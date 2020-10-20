Рассекречена мощнейшая модификация Porsche Panamera

Компания Porsche рассекретила ещё три модификации обновлённого семейства Panamera: к нему добавлены Panamera 4S, Panamera 4 E-Hybrid и Panamera Turbo S E-Hybrid, которую назвали самой мощной в линейке

Panamera Turbo S E-Hybrid стала на 0,2 секунды быстрее в разгоне до 100 км/ч и может ускоряться до 315 км/ч — на 5 км/ч больше, чем предшествующая модель. 630-сильная Panamera Turbo S с пакетом Sport Chrono наберёт первую сотню за 3,1 секунды.

Кроме того, флагману семейства обновили аккумуляторы, и теперь Panamera Turbo S E-Hybrid проезжает на электротяге на 30% больше, чем ранее, то есть до 50 кило¬метров по циклу WLTP.

Panamera 4 E-Hybrid станет младшей моделью по отношению к 560-сильной Panamera 4S E-Hybrid. Она сохранила 2,9-литровый V6, но он развивает не 440, а 330 л.с., в итоге паспортная мощность такой Панамеры составляет 462 л.с. Разгон до 100 км/ч займёт 4,4 секунды (на 0,2 секунды быстрее, чем раньше), максимальная скорость — 280 км/ч. Запас хода без использо¬вания ДВС составляет до 56 кило¬метров благодаря аккуму¬ляторам увеличенной с 14,1 до 17,9 кВт⋅ч (как и у флагмана) ёмкости.

Panamera 4S обзавелась 440-сильной версией того же 2,9-литрового V6 и тем самым стала на 110 л.с. мощнее младшей Panamera 4. По сравнению с дорестайлинговой Панамерой аналогичной модификации нынешняя быстрее в разгоне до 100 км/ч на 0,1 секунды (4,1 секунды) и имеет увеличенную на 6 км/ч максимальную скорость — 295 км/ч.