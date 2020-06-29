Истина, вопреки поговорке, не всегда рождается в споре. Тем не менее семейный диспут о том, кому больше подходит новомодный французский SUV – мужчинам или женщинам, пролил свет на важные особенности этого автомобиля

Чего у французского купе-кроссовера точно не отнять, так это провокационности. Мало того что он притягивает взгляд, так еще и вызывает яростные споры. По крайней мере, у меня с сыном-старшеклассником из-за «француза» московской сборки возникла нешуточная полемика. Всю неделю, пока автомобиль находился в моем распоряжении, мы не могли сойтись во мнении. Мне как автору рубрики «Женский взгляд» казалось очевидным, что эту модель кроили с прицелом на прекрасную половину человечества. Но мой ребенок никак не соглашался: мужская, говорит, тачка, и все тут. Поэтому просто расскажу в общих чертах, о чем именно мы дискутировали, а вы сделайте выводы.

Непохожий на других

На мой взгляд, Arkana – это сейчас самая яркая модель в российской линейке Renault. По внешней привлекательности этот SUV даст фору даже такому пижону, как Kaptur, а по смелости дизайна я бы поставила его в один ряд с революционным лифтбеком Vel Satis из начала «нулевых». Причем лично мне приятно осознавать, что обводы кузова здесь напоминают бээмвэшные – эдакий доступный вариант X4. С другой стороны, вы можете представить такие шикарные светодиодные «усы» на «физиономии» баварского автомобиля? То-то и оно, что нет. Так что Arkana – это авангард и неизбитый образ. Ну а где дизайнерские эксперименты, там и женщины. Разве нет?

Однако некоторые доводы сына звучат убедительно: «Мама, ну ты хотя бы посмотри на цвет кузова – защитный, в стиле милитари, а тут еще и мощные крылья, крупные колеса, агрессивные бамперы, абсолютно ведь мужская тема! К тому же, как я понял, техническая начинка и, главное, полный привод здесь от Duster. Получается, это все тот же брутальный внедорожник».

«Так, да не так, – отвечаю я. – Arkana ведь построена уже на новой платформе, подарившей нам, девушкам, среди прочего куда более легкий руль! Просто покрути баранку сначала в Duster, а потом пересядь в Arkana. Первая покажется эспандером из фитнес-зала, вторая же вращается как по маслу. Руль здесь точно настраивали в расчете на слабый пол, и это показательно. А как тебе, сын, такой подарок, как двери, полностью закрывающие пороги? При таком раскладе брюки и юбки хозяек остаются чистыми при высадке и посадке». Уверена, владелицы это оценят.

А еще я готова утверждать, что купе-кроссовер спроектирован под женщин и не самых высоких мужчин. Например, при посадке на задний ряд «дяди Степы» нет-нет да и стукнутся макушкой о низко нависающий проем. Или, скажем, могут пожаловаться на недостаточную регулировку водительского кресла по длине. Для девушек же (если это не Ума Турман с ее 184 см) таких проблем не существует!

Женский форм-фактор

В салоне мой 15-летний оппонент тычет пальцем в грубоватый отделочный пластик – мол, не комильфо для гламурных дам. Что ж, на отделочных материалах и правда сэкономили. Но ведь и приятных «фишек» хватает! Взять хотя бы кожаную оплетку руля, атмосферную подсветку и шайбы регулировки климат-контроля: выглядит все это симпатично и дорого. Хотя аналоговая «приборка», что ни говори, простовата, хочется чего-то более эффектного – здесь сложно будет переспорить сына.

Получается, шарм этого «француза» проявляется в деталях. Тот же ключ-транспондер – двухцветный, необычной формы, с глянцевым покрытием. Когда подходишь с ним к машине, двери автоматически разблокируются. Или, возьмем, крупный, на 8 дюймов, абсолютно не бликующий центральный дисплей. Чем не атрибуты престижа? И, кстати, на экран выводится внятная картинка с камеры заднего вида – отличное подспорье при парковке, особенно для начинающих автомобилисток.

Идем дальше: передние сиденья очень удобные, а комбинированная обивка (экокожа плюс текстиль) симпатичная и устойчивая к повреждениям – мамам на заметку! А еще в этом Renault не замерзнешь зимой! Во-первых, здесь мощная печка и есть система дистанционного запуска мотора. Во-вторых, подогреваются все кресла, руль, лобовое стекло и форсунки его омывателя. Уверяю вас, любая женщина за теплую баранку в мороз закроет глаза на грубоватый отделочный пластик.

На «галерке» просторно, диван уютный, но вот индивидуальных светильников, регулируемых воздуховодов и «лыжного» лючка нет. Так что обстановку на втором ряду можно было бы назвать почти спартанской, если бы не клавиши подогрева дивана (или, как вариант, слоты USB) и карманы на спинках сидений. Так что здесь снова вынуждена согласиться с моим молодым оппонентом – требовательным дамам комфорта на заднем ряду может не хватить.

Багажник же похвалю за вместительность, а заодно дам наводку: в переднеприводных машинах он гораздо глубже, чем в версиях 4х4. Для меня, заядлой путешественницы, это серьезный аргумент в пользу монопривода. Но вот «умных» решений типа сеточек и тайников, увы, не хватает. А еще я бы не отказалась от электропривода открывания пятой двери. Но что-то я размечталась – в массовом сегменте если такая опция и в ходу, то за отнюдь не символическую доплату.

О пользе… монопривода

Все 150 «лошадок» бензинового 1,3-лит­рового турбодвигателя всегда готовы сорваться в галоп, а значит, такой SUV точно не будут звать сумочкой на колесах. Легкая задумчивость машины проявляется лишь в режиме Eco, который я пару раз попробовала и поняла: не для меня. А вот алгоритмы Sport или My Sense, в которых, помимо отклика на «газ», меняется усилие на руле, в самый раз. Они для тех, кто любит езду «с огоньком». Сын, кстати, тоже под впечатлением от того, как резво «француз» срывается со светофора. И видит в этом еще один аргумент в пользу того, что Arkana – «зажигалка» для парней.

Как бы то ни было, похвалю и вариатор. В том числе благодаря ему автомобиль ускоряется не только охотно, но и плавно, а на пресловутый гул, свойственный аналогичным коробкам многих конкурентов, нет и намека. Подвеска по мягкости хода не уступает тому же Duster, но в связке поворотов этот купе-кроссовер рулится интереснее «мужицкого» и более высокого коллеги. На шоссейных же скоростях Arkana с собранным шасси и большой колесной базой (2721 мм) отлично держит траекторию.

Да и на проселке не ударит лицом в грязь, причем даже если машина переднеприводная. Во-первых, помогает дорожный просвет (208 мм). Во-вторых, буксующее переднее колесо в нужный момент «прикусит» «умная» система стабилизации, так что до своей дачи вы точно доберетесь. С другой стороны, глупо спорить: кроссовер с трансмиссией 4х4 дает больше уверенности на «пересеченке». Неудивительно, что мой сын голосует за полный привод. Но я, как, полагаю, и большинство женщин, рекомендовала бы переднеприводную Arkana. Такой SUV не только динамичнее (10,2 против 10,5 с до «сотни»), но и экономичнее (7,1 л/100 км против 7,2) версии, где все четыре колеса могут быть ведущими. Причем хотите верьте, хотите нет, но фактический аппетит Arkana близок к паспортному.

Вполне приемлема, на мой взгляд, и цена. За бойкий и симпатичный 150-сильный SUV просят от 1 310 000 рублей, а машины 2019 года выйдут еще на 60 000 дешевле. Лично я отдала бы эти деньги, не раздумывая. И сын со мной здесь наконец полностью согласен.