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О Porsche 911 Carrera 4S

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Porsche 911 Carrera 4S (2019) вид спереди
Дизайн Porsche 911 – апологет классики и лаконичности
Porsche 911 Carrera 4S (2019) вид сзади
Плюсом ко всему – четко прослеживается преемственность поколений
Porsche 911 Carrera 4S (2019) вид спереди
Стремительный облик делает этот автомобиль похожим на хищника
Porsche 911 Carrera 4S (2019) вид сбоку
На дороге 911-й способен пощекотать вам нервы…
Porsche 911 Carrera 4S (2019) вид спереди
… своей динамикой и управляемостью
Porsche 911 Carrera 4S (2019) вид сзади
На обычных дорогах ему тесно – нужен трек!
Porsche 911 Carrera 4S (2019) часы
Часы с аналоговым секундомером – явно гоночный атрибут
Porsche 911 Carrera 4S (2019) салон
Для двоих пассажиров места достаточно, да и светлая отделка радует глаз
Porsche 911 Carrera 4S (2019) салон
Пороги высокие и к посадке надо привыкать - в салон приходится нырять
Porsche 911 Carrera 4S (2019) салон
Если у вас много вещей – часть из них точно пропишется в салоне
Porsche 911 Carrera 4S (2019) багажное отделение
В багажнике много не увезешь, да и автомобиль не для этого предназначен
Porsche 911 Carrera 4S (2019) моторный отсек
Его стезя – дарить драйв и трехлитровый мотор в 450 лошадиных сил способствует этому
Porsche 911 Carrera 4S (2019) вид сзадиPorsche 911 Carrera 4S (2019) вид спередиPorsche 911 Carrera 4S (2019) вид спередиPorsche 911 Carrera 4S (2019) вид спередиPorsche 911 Carrera 4S (2019) вид спередиPorsche 911 Carrera 4S (2019) вид сзадиPorsche 911 Carrera 4S (2019) вид спереди

Глядя на этот автомобиль, чувствуешь себя ребенком,  который с горящими глазами смотрит за игровым роликом на приставке, где некий тест-пилот ходит по гаражу, а после садится за руль 911-го. С тех пор прошло уже более двадцати лет, и уже я стал тест-пилотом, а Porsche уже не картинка на экране, а вполне осязаемый автомобиль в моем дворе

Да, двадцать лет прошло, а концепция облика 911-го фактически не меняется. Это классика под названием «since 1963», минималистичный силуэт которой лишь немного меняется в пропорциях, да освежается маленькими штрихами. Облик  911 го за 55 лет, совершенствуясь в восьми поколениях, стал настолько выверенно классическим, что переделывать его — только портить. Мне это напоминает условную бутылку какого-нибудь 15-летнего виски - у бутылки лишь немного меняется этикетка, но продукт внутри традиционен, как симфония Моцарта исполненная на рояле, а в сухом остатке перед нами классическое спортивное купе, не обремененное каким-либо буйством дизайна. И мне это нравится -  классика будет актуальна всегда.  Однако, хайтек здесь тоже присутствует.

Как вам, например, тот факт, что кузов автомобиля полностью изготовлен из алюминиевых сплавов? Вообще, стоит отметить что 911-й в кузове 992 стал первым автомобилем, который примерил на себя новую платформу MMB (Modulare Mittel Baukasten) для средне- и заднемоторных моделей. На неё же перекочевал Porsche 718 и, скорее всего, перейдут другие перспективные машины с нетрадиционной компоновкой, создаваемые материнским концерном Volkswagen, например, Audi или Lamborghini.

В салоне минимализм продолжается - кнопок и переключателей минимум, как и сенсоров - явно все сделано с расчетом на то, чтобы водитель не отвлекался от процесса. Впрочем, об этом мы еще поговорим, а пока остановимся на внутреннем просторе и посадке. Вообще, автомобиль достаточно  компактен, хотя по размерам он ушел далеко вперед от своих предшественников.  Если сравнивать новинку с предыдущим поколением, то при равной колесной базе в 2450 миллиметров, наш подопытный прибавил пару сантиметров в длину и ширину. А еще он низок.  Собственно, из-за этой величины и посадка в Porsche достаточно специфическая -  в машину приходится как бы заныривать. При высадке тоже акробатические этюды придется вспомнить - высокие пороги заставят. Зато внутри, несмотря на габариты, просторно - спереди конечно, ибо сзади хоть и отформованы места, но туда разве что персональный карлик сядет, но не более того. Лучше бросьте туда вещи, потому что багажник  в 130 литров объема больше похож на какой-то рундучок, чем на полноценный отсек, да еще и отформован так, что не всякая сумка туда поместится.

Впрочем, 911-й и не претендует на роль гран-туризмо, хотя, например, кресла мне показались крайне удобными, и я спокойно проехал более двухсот верст без каких-либо остановок и намеков на боль в спине. И все- таки высоким людям в Porsche может быть не комфортно - даже при самом низком положении кресла низкая линия крыши может давить вам на голову, так что придется делать посадку более лежачей, а это явно вариант на любителя. Правда, в целом, хочется отметить, что салонное пространство хорошо организованно. Я уже говорил про минимум переключателей, что не отвлекает водителя, но они и расположены под руками - ты интуитивно нажимаешь на нужный тумблер на панели или на руле - удобно!

Про руль-то я сказал не случайно, на нем есть очень важная кнопка. Вообще, на мой взгляд в Porsche есть только две важные кнопки. Первая – кнопка запуска двигателя. Вторая – как раз та, на руле, которая переводит двигатель, подвеску и трансмиссию в спортивный режим. Нет, все настройки можно проделать и вручную, но иногда бывают ситуации, когда вам нужно либо пойти на серьезный обгон, или вы захотите удивить рядом сидящую девушку, и тратить время на поиск нужных настроек это долго, и не интересно – хочется же здесь и сейчас, так что нажал на кнопку и на двадцать секунд машина превращается в ультимативный снаряд, вжимает вас в спинки кресел, ну, и так далее. 

Впрочем, машина может сыграть на ваших нервах и в комфортном режиме – благо инструмент, то есть двигатель, это позволяет. У нас на тесте была Carrera 4S. В табели о рангах эту версию можно назвать золотой серединой. Под капотом расположилась трехлитровая оппозитная шестерка  мощностью в 450 лошадиных сил.  Этот мотор можно назвать в некотором роде конструктором, так как он же стоит и в младшей версии Carrera, только там его отдача скромнее – 385 лошадиных сил. Разница по мощности здесь достигается про помощи точных настроек. Самая старшая версия Turbo S также несет на себе этот мотор, но он уже расточен до объема 3.8, а также оснащен турбонаддувом и новой системой впуска -  все это обеспечивает мощность в 650 лошадиных сил.  Впрочем, о старшей и младшей версии мы еще поговорим как-нибудь, а пока вернемся к «среднему  брату». 3.6 секунды до сотни – это много или мало? Одно могу сказать точно, пока ты не ощутишь эту динамику на своей шкуре – ответить сложно.

Я попробовал, и должен сказать, что это чертовски быстро, а потом ты замечаешь, глядя на секундомер на центральной консоли (вот она – ориентация на спорт), что до двух сотен этот снаряд разгоняется за 12 секунд и это вводит тебя в легкий ступор от осознания того, что процентов 70 обычных автомобилей за этот период только до первой сотни добираются, а тут сразу 200. Кстати, ходит устойчивый слух, что в Porsche сознательно завышают показатели, дабы клиенты могли их однозначно достичь. Маркетинг, но факт в том, что 911 может оказаться еще на пару десятых секунды быстрее. Мы проверили, и  наш результат составил 3.4 секунды до 100. Что – то мне подсказывает, что если приналовчиться, поиграть с режимами, пощелкать вручную лепестками 8-ступенчатого робота PDK, то и этот результат можно улучшить.

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Вообще, чем больше я ездил на этой машине, тем больше проникался осознанием того, что технологии стоят тут явно на первом месте. Взять, к примеру, полноприводное шасси с подруливающими задними колесами или подвеску – она здесь управляемая, то есть подстраивается под дорожные условия, чтобы обеспечить наилучший баланс между управляемостью и плавностью хода. Кстати, сами амортизаторы разработаны компанией Bilstein, но софт для их управления Porsche использует свой.  Или же система активного подавления кренов PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control) – где электроника управляет давлением в гидростойках стабилизатора, тем самым ограничивая поперечные крены кузова. Все это дарит главный кайф, который ты ловишь в Porsche 911 – управляемость. Ты только слегка поворачиваешь руль, а автомобиль уже стремится именно туда, куда ты хочешь его направить. Удивительно, но на этой машине не хочется ехать прямо, хочется поворачивать, проходить серпантины – настолько машина вкусно рулится. Забавно, но когда я только забирал автомобиль из пресс-парка, шел забористый дождик, и менеджеры мне настоятельно рекомендовали попробовать «мокрый» режим, а рядом была прекрасная новорижская магистраль, и грех было не поддаться соблазнам и уговорам.

Как вы думаете, каким образом реализовывает себя здесь данный режим? Понятное дело, что он должен как-то считывать дорожное полотно и подстраивать все системы автомобиля, но что считывает дорогу - датчики, сенсоры? Ни то, ни другое – здесь работает акустика! Да, здесь, в колесных арках, установлен симбиоз датчиков и высокочувствительных микрофонов. Специалисты Porsche заявляют, что простые сенсоры, например, не способны отличить воду от грязи или песка, но датчикам-микрофонам подобное подвластно. Самое главное, что это работает - при активированном режиме Wet Mode реакции на нажатие педали акселератора становятся более плавными, коробка раньше переключается на повышенные передачи, заслонки в переднем бампере всегда открыты, а задний спойлер поднят для наибольшей прижимной силы. Повышается чувствительность систем трэкшн-контроля, стабилизации и курсовой устойчивости, плюс у нас, на полноприводной версии, система распределения крутящего момента отправляет больше тяги на переднюю ось - автомобиль на мокрой дороге стабилен, как скала, а при старте с места не срывается на пробуксовку.

И все-таки по итогам я попал в моральную дилемму. С одной стороны, мой внутренний «пацан» был очень рад прикоснуться к легенде и ощутить всю ее прелесть. С другой стороны, меня не покидало двоякое чувство, что в Porsche хотели наделить 911-ю чертами некоего турера, иначе как объяснить весь этот набор вспомогательных ассистентов в виде камер по кругу, системы ночного видения или адаптивного круиза с системой удержания полосы. Здесь даже есть встроенные онлайн-сервисы, которые позволяют оперативно узнать цену бензина на всех АЗС, которые встретятся по пути, получить информацию о парковке в пункте назначения или просмотреть отзывы о компании, куда вы направляетесь.

Я уже молчу про голосовое управление, которому можно сказать, что ты голоден, и оно «проводит» тебя до ближайшей забегаловки с сэндвичем.  Я понимаю, это тенденции времени, но лично мне на Porsche 911 отправиться в путешествие не хотелось бы, он просто для этого не предназначен. Причем не только в бытовом плане – шумноват, багажника нет, ест прилично, но и в технологическом – настройки автомобиля, его идеальное поведение на дороге, точное следование за рулем, динамика в конце концов – они избыточны для туринга, но прекрасно сбалансированы для  приятного короткого спринта. Мне, вообще, кажется, что все упомянутые опции комфорта появились здесь только потому, что маркетологам дали лишь немного прикоснуться к продукту инженеров. Они здесь, вообще, не важны – здесь задает тон техника, демонстрируя, что этот автомобиль – пик технологий.

     

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Porsche 911(992) carrera 4s

ГАБАРИТЫ, ММ

4519x1852x1300

КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ

2450

ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ

120

ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л

132

СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ

1515

ТИП ДВИГАТЕЛЯ

Бензиновый c турбонаддувом, оппозитный, 6-цилиндровый

РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ

2981

МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ / МИН

450/ 6500

МАКС. МОМЕНТ, Н•М, ПРИ ОБ / МИН

530 /2300-5000

ТРАНСМИССИЯ

робот

ПРИВОД

задний

МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч

308

РАЗГОН 0 – 100 КМ/Ч, С

3.7

СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ

10.7

ЕМКОСТЬ БАКА, Л

64

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