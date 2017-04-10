Сложно найти идеальное место для полноценных и разноплановых испытаний мощного спорткара. Но немцам, затеявшим тест-драйв новых Porsche 911 GTS, это удалось, пусть и пришлось ехать на краешек земли

Звучный рык 450-сильного 6-цилиндрового «оппозитника», взвизг ультраскоростных шин, и Porsche 911 Carrera GTS просто срывается со старта из-под моего носа. Моя задача – не упустить его, «повиснуть» на хвосте и четко повторять любой маневр, будь то стремительный разгон на прямом участке, короткое торможение перед виражем или вхождение в крутой поворот. Все это происходит на треке автодрома под Кейптауном, где гонщики ЮАР (да и других стран) любят проводить различные соревнования. Однако сейчас трасса отдана нам – небольшой группе российских журналистов, одними из первых в мире испытывающих новое поколение 911-х GTS.

А ну-ка, догони!

Как водится у Porsche, немцы на тесте представляют целую палитру версий нового автомобиля – с задним или полным приводом, в исполнениях купе, тарга и кабриолет. Всего пять вариантов. Однако на скоростной трек, разумеется, допущены самые «бодрые» машины – в кузове купе. Я – за рулем точно такого же автомобиля, как у инструктора, но голубого. Не знаю, что за трансмиссия у моего ведущего – 7-скоростная «ручка» или преселективный «робот» PDK, но я, как заводной, только и успеваю отжимать сцепление да перещелкивать скорости на своей «механике». Еще бы, ведь лидер в рации буквально давит на психику: «Андрей, давай! Быстрее! Молодец, но еще смелее. Жми на «газ». Держись ко мне ближе!»

Держусь, вот только куда ближе, и так практически приклеился к его «корме». Чуть зазеваюсь и наверняка впишусь на повороте в этот задиристый красный бампер, и полетят в стороны осколки таких изящных задних фонарей. Но нет, немец опять давит на педаль акселератора, и, чтобы его не огорчать, я тоже начинаю уводить вправо стрелку спидометра, которую дублирует цифровой индикатор на «приборке»: 147 км/ч, 164, 182. Затем сброс «газа», торможение перед виражем и опять прямая – 178 км/ч, 190, почти 200… Увы (а может быть, и к счастью), но до максимальных 312 км/ч дело не дошло.

О том, что трассу я боюсь все меньше, свидетельствует и монитор смартфона, закрепленного у зеркала в салоне. В него закачано новое приложение Porsche Track Precision, входящее в фирменный пакет Sport Chrono. Благодаря ему я вижу, что каждый новый круг на треке мне удается проходить быстрее предыдущего, – секундомер все время сравнивает новый показатель с прошлым достижением, и яркие зеленые цифры подтверждают: привыкнув к автомобилю, ты начинаешь действовать с ним как одно целое, все более уверенно нанизывая виражи. Причем этот союз у меня оказался еще крепче, когда я пересел в машину с 7-ступенчатой коробкой PDK, которая в самом деле «соображает» лучше человека, практически моментально переключая передачи в оптимальной очередности.

Впрочем, нельзя проигнорировать и остальные компоненты. Это и 3-литровый двигатель с двойным тубонаддувом, имеющий 550 Нм крутящего момента, как из пращи выстреливающий полуторатонную машину до «сотни» всего за 3,6 с. И пониженное шасси с увеличенной колеей, из за чего поперечные крены сведены к минимуму, а в поворотах новый GTS стоит так уверенно, будто неспешно едет по проспекту. И систему управления задними колесами, которая при скоростях до 50 км/ч доворачивает их в направлении, противоположном передним, тем самым уменьшая радиус поворота, а на высоких скоростях, наоборот, поворачивает все четыре колеса в одном направлении, виртуально увеличивая колесную базу этого спорткара для большей устойчивости.

Само собой, следует упомянуть и множество других новаций: выверенную до доли миллиметра аэродинамику, облегченную подвеску, невероятно «острый» руль», традиционно безупречные тормоза, фирменную систему стабилизации Porsche Stability Management (PSM). Именно благодаря им этот спорткар могут уверенно эксплуатировать даже автомобилисты, не проходившие курсы экстремального вождения, в этом меня убедил второй этап теста 911-го GTS, уже на дорогах общего пользования.

Мечты сбываются?

Безумство скоростного трека позади, и теперь можно спокойно оценить салон автомобиля и его «гражданские» повадки. С первым все понятно: лишь взглянув на него, сразу понимаешь, что перед вами чистопородный Porsche. Спортивные сиденья с мощной боковой поддержкой, спортивное же рулевое колесо GT диаметром 360 мм, отделка алькантарой, матовым алюминием и шильдики GTS где только можно (хотя и без перебора – вкус у дизайнеров марки есть).

Что же касается поведения на улице, то этот автомобиль, оказывается, бывает весьма покладистым. Он без нужды не рвет с места в карьер, не дергается при разгоне или торможении, умеет ловко маневрировать в городском потоке и не пугать домохозяек ревом двигателя. Но…

Если вы все-таки решите показать его потенциал, соседям по потоку мало не покажется. Вот, например, меня утомил кейптаунский пенсионер, неспешно двигавшийся в своем пикапе, который занимал почти две полосы. И я, подняв антикрыло и «зарядив» особый звук мотора с мощными «отстрелами» автоматической перегазовки, практически сдуваю этого тихохода на обочину. После чего, открыв крышу своего кабриолета, уже в полной мере наслаждаюсь серпантинами и пейзажами Южной Африки: благо в феврале там самый разгар лета, а даже на извилистых горных дорогах чаще всего скорость ограничена на уровне 100 км/ч. Ну чем не рай для благородного спорткара? А новый 911 GTS именно таков, уж поверьте.