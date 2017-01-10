Немецкая компания Porsche официально представила обновленные версии GTS-модификаций спорткара 911.

Официальная презентация обновленного семейства немецких спорткаров состоялась в рамках Международного автосалона в Детройте. На своем стенде Porsche продемонстрировало все три GTS-версии «911-ого» - заднеприводный и полноприводный купе и кабриолет, а также исключительно полноприводный 911 Targa.

Наиболее важным изменением, которое произошло с семейством в ходе рестайлинга, стала замена двигателя. Если раньше все GTS-версии предлагались с единственным и безальтернативным 3,8-литровым «атмосферником» с шестью цилиндрами, который выдавал 430 л.с. (440 Нм), то теперь спорткары будут поставляться исключительно с турбированной трехлитровой «шестеркой» с отдачей 450 л.с. (550 Нм). В зависимости от комплектации, он будет работать в паре с семиступенчатой механической КПП, либо с преселективной роботизированной PDK с системой двойного сцепления.

Наиболее популярная модификация семейства – закрытый Porsche 911 Carrera 4 GTS с системой полного привода и роботизированной «коробкой» - способна набрать первые 100 км/ч всего за 3,6 секунды. Стоит отметить, что максимальная скорость автомобилей всего семейства составляет 300 км/ч, за исключением купе с «механикой» - у него верхняя планка установлена на уровне 312 км/ч.

На родине самый «бюджетный» представитель обновленного GTS-семейства предлагается по цене от 123 451 евро. В России и же приобрести аналогичный автомобиль можно будет, как минимум, за 7 739 000 рублей.