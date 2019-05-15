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15 май 2019

Porsche назвал российские цены на новую версию Cayenne Coupe

Porsche назвал российские цены на новую версию Cayenne Coupe
Автор фото: фирма-производитель

Цены на новинку начинаются от 7 630 000 рублей. Первые автомобили окажутся у дилеров в октябре нынешнего года

Компания Porsche начала прием заказов в России на новую версию кроссовера Cayenne под названием Coupe S. Автомобиль получил 2,9-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом. Мощность агрегата составляет 440 л. с. и 550 Н•м крутящего момента. С ним кроссовер с серийным пакетом Sport Chrono разгоняется до 100 км/ч за 5,0 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 263 км в час.

Напомним, что до этого линейка Cayenne Coupe была представлена лишь двумя моделями: стандартной и Turbo. Первая получила трехлитровый шестицилиндровый мотор мощностью 340 л.  Что касается  версии Turbо, то она получила  четырехлитровый мотор V8 с двойным турбонаддувом мощностью 550 л. с. Время разгона до 100 км/ч — 3,9 сек., а максимальная скорость — 286 км в час.

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При написании новости использовалась информация:
REGNUM, РБК

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