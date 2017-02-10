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10 фев 2017

Porsche привезет в Женеву «заряженный» гибрид Panamera

Porsche привезет в Женеву «заряженный» гибрид Panamera
Автор фото: неткаршоу.ком

Немецкая компания Porsche планирует представить в рамках грядущего автосалона в Женеве «заряженную» модификацию лифтбека Panamera E-Hybrid.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают журналисты издания «Autocar». По словам собеседников издания, пожелавших остаться неназванными, инженеры немецкого автопроизводителя в настоящее время заняты подготовкой «горячей» версии гибридного лифтбека Panamera.

Официально технические детали «заряженного» гибрида не сообщаются, однако эксперты полагают, что мощность гибридной установки будет увеличена до 500 л.с., а максимальная скорость – до 290 км/ч. Напомним, что стандартная модификация лифтбека оснащается гибридной силовой установкой, которая собрана из бензинового V6 с рабочим объемом 2,9 литра и системой двойного турбонаддува, а также электрического двигателя. Совокупная мощность такого агрегата составляет 462 л.с..

С этим гибридным двигателем Porsche Panamera 4 E-Hybrid способен с места набрать 100 км/ч всего за 4,6 секунды, при максимальной скорости в 278 км/ч. Как утверждают в компании, средний уровень потребления топлива в смешанном цикле составляет 2,5 литра на каждые 100 км, а только на электрической тяге лифтбек может преодолеть всего 50 км.

Предполагается, что официальная презентация новинки состоится уже этой весной в рамках Международного автосалона в Женеве.

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При написании новости использовалась информация:
Колеса.ру, Autocar, Autonews

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