которому и сам Porsche 911 Turbo не конкурент.

Ascari Race Resort

Так называется известная гоночная трасса, расположенная в предгорьях Андалусии неподалеку от городов Ронда и Малага. По форме она чем-то напоминает гигантский трилистник, на пяти с полови¬¬ной километров которого есть 13 правых поворотов и ровно столько же левых. Причем, некоторые из них с заметным изменением рельефа, что тоже, несомненно, добавляет веселости гонщикам. Именно сюда мы и направлялись, чтобы прочувствовать новый Porsche 718 GTS по-настоящему. Помните, я еще в самом начале сказал, что в этой машине нет никакого смысла, если хотя бы изредка не выезжать на ней на гоночный трек?

Оставляю свой желтый открытый Boxster на гостевой парковке и пересаживаюсь в ярко-красный Cayman. Закрытая машина на трассе все же предпочтительнее – из соображений безопасности, сами понимаете. Инструктаж перед стартом: «... и самое главное, никогда и не при каких условиях не отключайте систему стабилизации! Ночью был сильный дожди и асфальт не совсем еще просох, еще встречаются большие мокрые пятна. Зачем нам неприятные сюрпризы?» Полностью согласен с инструктором. Я вообще считаю, что отключать ESP на треке не следует, если только речь не идет о наивысших спортивных результатах. А во всех остальных случаях, она выполняет роль судьи и тренера одновременно: почувствовал, что сработала электроника? Знай – ты ошибся, сделал что-то не то или не так.

На выбор нам предлагали машины либо с фирменным роботом PDK (Вы, кстати, знаете, как расшифровывается эта аббревиатура? Porsche Doppelkupplung! Попробуйте прочитать без запинки!), либо с шестиступенчатой «механикой». Я выбрал робота. И хочу заметить, что это совсем не тот робот, к который мы привыкли видеть на бюджетных малолитражках. Он ни разу не «тормозной» и совсем не задумчивый. Посоревноваться с ним в скорости переключения передач, пожалуй, будет слабо даже большинству профессиональных гонщиков. Если сверится с официальными техническими характеристиками, то можно обнаружить, что до 100 км/ч Porsche Cayman GTS с PDK разгоняется за 4,3 с., а с традиционной «механикой» только за 4,6. Представляете, какая разница? Это влияние того самого человеческого фактора – человек физически не может переключать передачи также четко и быстро, как специализированный гоночный робот с двумя сцеплениями.

Я уже когда-то ездил по этой трассе. Но это было давно, поэтому еду следом за инструктором, стараясь запомнить последовательность поворотов и освежить в памяти правильные траектории. Впрочем, ребята из Porsche о нас и тут позаботились, предварительно расставив по трассе разноцветные конусы. Красный – точка начала торможения, первый зеленый – апекс поворота, к нему держимся как можно ближе, едем буквально впритирку, второй зеленый – выход. К нему опять впритирку и уже на полном газу. Все кажется просто, ошибиться негде. Но оптимальная траектория то и дело пересекает мокрые участки трассы, на которых местами все еще блестит вода. Выбор невелик: либо ехать прямо через них, рискуя потерять зацеп с дорогой, либо объезжать, уходя с оптимальной траектории, теряя время и отставая от инструктора.

В какой-то момент это произошло. Ведущие колеса задней оси на мгновение потеряли контакт с покрытием, машина ощутимо вильнула кормой и ушла с траектории. Система стабилизации оперативно «подхватила» и выровняла автомобиль, я даже не успел испугаться, но долю мгновения на этом потерял. Пытаясь наверстать упущенное и безнадежно не отстать от инструктора, который, надо заметить, ездит по этой трассе как минимум половину своей сознательной жизни, я едва не прозевал очередную точку торможения.

Оттормаживаться пришлось, как говорят гонщики «на ушах». Зато появилась возможность в полной мере оценить могучие штатные тормоза моего «Каймана». Это, скажу я вам, нечто. Перегрузка зашкаливает и выпитый недавно кофе вновь оказывается во рту. А ведь это еще не предел возможностей автомобиля. Cayman GTS по умолчанию оснащается «обычными» тормозными дисками и суппортами, если, конечно, так можно сказать про уникальные механизмы замедления, которые здесь стоят. Но за доплату можно заказать еще более мощные и эффективные карбоновые тормоза, которые (только они одни!) увеличат стоимость машины почти на полмиллиона рублей! Да, гоночные технологии дороги. Порой даже очень. Поэтому, специализированные гоночные тормоза – это единственная «драйверская» опция, которую не стали устанавливать на версию GTS по умолчанию. Тоже логично. Поездит владелец такого автомобиля по треку, поучится, потренируется, а потом докупит их отдельно. Когда поймет, что дорос...