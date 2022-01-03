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О Porsche Taycan Cross Turismo

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Porsche Taycan Cross Turismo (2022) вид спередиPorsche Taycan Cross Turismo (2022) вид сбокуPorsche Taycan Cross Turismo (2022) вид сзадиPorsche Taycan Cross Turismo (2022) салонPorsche Taycan Cross Turismo (2022) приборная панельPorsche Taycan Cross Turismo (2022) мониторPorsche Taycan Cross Turismo (2022) передние креслаPorsche Taycan Cross Turismo (2022) климат для второго рядаPorsche Taycan Cross Turismo (2022) задний диванPorsche Taycan Cross Turismo (2022) багажное отделениеPorsche Taycan Cross Turismo (2022) багажное отделениеPorsche Taycan Cross Turismo (2022) переднее колесоPorsche Taycan Cross Turismo (2022) вид сзади

Немецкая компания выпустила, пожалуй, одну из самых необычных машин в своей истории. Кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что производитель легендарного «911-го» и других спорткаров представит на рынке полноприводный универсал… на электротяге!

После своего вступления к этому материа­лу я чуть было не написал про «старика Фердинанда», который «перевернулся в гробу», но вовремя вспомнил, что в начале ХХ века он тоже конструировал электромобили, причем достаточно удачные. Так что вполне в духе традиций спустя 120 лет немцы запустили серию спортивных электрокаров Taycan. Как это ни парадоксально звучит, сегодня это самые тихие, самые «зеленые» и при этом самые мощные серийные автомобили Porsche. А самый необычный в этой гамме, без сомнения, Taycan Cross Turismo. Эта модель способна творить чудеса на гоночной трассе, пос­ле чего без проблем быстро поехать по «убитой» гравийной дороге.

Нюансы формулировок

Да, при подготовке к серийному выпуску несколько тестовых Cross Turismo гоняли не только по скоростным трекам, но и по разбитым горным дорогам в Пиренеях. Кроме того, они прошли серию непростых испытаний на полигоне – точной копии грунтовки в африканской саванне.

Ради адаптации Cross Turismo к бездорожью инженеры основательно перенастроили подвеску, добавив 20 мм (до 148 мм) к дорожному просвету в стандартном положении. В базовое оснащение всех версий входит адаптивная пневматическая подвеска с программируемой функцией автоматического увеличения клиренса перед неровностями. Плюс ко всему у него есть дополнительный внедорожный алгоритм работы под названием Gravel («Гравий»), у обычного Taycan такого нет в принципе. А за дополнительную плату доступен пакет Off-Road: клиренс, увеличенный по сравнению с собратом-седаном на 30 мм, а также расширители колесных арок и дополнительные защитные элементы кузова. Ну чем не кроссовер!

Технически универсал (простите, в компании тщательно избегают этого слова, я хотел сказать – Cross Turismo) идентичен обычному полноприводному Taycan, у которого передний электромотор сочетается с одноступенчатым редуктором, а задний – с двухступенчатым. Электрическая система работает с напряжением 800 В. Блок аккумуляторов на 93,4 кВт⋅ч в зависимости от мощности силовой установки позволяет проехать в смешанном цикле без подзарядки от 388 до 456 км.

На вершине линейки находится модификация Turbo S с фантастической максимальной мощностью – 761 л.с. Такой автомобиль по умолчанию комплектуется полноуправляемым шасси (задние колеса могут поворачиваться под небольшим углом, повышая маневренность на малых скоростях и стабильность – на высоких). Топовый Taycan Cross Turismo преодолевает рубеж 100 км/ч за 2,9 с, а его максимальная скорость принудительно ограничена на 250 км/ч, иначе просто можно улететь в открытый космос.

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Инженеры Porsche не изменили своим принципам и построили по-настоящему классный спорткар. При этом они опирались на очевидные преимущества электрической платформы: батарея обеспечила низкий центр тяжести, а отсутствие механической связи передних и задних колес – невиданную гибкость управления тягой. И вот первые результаты: за 8 месяцев этого года в России продано 446 Taycan с обоими типами кузова. А это более 60% от всех реализованных в стране новых электромобилей! Всех марок! При цене от 7 млн рублей…

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС
Спинка дивана складывается, и теоретически можно перевезти в салоне даже холодильник. Впрочем, не могу себе этого представить. Даже теоретически. А вот несколько комплектов клюшек для гольфа – запросто. Кроме того, рейлинги на крыше предусматривают монтаж аэродинамического кофра. Который, как обещают, не должен отрицательно сказаться на запасе хода. 

В полете

У универсала (пардон, господа из Porsche, но мне так привычнее, да и читателям понятнее) благодаря измененной задней части кузова существенно увеличилось свободное пространство над вторым рядом. Вроде бы всего плюс 36 мм, а какое ощущение воздуха над головой! Объем заднего багажного отделения тоже вырос и теперь составляет 446 л, а при сложенных сиденьях – до 1212 л.

Но главная «фишка» новой модификации, как мне кажется, отнюдь не в более практичном кузове. По факту компания Porsche построила нечто среднее между обычным четырехдверным седаном и кроссовером. Получился «горячий» электромобиль слегка повышенной проходимости. Да это же новый подкласс автомобилей, которому и названия-то пока нет!

Описать поездку на нем непросто. В городских условиях катится тихо и очень мягко, легко глотая разные неровности (в том числе «лежачих полицейских») и привлекая внимание абсолютно всех водителей и пешеходов. А если на трассе чуть решительнее нажать педаль как бы газа, электрокар переходит в «спортивный» режим, адаптивная подвеска заставляет машину плавно присесть и… два мотора мощностью 761 л.с. буквально швыряют тяжелую машину вперед. Я даже не могу подобрать слова, которые в полной мере передают ощущения от той сумасшедшей динамики, той ярости, с которой Taycan разгоняется. Чуть меньше трех секунд – и цифры на спидометре уже проскочили отметку 100 км/ч. Журналистский штамп про «вдавило в кресло» в этом случае вовсе не штамп, а реальность.

Причем впечатляет «немец» не только на прямых. Это ведь настоящий Porsche! Руль острый, с отличной обратной связью. Нет никаких кренов, автомобиль будто бы сам ввинчивается в поворот. И едет так мощно и красиво, что водитель новенькой Toyota Camry, которого я догнал на серпантине, предпочел прижаться к обочине и пропустить летящий мимо болид. Так, на всякий случай. А я помчался получать удовольствие дальше.

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