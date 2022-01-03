Немецкая компания выпустила, пожалуй, одну из самых необычных машин в своей истории. Кто бы мог подумать еще несколько лет назад, что производитель легендарного «911-го» и других спорткаров представит на рынке полноприводный универсал… на электротяге!

После своего вступления к этому материа­лу я чуть было не написал про «старика Фердинанда», который «перевернулся в гробу», но вовремя вспомнил, что в начале ХХ века он тоже конструировал электромобили, причем достаточно удачные. Так что вполне в духе традиций спустя 120 лет немцы запустили серию спортивных электрокаров Taycan. Как это ни парадоксально звучит, сегодня это самые тихие, самые «зеленые» и при этом самые мощные серийные автомобили Porsche. А самый необычный в этой гамме, без сомнения, Taycan Cross Turismo. Эта модель способна творить чудеса на гоночной трассе, пос­ле чего без проблем быстро поехать по «убитой» гравийной дороге.

Нюансы формулировок

Да, при подготовке к серийному выпуску несколько тестовых Cross Turismo гоняли не только по скоростным трекам, но и по разбитым горным дорогам в Пиренеях. Кроме того, они прошли серию непростых испытаний на полигоне – точной копии грунтовки в африканской саванне.

Ради адаптации Cross Turismo к бездорожью инженеры основательно перенастроили подвеску, добавив 20 мм (до 148 мм) к дорожному просвету в стандартном положении. В базовое оснащение всех версий входит адаптивная пневматическая подвеска с программируемой функцией автоматического увеличения клиренса перед неровностями. Плюс ко всему у него есть дополнительный внедорожный алгоритм работы под названием Gravel («Гравий»), у обычного Taycan такого нет в принципе. А за дополнительную плату доступен пакет Off-Road: клиренс, увеличенный по сравнению с собратом-седаном на 30 мм, а также расширители колесных арок и дополнительные защитные элементы кузова. Ну чем не кроссовер!

Технически универсал (простите, в компании тщательно избегают этого слова, я хотел сказать – Cross Turismo) идентичен обычному полноприводному Taycan, у которого передний электромотор сочетается с одноступенчатым редуктором, а задний – с двухступенчатым. Электрическая система работает с напряжением 800 В. Блок аккумуляторов на 93,4 кВт⋅ч в зависимости от мощности силовой установки позволяет проехать в смешанном цикле без подзарядки от 388 до 456 км.

На вершине линейки находится модификация Turbo S с фантастической максимальной мощностью – 761 л.с. Такой автомобиль по умолчанию комплектуется полноуправляемым шасси (задние колеса могут поворачиваться под небольшим углом, повышая маневренность на малых скоростях и стабильность – на высоких). Топовый Taycan Cross Turismo преодолевает рубеж 100 км/ч за 2,9 с, а его максимальная скорость принудительно ограничена на 250 км/ч, иначе просто можно улететь в открытый космос.

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(хэтчбек) Поколение E2B Тест-драйвов 0

Инженеры Porsche не изменили своим принципам и построили по-настоящему классный спорткар. При этом они опирались на очевидные преимущества электрической платформы: батарея обеспечила низкий центр тяжести, а отсутствие механической связи передних и задних колес – невиданную гибкость управления тягой. И вот первые результаты: за 8 месяцев этого года в России продано 446 Taycan с обоими типами кузова. А это более 60% от всех реализованных в стране новых электромобилей! Всех марок! При цене от 7 млн рублей…

ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

Спинка дивана складывается, и теоретически можно перевезти в салоне даже холодильник. Впрочем, не могу себе этого представить. Даже теоретически. А вот несколько комплектов клюшек для гольфа – запросто. Кроме того, рейлинги на крыше предусматривают монтаж аэродинамического кофра. Который, как обещают, не должен отрицательно сказаться на запасе хода.

В полете

У универсала (пардон, господа из Porsche, но мне так привычнее, да и читателям понятнее) благодаря измененной задней части кузова существенно увеличилось свободное пространство над вторым рядом. Вроде бы всего плюс 36 мм, а какое ощущение воздуха над головой! Объем заднего багажного отделения тоже вырос и теперь составляет 446 л, а при сложенных сиденьях – до 1212 л.

Но главная «фишка» новой модификации, как мне кажется, отнюдь не в более практичном кузове. По факту компания Porsche построила нечто среднее между обычным четырехдверным седаном и кроссовером. Получился «горячий» электромобиль слегка повышенной проходимости. Да это же новый подкласс автомобилей, которому и названия-то пока нет!

Описать поездку на нем непросто. В городских условиях катится тихо и очень мягко, легко глотая разные неровности (в том числе «лежачих полицейских») и привлекая внимание абсолютно всех водителей и пешеходов. А если на трассе чуть решительнее нажать педаль как бы газа, электрокар переходит в «спортивный» режим, адаптивная подвеска заставляет машину плавно присесть и… два мотора мощностью 761 л.с. буквально швыряют тяжелую машину вперед. Я даже не могу подобрать слова, которые в полной мере передают ощущения от той сумасшедшей динамики, той ярости, с которой Taycan разгоняется. Чуть меньше трех секунд – и цифры на спидометре уже проскочили отметку 100 км/ч. Журналистский штамп про «вдавило в кресло» в этом случае вовсе не штамп, а реальность.

Причем впечатляет «немец» не только на прямых. Это ведь настоящий Porsche! Руль острый, с отличной обратной связью. Нет никаких кренов, автомобиль будто бы сам ввинчивается в поворот. И едет так мощно и красиво, что водитель новенькой Toyota Camry, которого я догнал на серпантине, предпочел прижаться к обочине и пропустить летящий мимо болид. Так, на всякий случай. А я помчался получать удовольствие дальше.