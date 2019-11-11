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11 ноя 2019

Электрические Porsche 718 будут мощнее бензиновых

Электрические Porsche 718 будут мощнее бензиновых
Автор фото: фирма-производитель

Porsche 718 будущего поколения будут представлять собой купе и родстер с несколькими электрическими силовыми установками

Важно заметить, что новые модели 718: Cayman и Boxster, вероятнее всего, будут сконструированы на новой платформе, не имеющей отношения к электромобилю Porsche Taycan. Для компактных спорткаров нового поколения разработают собственную архитектуру (возможно, при участии компании Rimac), либо позаимствуют её ключевые элементы у электрической версии будущего кроссовера Porsche Macan.

Что касается моторов, то новинки выйдут на рынок в модификациях с одним или двумя электромоторами на выбор. Самая мощная версия с моторами на обеих осях будет развивать более 400 лошадиных сил, что сделает её мощнее всех нынешних Porsche 718, за исключением модели с кодом GT4. Скорее всего, электрические купе и родстер сохранят традиционные литеры S или GTS для обозначения модификаций.

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