Чем непритязательнее автомобиль, тем обычно лучше выходит рассказ о нем, и, наоборот, – это практически закон природы. Тогда на месте этого текста про Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe должен быть пустой файл: автомобиль поражает. Но надо же как-то отчитаться за тест-драйв?

Задача и правда почти невыполнимая: как рассказать о машине мощностью 680 лошадиных сил, с крутящим моментом 900 Нм, разгоном до 100 км/ч за 3,8 секунды и заявленным расходом в смешанном цикле меньше 4 литров на сотню? О кроссовере с полным внедорожным арсеналом и динамикой спорткара? Который стоит почти 16 миллионов рублей? Окей, пусть 15 628 598, все равно, если считать в попугаях, это почти тридцать Lada 4x4… Да никак не расскажешь! Ну нет у Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe никаких точек соприкосновения с повседневной реальностью.

Лирическое отступление – в 1990-х именно на этом эффекте нереальности основан бум автомобильного глянца: про дорогие автомобили взахлеб читали те, кто никогда их не купит, это была сублимация, window shopping. Но сегодня или мечты умерли, или другая причина, но расписывать прекрасную сказку нет смысла – читателю уже неинтересно читать про недоступное, объяснял мне как-то главный редактор топового автомобильного онлайна. Может оно и так, но, думаю, читателю часто неинтересно просто потому, что писателю трудно: нет слов.

Куплю Porsche-русский словарь

И правда, все слова, которыми можно описывать ощущения от тестового автомобиля, теперь никуда не годятся, весь словарь надо выбросить в корзину, мир уже не будет прежним, самый мощный из всего модельного ряда Porsche задал мне новый уровень восприятия. Поездив на Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe, я больше не могу без смеха читать да и писать, что у какой-то машины «пушечный разгон», а какая-то «идет как по рельсам» и все прочие милые журналистские клише. Требуется иной вокабуляр, чтобы передать, Что Это Было. И понять, как жить и работать дальше.

Владельцы обычных бензиновых Porsche Cayenne Turbo Coupe в этом месте, наверное, пожмут плечами: «Ну подключаемый гибрид, и что? Подумаешь, делов-то – к нашему штатному четырехлитровому 550-сильному V8 добавили электромотор и батарею, разъем на левом заднем крыле и набор зарядных кабелей в багажнике. Да, стало плюс 136 сил, но и масса-то выросла на добрых триста килограммов. Еще надо посчитать, стоит ли переплачивать и за что». Что ж, посчитаем: Cayenne Turbo Coupe – от 11 013 000 рублей, Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe – от 12 863 000 рублей. У первого – 3,9 секунды до сотни, у второго 3,8. Разница в динамике – 0,1 секунды, в цене – 1,85 миллиона рублей. Решайте сами.

Но для меня-то Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe стал первым и поэтому сразу оглушающим знакомством с брендом – не считая эпизодического руления подержанным 944-м 2,5 turbo. Сравнивать их смешно, но и тогда, и сейчас было ощущение: Porsche – особая порода, даже несмотря на нынешнюю принадлежность к материнскому VAG. В линейке Porsche нет, например, моделей А или B класса – красноречивый факт. А ступенькой выше Porsche на лестнице автомобильной иерархии, похоже, живут уже гиперкары. Впрочем, французские друзья объясняют: у них Porsche – это «недоФеррари», автомобиль, который притворяется дорогим, его покупают те, кто по-настоящему дорогой позволить себе не может. Ну, это Европа, старые деньги, не наша с вами история…

Поэтому предупреждаю: детального описания не будет, вместо внятного рассказа об архитектуре водительского места, механизме складывания спинки заднего ряда и пр. будут бессвязные выкрики, пучение глаз и беспорядочное размахивание руками. Разве что метафоры выручат. Или говорящие детали, вроде такой: в руководстве пользователя Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe отдельным пунктом прописано – «Не опускаи?те задние боковые стекла при выдвинутои? солнцезащитнои? шторке на скорости свыше 180 км/ч». Это как друг, к которому я зашел в гости на 47 этаж в Москва-Сити объяснял, почему тут окна не открываются: ветер такой, что выбросит нафиг.

К слову, в тестовом автомобиле шторок на задних окнах я не нашел. Равно как и такого автоширпотреба, как функции открывания багажника «с ноги». Интерьер Porsche вообще напоминает суперъяхту в стиле милитари: бесконечно дорого, но безупречно сдержанно.

И снаружи этот гибридный воин – да, интересный автомобиль, но не шоу-стоппер, внешность на любителя. Электротяга добавила в отделку экстерьера элементы цвета Acid Green, такого же ядовитого кислотного цвета тормозные суппорты. Выглядит Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe не на 16 миллионов, если честно, но важно, не как он выглядит, а как ездит. А ездит он так, что я бы запретил этот автомобиль для использования на дорогах общего назначения.

Разрыв шаблона

Слева от руля, как и положено в Porsche, – ключ зажигания, точнее, имитация, из замка не вынимается. Запускается и начинает движение автомобиль в режиме E-Power, на бесшумном электромоторе, так что соседи по поселку по утрам будут вам благодарны: у бензинового V8 голос громкий. Можно и дальше проехать на чистой электротяге, с полной зарядкой батареи – километров 40. А потом включить режим E-Charge, тогда проснется ДВС и начнет пополнять запас бесшумного электрического хода, примерно за час спокойного движения по трассе батарея снова будет полна. А можно повернуть барабанчик на правой спице руля в положение Hybrid, тогда Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe будет сам решать, когда и какой силовой агрегат ему задействовать, в зависимости от стиля вашего вождения.

План был обычный: потолкаться немного в пробках по городу, затем выехать на трассу и на отрезке, где нет камер, «прохватить». Потом съехать на проселок, поползать по полям. Но Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe этот сценарий безжалостно поломал. Нет, формально мы с автомобилем добросовестно прошлись по каждому пункту – вот только смысла в этом не было никакого. Да, на бездорожье пневмоподвеска позволяет поднять автомобиль до 245 миллиметров просвета. Да, в режиме Offroad дисплей показывает, как блокируются межколесный и межосевой дифференциалы. Да, в Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe можно спокойно «тошнить» на круиз-контроле со скоростью 80 или 90 км/ч, по оборотам двигателя это будет примерно 1000-1100. В автомобиле есть полный VAG-овский ассортимент электронных ассистентов, систем безопасности, и даже больше – камера ночного видения, например. Цифровая приборная панель, еще два дисплея, один в центре торпедо, другой – вся поверхность центрального тоннеля, с вкраплениями физических кнопок и «оживающим», если поднести палец, меню. Музыка Burmester, подогревы-вентиляция, все дела. Но это все равно что объяснять: вы представляете, у Майка Тайсона есть такое интересное хобби – он голубей разводит!

Знакомый байкер с большим стажем однажды объяснял мне, почему люди на мощных мотоциклах на дороге ведут себя, словно они бессмертны: «Понимаешь, начиная с определенной скорости, автомобили на дороге превращаются для тебя в неподвижные темные массы – и ты спокойно прописываешь между ними свою траекторию».

Это называется «как стоячих». Когда максимальная скорость автомобиля – 295 километров в час, как у Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe, то нормальная, – подчеркиваю, нормальная, – ну где-то 150 км/ч. При 100 км/ч ощущение, что пешком идешь, буквально.

Поэтому идею «прохватить» по обычному участку трассы, свободному от камер, пришлось отложить на потом и искать специальное пустынное место, вдали от жилья и других участников движения: нехорошо создавать у людей комплекс неполноценности. Как говорил Швондер в «Собачьем сердце», «это какой-то… позор?». У других автомобилей на дороге против Porsche нет шансов. Mercedes GLE 63 AMG разменивает сотню на полсекунды дольше, BMW X5 M50 проигрывает 0,1 секунды с показателем 3,9 – как у «обычного» Porsche Cayenne Turbo S. А мирные, пусть и статусные автомобили лучше вообще не упоминать. Помните, в финале «Матрицы» Нео бьется с агентами Смитами, отвернувшись от них и заложив одну руку за спину? Так и тут. Теперь я знаю, что «уходит в точку» – не преувеличение. Этот парень в не самом дешевом Infiniti явно думает, что едет быстро. Ха. Вот через секунду он уже почти не различим в зеркале заднего вида. Начинаешь сочувствовать водителям 200-х Land Cruiser и Lexus 570: ребята, нелегко, наверное, ездить на уазиках. Дорожный крутометр зашкаливает, выбивает ограничитель и устремляется в космос. Еще деталь: при разгоне Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe в режиме Sport+ его цифровой спидометр не поспевает и начинает прибавлять скорость сразу десятками: 130–140–150. Выезжает антикрыло, стреляет глушитель. Есть адская кнопка Sport Response – с ней автомобиль на 60 секунд переходит в экстренный режим, отдавая максимум мощности от двух двигателей, ДВС и электрического. И если, сидя на водительском месте такое пережить еще можно, то на пассажирском будет очень страшно, сравнивал. Да, чтоб не забыть, обещанного паспортом расхода 3,9 литров на сотню не вышло, получилось в среднем 9,8 – питается, Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe, отмечу, минимум 98-м бензином, а вообще 100-м.

А теперь внимание, вопрос: кому и зачем все это пригодится? Разноширокая резина, десятипоршневые суппорты, керамика, спойлер, функция Sport Chrono – на обычной мирной дороге, где нормальные люди хотят спокойно и безопасно добраться из точки А в точку В? Где, если есть настроение пошалить, за глаза хватит возможностей, например, Audi Q8 – не говоря уж о SQ8?

И я вам отвечу. Тем, кто не поленится, как поленился я, и поедет на гоночную трассу. Только перед этим обязательно обратитесь к официальному дилеру Porsche – в инструкции пользователя так и сказано.

Технические характеристики Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe ГАБАРИТЫ, ММ 4939x1989x1653 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2895 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190-245 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 500/1440 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2535 ТИП ДВИГАТЕЛЯ V8 бензиновый+электромотор РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 3996 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С 680 (комбинированная, 550+136) при 5750-6000 об/мин МАКС. МОМЕНТ, НМ 900 (комбинированный) при 2100-4500 об/мин ПРИВОД Полный ТРАНСМИССИЯ 8-ст АКПП Tiptronic S МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 295 РАЗГОН 0–100 КМ/Ч, С 3,8 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 3,9-3,7