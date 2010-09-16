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мар 2017

Новое поколение Porsche 911 Carrera GTS - Прощание с «атмосферником»

Новый Porsche 911 Carrera GTS - Porsche 911 GTS 2018 Прощание с «атмосферником»
Семейство Porsche 911 GTS сменило атмосферный мотор на более легкий и производительный турбоагрегат

До рестайлинга, напомним, задне- и полноприводные купе, кабриолеты, а также полноприводные тарга GTS оснащались 3,8-литровой 430-сильной атмосферной «шестеркой». Теперь же эти спорткары доступны исключительно с 3-литровой «турбошестеркой» с отдачей 450 л.с. Трансмиссия в зависимости от комплектации – 7-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый секвентальный «робот». Самый динамичный вариант в семействе – полноприводное купе 911 Carrera 4 GTS с пакетом Sport Chrono и «роботом» ускоряется до «сотни» лишь за 3,6 с, что на 0,2 с быстрее 911 Carrera S. Внешне новинка отличается оригинальными бамперами, тонированными фонарями, глянцевой черной решеткой радиатора, а также черным цветом патрубков выхлопной системы.

Фото Porsche 911 Carrera GTS

  • Porsche 911 GTS 2018 Прощание с «атмосферником»
  • Porsche 911 GTS 2018 вид спереди
  • Porsche 911 GTS 2018
  • Porsche 911 GTS 2018 вид спереди сбоку
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Porsche 911 Carrera GTS

Porsche 911 Carrera GTS
Тест-драйвов
0
Двигателей
2
Комлектаций
4
Поколение
997
Цены
от 5 719 000
до 6 439 073
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