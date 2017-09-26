Компания Porsche рассекретила Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo — гибридную версию универсала, построенного на базе Panamera. Это не просто «зеленая» версия, но и самая мощная и динамичная в гамме. Да и во всем сегменте «бешенных сараев» в принципе.



Универсал позаимствовал у Panamera силовую установку. Она состоит из 4-литрового V8 с двойным турбонаддувом мощностью 550 л.с., электромотора (136 л.с.) и блока батарей емкостью 14,1 киловатт-часов. Суммарная мощность силовой установки — впечатляющие 680 л.с., а максимальный крутящий момент равен 850 Нм.

Разгон до «сотни» у гибрида занимает 3,4 секунды, максимальная скорость равна 310 км/ч. Вряд ли, кому-то из потенциальных покупателей новинки будут интересны цифры расхода топлива, но в Porsche уверяют, что в смешанном цикле расход не превышает 3 литров бензина на 100 километров, а исключительно на электричестве гибрид способен проехать до 49 километров. Полная зарядка батарей займет 2,4-6 часов в зависимости от типа зарядного устройства.

Конкуренты? Audi RS6 Avant может похвастать куда более вместительным грузовым отсеком, но до 100 км/ч разгоняется за 3,7 секунды. Mercedes-AMG E63 S Estate разгоняется до 100 км/ч за такое же время, что и Porsche, но максимальная скорость у него ниже (270 км/ч). А у BMW подобной модели вообще нет. В люксовом же сегменте никто кроме Porsche не предлагает такой практичный кузов.

Дилеры в Германии уже начали прием заказов на Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo. Ее стоимость стартует с отметки в 188 592 евро. В России машина появится только в следующем году.