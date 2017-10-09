На многих рынках мира, прежде всего европейских, спрос на машины в кузове универсал огромен. В том числе в премиум-сегменте. А вот производители автомобилей класса «люкс» такие модели до сих пор предлагать были не готовы. Теперь этот пробел сможет восполнить Porsche Panamera Sport Turismo

Мы сидим на террасе уютного отеля с видом на вековые сосны и уходящий к горизонту Тихий океан. Позади – почти 24-часовой путь из Москвы на крайний запад Канады, впереди, завтра, первый тест Porsche Panamera Sport Turismo. Автомобиля, какого никогда не было в линейке этой легендарной марки. Более того, нет и у других игроков сегмента «люкс» – речь о модели в кузове универсал. Спрашивается, зачем это вторжение на «территорию практичности», близкую менее амбициозным брендам.

«Все просто, – поясняет Штефан Утш, директор по продажам и маркетингу модельного ряда Panamera. – К примеру, у вас с женой трое детей и ваша семья любит путешествовать с комфортом. Но Panamera в кузове седан подобного не позволяет – во-первых, в ней лишь четыре кресла, во вторых, попросту может не хватить места для багажа. Новинка же решает обе проблемы: ее багажный отсек способен вместить как минимум на чемодан больше, а в салоне впервые для модели применена посадочная формула 4+1. Ну разве не аргумент в пользу подобного автомобиля? Тем более что во всем остальном он остается настоящим Porsche – спортивным, комфортабельным, просторным. Впрочем, что я говорю, всего через несколько часов вы сядете за руль и сами все оцените»

Действительно, ждать уже недолго, скоро я смогу понять, прав господин Утш или универсал, как это случается нередко, все-таки уступает в ездовых характеристиках своему собрату по модельной гамме. Да и вообще хорошо бы разобраться, чем Panamera Sport Turismo может привлечь россиян.

Богато и… практично

Cами немцы из Porsche стараются избегать слова «универсал», когда говорят о Panamera Sport Turismo, – не хотят, чтобы модель ассоциировалась с такими определениями, как, скажем, «вагон» или, упаси господи, «сарай». Но в случае с нынешней новинкой подобные сравнения им точно не грозят. Чтобы понять это, достаточно просто взглянуть на автомобиль. Причем лучше вживую – на мой взгляд, фото не в состоянии передать его харизмы, элегантности, необычайной легкости во всем, каким-то образом сочетающейся с мускулистостью и энергетикой. При взгляде на эту модель и в голову не приходит вспоминать о других универсалах – до такой степени новый продукт получился самобытным и изящным. Вот, кстати, и первый довод за его покупку: в такой машине вы точно будете выделяться в транспортном потоке!

Заглядываю в салон. Передняя часть знакома до последней запятой – здесь все, как в седане Panamera второй генерации. Что ж, от добра добра не ищут: выверенная эргономика, отличные кресла с множеством настроек, безупречное качество отделки. Сомнения разве что в обзорности – все таки иная форма «кормы» кузова с довольно узким задним окном. Однако убеждаюсь, что с этим проблем нет. Ну и хорошо!

А вот второй ряд кресел изменился радикально – в стандартной комплектации впервые для модели применена посадочная формула 2+1. То есть говорить о «креслах» уже неуместно – теперь это диван, посередине которого может путешествовать третий пассажир. Но лучше, если им окажется ребенок, поскольку троим взрослым тут не особенно просторно. На боковых же местах с комфортом могут разместиться и весьма габаритные мужчины, причем пространства им хватит и над головой, и в области коленей, по крайней мере, я коленками в спинку переднего кресла не уперся. Впрочем, в качестве опции компания предлагает и два раздельных кресла с электрорегулировками.

Наконец подхожу к тому, из-за чего, собственно, и создавался Sport Turismo, – к багажнику. Провожу ногой под задним бампером, и дверь автоматически уходит вверх. Внутри же… Да, ради такого компоновщикам стоило трудиться! Взгляд просто проваливается вглубь отсека, как в колодец. Быстренько нахожу в технических характеристиках и цифры: длина пола багажника – 108,8 см, ширина проема меж колесных арок – 92 см, погрузочная высота – всего 63 см, объем – 520 л. Сюда легко можно упаковать несколько даже очень больших чемоданов.

А ведь и это не предел! Сложив электроприводом задний диван, вы на двух третях салона получаете ровную площадку и, соответственно, чуть ли не корабельный трюм емкостью 1390 л. Велосипед, лыжи, сноуборды? Не вопрос, все это поместится в машину без проблем. Причем салон можно трансформировать по-разному. К примеру, складывать не все спинки сидений, а частями (в соотношении 40:20:40), и тогда даже при перевозке длинномеров на втором ряду вполне могут сидеть один или два пассажира. Что ж, за функциональность ставлю Sport Turismo зачет, и это второй резон обратить внимание на новую машину.

Эх, прокачу!

Очередной пункт программы теста – ездовые способности автомобиля. Надо бы проверить, действительно ли он сохранил спортивные повадки «братца-седана» или же это лишь маркетинговый ход, завлекалочка. Но сперва следует определиться, какую именно версию я буду испытывать. Их пять – от 330-сильной Panamera 4 Sport Turismo до флагманской Panamera Turbo Sport Turismo, способной развить 550 «лошадей». Между ними расположились также бензиновая 440-сильная 4S, гибридная 4 E-Hybrid мощностью 462 л.с. и дизельная 4S Diesel, несущая под капотом 422 «лошади».

Решаю выступить максималистом и сажусь в топовую модификацию – Turbo. Ключ в замок вставлять уже не надо, но как же без традиций: слева от руля (в Porsche не может быть иначе) нужно повернуть рычажок зажигания. И сразу же солидный рык 4-литрового битурбированного V8! Перевожу селектор 8-скоростной преселективной коробки PDK с двумя сцеплениями в режим Drive, жму на педаль «газа», и автомобиль просто выстреливает с места, вжимая меня в кресло. Благо парковка у отеля широкая и места для стартового рывка хватает.

Теперь хочу проверить еще одну функцию этого мотора – способность отключать четыре из восьми цилиндров там, где не требуются пиковые нагрузки. Увы, понять, что двигатель «ополовинился», можно лишь одним способом – выведя на экран «приборки» мгновенный расход топлива (он на глазах сокращается на четверть, а то и почти на треть), во всем остальном поведение машины не меняется. И лишь когда надо пойти на обгон или появляется возможность «прохватить» с ветерком, универсал, вновь уподобляясь Усэйну Болту, в считаные мгновения ускоряется словно ракета.

А как обстоят дела с управляемостью, с ездовым комфортом? Заметно ли отличается новинка от седана? На эти вопросы должны ответить трассы острова Ванкувер, проложенные в горах посреди лесов. Дороги извилистые и узкие настолько, что разъехаться со встречным лесовозом удается лишь при условии, что кто-то остановится и уступит путь. Но так делать приходится не часто – полотно в основном свободно и можно гнать в свое удовольствие. Вот связка извилистых поворотов, вот затяжной подъем и тут же резкий спуск к озеру, далее участок довольно разбитого асфальта, а потом однополосный мост, перед которым следует чуть ли не экстренно затормозить, и вновь прямой отрезок в несколько сот метров, где вряд ли спрятаны радары, измеряющие скорость...

Что тут сказать, вывод однозначный: приобретя новый кузов, Porsche Panamera не растерял динамики, проворности и хватки. Более чем двухтонный автомобиль, имеющий в длину свыше 5 м и почти 2 м в ширину, полностью предсказуем и послушен. Универсал четко стоит на прямике, запросто входит в повороты любой сложности (причем без забрасывания «кормы»), уверенно держит траекторию, заданную пилотом (да, именно таковым чувствуешь себя в почти спортивном интерьере «немца»). Выходит, Штефан Утш не лукавил…

За все это следует благодарить и опыт инженеров Porsche, съевших не одну свору собак на своих спорткарах, и всевозможных электронных ассистентов. Не стану подробно останавливаться на таких устройствах, как адаптивная пневмоподвеска с трехкамерной технологией, системы регулировки жесткости амортизаторов PASM и подавления кренов кузова PDCC Sport, электромеханическое рулевое управление и интегрированная система контроля ходовой части Porsche 4D-Chassis Control. Все это знакомо по другим моделям бренда и доказало свою эффективность. А вот адаптивный выдвижной спойлер в задней части крыши – новинка. Он стал основным компонентом системы активной аэродинамики Porsche Active Aerodynamics (PAA).

Смысл в том, что угол атаки спойлера в зависимости от скорости и выбранного водителем режима автоматически регулируется, и это создает на задней оси до 50 кг дополнительной прижимной силы. К примеру, на скорости до 170 км/ч этот элемент настраивается на угол атаки -7°, снижая аэродинамическое сопротивление и экономя топливо. Напротив, при более высокой скорости спойлер выдвигается в положение Performance – «Гонка» и, получив угол атаки +1°, повышает курсовую устойчивость и поперечную динамику. С такими технологиями ездить в машине и приятно, и не страшно.

Комфорт на кнопках

Вообще, Porsche Panamera Sport Turismo – это практически гаджет на колесах. Так, пересев в версию 4 E-Hybrid, где 330-сильный V6 битурбо сочетается со 136-сильным электрическим мотором, я более чем 40-километровый участок проехал на чистом электричестве, в том числе разгоняясь свыше «сотни» – бензиновый агрегат так и не включился! А инженеры марки уверяют, что запаса хода без ДВС должно было хватить еще на десяток километров, причем на скорости до 140 км/ч. Кстати, во всех остальных дисциплинах – динамике, управляемости, ездовом комфорте – такой автомобиль практически сопоставим с флагманской модификацией.

Кроме того, все Panamera Sport Turismo буквально нашпигованы различной электроникой, способствующей комфорту и безопасности. Тут вам и адаптивный круиз-контроль собственной разработки бренда, и система ночного видения, распознающая животных и людей, и функция считывания дорожных знаков, и система помощи при перестроении. Не говорю уж о таких вещах, как сенсорные мониторы, подогреваемые и вентилируемые кресла с массажем, обогрев руля, аудиосистема объемного звучания Burmester, двери с автодоводчиками, «мультимедийка» для задних пассажиров, ассистент парковки с круговым обзором… Что-то из перечисленного доступно лишь как опция, но многими функциями новая модель оснащена стандартно. А значит, констатируем еще один аргумент в пользу универсала Porsche.

Осталось лишь сказать, что на российском рынке автомобиль появится в ноябре 2017-го. Цены на различные модификации стартуют от 6 667 000 до 10 308 000 рублей.

Технические характеристики Porsche Panamera Turbo Sport Turismo Габаритные, мм 5049x1937x1432 Колесная база, мм 2950 Объем багажника, л 520–1390 Снаряженная масса, кг 2035 Тип двигателя V8 битурбо Рабочий объем, куб. см 3996 Макс. мощность, л.с./об/мин 550/5750-6000 Макс. момент, Нм/об/мин 770/1960–4500 Привод полный Трансмиссия роботизированная 8-ступенчатая Макс. скорость, км/ч 304 Время разгона 0–100 км/ч, с 3,8 Расход топлива (средний), л/100 км 9,4 Объем бака, л 90