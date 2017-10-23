Гидромеханический «автомат» для бестселлера Renault Logan – что печка для сказочного Емели. Как и русский фольклорный персонаж, «не герой» и «не красавец» французского происхождения обрел почти магические качества. Наш опыт показал, что Logan c автоматической коробкой – самый комфортабельный в линейке этой модели

Щедро укомплектованная бюджетная модель с привлекательным дизайном… В этом сочетании слов заключена парадоксальность на грани подвоха. Ну разве может, скажут многие, доступная машина быть симпатичной, современной, да еще и богато оснащенной?

Думайте что хотите, но автомобиль, который мы взяли на тест, именно такой. Renault Logan c бензиновым 1,6-литровым 16-клапанным мотором и «автоматом», к тому же представленный в топовой комплектации Luxe Privilege (оцените притягательность этих французских слов!), как ни крути, самый симпатичный, самый комфортный и самый «нафаршированный» Logan из представленных на российском рынке. Другой вопрос, что у такого автомобиля своя клиентура – по большей части мужчины старше сорока, выбирающие машину по принципу «цена-качество» и не падкие до внешних эффектов вроде огромных колес с низкопрофильной резиной, грозного аэродинамического обвеса и заваленных стоек крыши.

Смена гардероба

Logan первого поколения создавался как сверхбюджетный автомобиль, при этом отвечающий строгим требованиям безопасности, а также обладающий невероятно комфортной подвеской, просторным салоном и багажником. При смене генераций акценты немного сместились. Французский седан сохранил прежнюю, очень удачную платформу B0, почти не изменились габариты, а линейка моторов и трансмиссий для нашего рынка подверглась предсказуемо сдержанной модернизации. Тем не менее «француз» сменил имидж: благодаря ощутимым изменениям в дизайне, эргономике и электронному оснащению он больше не воспринимается как завзятый «бюджетник».

Шеф-дизайнер французской марки Лоуренс ван ден Акер «приодел» бюджетный седан, точно добрая фея Золушку. Фронтальную часть украсили подчеркнуто крупный ромб эмблемы, стильные блок-фары и хромированные элементы декора. Передние поворотники переехали с крыльев на фары, очертания кузова стали более округлыми, бамперы доработаны с прицелом на улучшение аэродинамики, а на боковинах появился намек на выштамповки.

Салон же не просто основательно перекроили, а добавили ему остро недостававшей цивильности. Передняя панель уже не изготавливается из единого блока, а потому не кажется вырубленной из цельного куска дерева. Сиденья получили более глубокий профиль, архаичную «кочергу» селектора «автомата» сменила современная изящная рукоятка, а на центральной консоли теперь красуются модный блок климат-контроля от «европейца» Clio и 7-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с навигацией. Тестовый автомобиль мог похвастать к тому же и симпатичной контрастной отделкой передней панели и карт дверей. На мой взгляд, этот классический наряд – темный верх, светлый низ – «французу» очень даже к лицу.

Но принципиальнее всего, что Logan избавился от эргономических несуразностей, внедренных на машине первого поколения, которую кроили по принципу «дешево и сердито». Так, сигнал клаксона переехал с левого подрулевого переключателя на ступицу руля, на спицах баранки и консоли появились клавиши управления круиз-контролем, а кнопки передних стеклоподъемников разместили наконец на подлокотниках дверей.

Словом, автомобиль стал выглядеть гораздо приятнее и солиднее, хотя полностью дух эконом-класса из этого компакта, увы, изгнать не удалось. Людей с развитым эстетическим вкусом может удивить, к примеру, что если сложить сиденья заднего ряда, то взгляду предстанет неприкрытый металл кузова, что так и не появился штатный широкий центральный подлокотник и что удобство использования по-прежнему огромного багажного отсека снижают стальные петли, скрадывающие часть полезного пространства.

С «автоматом» наперевес

У желающих заполучить Logan с двумя педалями есть выбор: они могут остановиться на исполнении с начальным 1,6-литровым 8-клапанным бензиновым мотором и «роботом» AMT (569 990 рублей) либо доплатить 50 000 руб-лей и стать обладателем машины с 1,6-литровым 16-клапанным бензиновым агрегатом и 4-диапазонным «автоматом». Второй вариант кажется нам предпочтительнее, ведь на чуть более скромной цене и чуть меньшем расходе топлива (6,9 л/100 км против 8,3 л/100 км) преимущества версии с «роботом», по сути, заканчиваются.

Версия с автоматической коробкой привлекает прежде всего тем, что это самый комфортный из всех Logan. Такой седан стартует плавно, с некоторой ленцой, однако не отстает от быстро ускоряющегося потока. Реакции на «газ» живые, передачи меняются споро и гладко. Ощутимая задержка возникает, лишь если вы активируете кик-даун, продавив педаль «газа» в пол. В этом случае коробка переключится на одну-две передачи «вниз», и автомобиль устремится вперед, точно ужаленный. Жаль, что с ездой в таком режиме уже не справляется в целом неплохая шумоизоляция – звук 16-клапанного мотора, работающего на высоких оборотах, как говорится, на любителя.

Зато «автомат» честно держит пониженную передачу и не стремится переключиться «вверх» при первой возможности, как трансмиссии некоторых конкурирующих моделей. Есть и ручной режим, активирующийся селектором коробки. Поиграл я с ним и понял, что особой нужды в нем нет: Logan и так едет активно и предсказуемо. Впрочем, кому-то будет удобно переключаться вручную на горных спусках или зимой, когда нужно зафиксировать пониженную передачу, чтобы выбраться с занесенного снегом двора. Жаль, кстати, что разработчики лишили логановский «автомат» «зимнего» режима, который имелся у трансмиссии предшественника.

Подвеска героя нашего теста настроена с прицелом на езду по не самым качественным трассам. Здесь нынешний Logan, как и машина прошлого поколения, царь и бог. Перемахнуть через «лежачего полицейского», прохватить по разбитым участкам асфальта и бугристой грунтовке – со всем этим «француз» справляется играючи. Хотя в сравнении с предшественником упругие элементы шасси настроены чуть более жестко. Как следствие, подвеску практически невозможно пробить на неровностях, седан меньше кренится в крутых поворотах и не столь явно клюет носом при резком торможении. Да и на скоростной прямой машина нового поколения держится увереннее предшественника.

Как бы то ни было, спортивными ездовые повадки этой машины не назовешь. Впрочем, она с самого начала создавалась не для «гонок», да и целевая аудитория модели ничего подобного от нее не ждет. А значит, здесь вполне уместны и информативный, но «длинный» руль, и дорожный просвет в 155 мм, и высокая линия крыши. Да и колеса с высокопрофильной резиной и длинноходная педаль тормоза диктуют спокойный стиль езды. Как, впрочем, и настройки 4-диапазонного «автомата».

Чем еще может привлечь Renault Logan в топовом исполнении? Разумеется, щедрым оснащением. 15-дюймовые легкосплавные диски, передние и боковые подушки безопасности, «мультимедийка» с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, подогрев передних сидений, зеркал и лобового стекла, климат-контроль, электроприводы боковых стекол и зеркал, «противотуманки», круиз-контроль, центральный замок с дистанционным управлением, система Bluetooth и задние датчики парковки входят здесь в штатное оснащение. Посетовать можно разве что на отсутствие в списке опций камеры заднего вида и обогрева задних сидений, что предлагают некоторые конкуренты.

Широк и перечень мер адаптации модели к российским условиям эксплуатации. Как и любой Logan второго поколения, герой нашего теста предлагается с системой холодного пуска, более мощным генератором, аккумулятором повышенной емкости, увеличенной зоной очистки лобового стекла, защитой двигателя стальными листами, а топливопроводов – пластиком, антигравийным покрытием днища и брызговиками. В этом плане модель, которая производится на заводе в Тольятти, совершенно «обрусела».

Технические характеристики Renault Logan 1.6 AT4 Габариты, мм 4346х1733х1517 Колесная база, мм 2634 Диаметр разворота, м 10 Дорожный просвет, мм 155 Объем багажника, л 510 Снаряженная масса, кг 1156 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, куб. см 1598 Макс. мощность, л.с./об/мин 102/5750 Макс. момент, Нм/об/мин 145/3750 Привод передний Трансмиссия 4-диапазонный «автомат» Макс. скорость, км/ч 171 Время разгона 0–100 км/ч, с 11,7 Расход топлива (средний), л/100 км 8,3 Объем бака, л 50