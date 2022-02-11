Человек всегда противится новому. Последние годы все профессионалы автомобильной отрасли, и производители, и люди типа меня – назову себя представителем потребителей – находятся в подвешенном состоянии: переход с двигателей внутреннего сгорания на электротягу, похоже, неминуем, но при этом все надеются, что его получится как-то отсрочить и ещё немного покататься на ужасных для экологии и провоцирующих глобальное потепление чадящих машинах на традиционном пока горючем

Porsche сопротивляется по-своему: немцы уже заявили, что возлагают большие надежды на синтетическое горючее, производимое из отходов и биоматериалов. При этом, пока что, львиную долю модельной линейки составляют традиционные аппараты. И есть чисто электрический Taycan, который, между прочим, даже в России уже опережает по продажам, например, модель Panamera.

Одно из главных опасений, не позволяющих довериться неизбежному прогрессу – как электромобиль поведёт себя зимой? Все знают, что машины на батарейках не любят мороз. Поэтому Motorpage не удержался от соблазна и при первой же возможности взял на тест новенький универсал Porsche Taycan Cross Turismo 4S в самый разгар очередных рекордных снегопадов.

Совсем недавно мой коллега Игорь Моржаретто отчитался о первом знакомстве с этим любопытнейшим аппаратом, но читателю необходимо знать, что тогда тест проходил организованно, в тепличных условиях пусть и нашего, но таки юга, а теперь мы с Taycan оказались один на один в условиях столичных пробок, заснеженных дворов, реагентов и, пускай и не экстремальных, но низких температур. И подпитывать запас энергии придётся уже без помощи профессиональных людей из Porsche.

Очная ставка

Так уж сложилось, что последний раз я брал Porsche лет пять назад. То был могучий Cayenne Turbo S. Помню, что было сумбурно, не менее снежно, всего три дня и… Собственно, всё. В этот раз условия – как под копирку: три дня, декабрь, автомобиль с двухобъёмным кузовом и недвусмысленным намёком на внедорожные амбиции, только существенно ниже, тише и экологичнее.

Аналогию я привёл неспроста: во время моих экзерсисов с Taycan Cross Turismo эффект «дежа вю» возникал неоднократно. И внешне, и внутри этот представитель «будущего по версии Porsche» узнаваем и харизматичен. Возможно, я не совсем понимаю колористические пристрастия тех, кто заказал именно такой фиолетовый окрас, но оставлю вкусовщину для другого случая. Автомо… простите, электромобиль выглядит здорово и очень сильно привлекает внимание. Это – важный момент: как многие интроверты, быть на виду мне не по душе. С Taycan Cross Turismo все, кто может отличить Porsche от бульдозера, смотрели на меня. Водители соседних машин, пешеходы, пассажиры автобусов… Так что, в некоторой степени я даже рад, что машину забронировал всего на три дня.

Тестовый автомобиль оснащен пакетом Offroad Design – по нижнему периметру установлены дополнительные пластиковые накладки с эффектными «закрылками», явно тщательно продутыми в аэродинамической трубе. Taycan Cross Turismo умеет ездить быстро по асфальту, в этом никто не сомневается, но когда под колёсами коричневое месиво из едкой химии и снега, эти «закрылки» превращаются в совочки, моментально забивающиеся грязным льдом. Между прочим, просто так вытряхнуть его перед поездкой щёткой для снега или скребком почти нереально. Более того – на мойке эти залежи тоже сопротивляются до последнего – это я понял по немому укору в глазах мойщика.

За три дня я пришел к выводу, что единственная особенность, с которой я не смогу примириться никогда – узкий дверной проём. Но это, скорее, только моя проблема: я явно крупнее репрезентативной выборки. Мастерски стилизованный под 80-е годы интерьер озадачивает обилием… хотя нет – засилием дисплеев. К изогнутой LCD-панели с эмуляцией приборов вопросов нет: и красиво, и информативно. Любую из трёх шкал можно настроить по-своему: вывести запас хода, состояние мультимедии, между шкалами можно выставить карту - и этот режим, скажу я вам, прорисован настолько здорово, что другим автопроизводителям поучиться бы…

Но осталось еще три экрана: центральный верхний, центральный нижний и пассажирский. Зачем нужен последний, я не понял совсем – да, можно занять попутчика поисками нужного трека в списке воспроизведения или подбором цвета контурной подстветки… Но зачем, если с этой функцией прекрасно справляется центральный монитор? Но wow-эффект, конечно, есть.

Только вот удобным всё это сенсорное царство я не назову даже под дулом дробовика. Тот Cayenne запомнился обилием кнопок – и в этом был смысл: спустя час езды я знал, как включить нужную функцию визуально и механически. С дисплеями, какими бы контрастными они не были, так не получится: каждый раз нужно вникать в логику интерфейса. Да и залапанные поверхности интерьер не красят. Apple CarPlay, к которому за полгода с момента выхода совместимой версии «Яндекс.Навигатора» я привык, по беспроводному протоколу работал через раз. Благо, в кармане был шнур с разъёмом USB-C – с ним проблем при подключении не возникло ни разу.

Шнур наголо!

Из автосалона я забирал машину с полным зарядом аккумулятора. Porsche обещает, что в версии Taycan 4 Cross Turismo в городском цикле можно проехать 463-541 км, значит, если воспользоваться «коэффициентом реальности» (разделить на 2), гарантированно получится проехать около 300 км. И правда – приборная панель именно 301 км пробега и обещала. Однако же, расход электроэнергии у машины несколько иной. От автосалона на Рублёвке до моего дома 28-30 км, в зависимости от выбранного маршрута. По приезду бортовой компьютер показывал запас хода в 245 км – и это я ехал абсолютно штатно, не быстрее потока и без резких ускорений. Но с включёнными подогревами руля и сиденья и – периодически – лобового стекла – снегопад же!

В следующий раз я сел за руль Taycan Cross Turismo уже утром нового дня. Запас хода за ночь подтаял: 220 км. И так было каждый раз, когда я выключал/включал машину. За окном было около -5 – типичный для декабря температурный фон. Три коротких поездки по району в радиусе километра – и осталось уже 200 км до опустошения аккумуляторов.

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Получается, что совсем уж реальный запас хода зимой у Taycan Cross Turismo 4S составляет около 240 километров, что, в принципе, даёт возможность нормально ездить по городу два-три дня, если ежедневный пробег не превышает 50 км. Но готовьтесь к тому, что на холоде при каждом включении машины остаток пробега будет уменьшаться. Увы, такова специфика современных литий-ионных аккумуляторов: они не любят низкие температуры.

Неспокойная версия

В России Taycan Cross Turismo предлагается в модификациях 4 (380 л.с. и 500 Нм, запас хода до 541 км), 4S (490 л.с., 650 Нм и до 532 км пробега), Turbo (625 л.с., 850 Нм, 510 км) и Turbo S – тут уже 761 л.с., 1050 Нм тяги, но запас хода чуть скромнее – 495 км по циклу WLTP. Мне достался более спокойный универсал в исполнении «4», но назвать его «базовым» невозможно при всём желании. Даже при массе в 2870 кг это очень быстрый автомобиль. И во время снегопада львиная доля энергии будет сгорать в борьбе страхующей электроники с пробуксовкой. На шикарные опционные 20-дюймовые колеса с аэроэкранами установили «липучку» Pirelli Sotto Zero – и это был фатальный выбор: итальянская резина хороша на асфальте, но со снегом ей справляться трудно. Протектор забивается моментально. Поэтому определяющим фактором при передвижении на Taycan Cross Turismo в течение всех трёх дней была масса машины: особо разгоняться было жутковато, ведь потом надо было бы как-то почти три тонны массы останавливать…

Впрочем, почти сухой участок набережной я однажды вечером застал, и могу уверенно сказать: в штатных условиях управляется Taycan Cross Turismo грандиозно! Сравнение с традиционными машинами с ДВС будет явно не в пользу последних. Вертикально расположенный руль с податливым ободом совершает 2,5 оборота от упора до упора, и его буквально можно не выпускать из рук – передаточного отношения рулевого привода хватает, чтобы не перехватывать обод в большинстве случаев.

Держать руки на ободе лучше на канонических «пол-десятого» и «пол-третьего» еще и потому, что усилие на руле вполне ощутимо, возможно, даже избыточно, что явно не понравится прекрасному полу. Впрочем, в остальном этот Porsche, пожалуй, самый правильный и послушный из всех моделей бренда. При маневрировании чувствуется некая основательность, но нет и намека на тяжеловесность. Подвеска «по умолчанию» настроена весьма комфортно: даже серьезные неровности отрабатываются с хорошим запасом прочности и амплитуды. Волшебство начинается в поворотах, когда крупный универсал даже на «околопредельных» 79 км/ч не кренится и прописывает траекторию, как легкий суперкар. По-моему, вот оно, самое правильное проявление технического прогресса: любой водитель, запомнивший расположение педалей, может ехать на Taycan Cross Turismo быстро, безопасно и с удовольствием. Если, конечно, не отключать систему стабилизации, что в снежную пору делать, я считаю, безрассудно. Но я попробовал и… в штатном режиме ехал от Сокольников до СВХ вполне нормально, пока не встал на светофоре. Тронуться без «спецэффектов» не получилось: электромоторы одномоментно послали на все четыре колеса все доступные 500 Нм крутящего момента, и в левый поворот на перекрёстке в Ростокино я вошел на три корпуса шире, чем надо. Впрочем, уже через несколько минут я приноровился корректировать положение кузова тягой, задавая направление лишь короткими, импульсными отклонениями руля… И это я еще не включал режим Sport! В нем реакция на нажатие акселератора становится острее, но… Появляется некая нервозность, каждое перемещение правой педали моментально подстёгивает все четыре привода, на скользком покрытии такая резкость избыточна. Так что не удивлюсь, если реальные владельцы Taycan Cross Turismo зимой вообще не будут менять режимы, довольствуясь программой, включенной по умолчанию.

Халява, останься!

Один из факторов, делающих электромобили привлекательнее, до недавних пор была возможность заряжаться бесплатно на многих общественных станциях. Одна из подобных установок мощностью 120 кВт, способная полностью восполнить запас энергии Taycan Cross Turismo 4S примерно за час, расположена недалеко от моего дома, на улице Лётчика Бабушкина. Я приехал туда на Porsche 18 декабря, а уже 20-го мне пришло уведомление, что отныне стоимость зарядки составляет 17 рублей за киловатт. Если учитывать, что ёмкость батареи у универсала – 93,4 кВт/ч, за полную зарядку от 0 до 100% придётся заплатить около 1500 рублей. Дешевле ископаемого топлива, но уже не бесплатно. Да, в платных зарядках действует принцип «чем быстрее, тем дороже»: так, на менее мощных ЗС, на которых придётся ждать наполнения около 4-5 часов, цена будет ниже в 3 раза.

Porsche сделал прекрасный аппарат, но относиться к нему серьёзно я не могу, как ни стараюсь хотя бы потому, что Taycan Cross Turismo 4S не годится на роль единственной машины для среднестатистического водителя, живущего в городе. Если же есть загородный дом – почему бы не опередить большинство и не перейти на электричество, пока это не стало мейнстримом? Но приобрести настенную зарядную установку, всё же, не помешает – и тогда можно и правда забыть про «углеродный след» по крайней мере пока не разобраться, как в большинстве стран электроэнергию добывают… И не изучить технологию добычи лития, необходимого для аккумуляторов, например, в Аргентине...

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тест Porsche Taycan 4 Cross Turismo ГАБАРИТЫ, ММ 4974 x 1967 x 1409 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2904 ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М 11,2 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 144 ОБЪЕМ БАГАЖНИКОВ, Л 84 (спереди)+446 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2320 ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ синхронные с постоянными магнитами МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С. 475 МАКС. МОМЕНТ, НМ 500 ТИП БАТАРЕИ литий-ионная ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ, КВТ·Ч 93,4 ПРИВОД полный МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 220 ВРЕМЯ РАЗГОНА 0–100 КМ/Ч, С 5,1 ЗАПАС ХОДА, КМ 541