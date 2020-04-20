За два насыщенных ездовых дня удалось выяснить, как едет купе-кроссовер по скользкому асфальту, в снежной колее и на толстом льду

Индустрия развлечений на Кубе и в зимний сезон не сбавляет оборотов: прибрежную территорию атакуют заезжие туристы, в ресторанах и барах – аншлаг, да и развлечений с декабря по март не меньше, чем летом. Вот ваш покорный слуга, к примеру, приехал сюда... подрифтить по льду на Renault Аrkana с полным приводом, вариатором и турбомотором, созданным французами в сотрудничестве с немецким Daimler.

Впрочем, далекий Остров свободы, Че Гевара и семейство Кастро имеют к нашему сюжету лишь опосредованное отношение, события развернулись на базе отдыха «Куба» под Екатеринбургом. Помимо антуража с революционными лозунгами и огромными портретами команданте Че, погоду здесь делает ледовый полигон, организованный на замерзшем Верх-Исетском пруду. С первыми настоящими морозами сюда приезжают гонять на картингах и «корчах» – доработанных для гонок стареньких машинах, а российский офис Renault провел на «Кубе» традиционное февральское мероприятие Winter Experience.

К пруду через лес

Ох уж эти блогеры! Битых полчаса еду по заснеженному лесу за коллегой, прикрепившим GoPro прямо себе на лоб. Каждые тридцать секунд этот человек-камера выдергивается из колеи, погружая правые колеса в снежный пухляк, – видимо, проверяя способности Arkana имитировать межколесные блокировки. Неужели до сих пор не понял, что у французского SUV с этим все в порядке? Даже со стороны видно, как по команде электроники прикусываются колеса, сохраняющие сцепление с укатанным настом. Остальное делают полный привод с электронной блокировкой, сохраняющейся до 80 км/ч, и завидная для кросс-купе геометрическая проходимость.

А вот тот же тест-пилот пускает Arkana в галоп по ухабистой, опять-таки заснеженной грунтовке. Копирую его маневры и лишний раз отдаю должное специалистам Renault по подвеске – последняя выполнена в равной мере плотной и комфортной, не допускающей ни пробоев, ни заметной вертикальной раскачки. О целости же ходовой радеет штатная для всех Arkana стальная защита двигателя и трубопроводов.

Мотор тянет уже с самых «низов», что трудно переоценить в городской толчее, притом что 150 «турболошадей» с лихвой хватает и для резвых обгонов на шоссе. Вариатор не «тупит», не завывает и способствует быстрому разгону. Кстати, в этой коробке применены усиленный ремень и модернизированный гидротрансформатор – с улучшенным контролем проскальзывания на старте и имитацией семи передач. В связке поворотов ловишь кайф от «длинноватого», легкого и «прозрачного» руля. Курсовая устойчивость хороша даже на обледенелом асфальте и скоростях выше 130 км/ч – спасибо жесткому кузову, выверенным калибровкам шасси и внушительной по меркам гольф-класса колесной базе (2721 мм). Словом, для путешествий по российской глубинке «француз» подготовлен основательно.

На лед приглашается...

На льду организаторы предлагают сравнить Arkana с включенной и отключенной системой стабилизации, причем последней назначили, условно говоря, общий наркоз: деактивировали ESP программно, через компьютер. Для среднестатистического пользователя такая хакерская атака, как вы понимаете, затруднительна – он может лишь нажать кнопку ESP слева от руля, чуть ослабив хватку электронного помощника. Однако в таком случае система автоматически включится после первого скольжения автомобиля, поворота руля на большой угол или ускорения до 50 км/ч.

Сначала – традиционные тренировочные упражнения: «змейка», «гантеля», «круг»; затем – заезды на время по извилистой и основательно изуродованной дрифтерами ледовой трассе. Последние, кстати, вновь вернули меня к мыслям об Острове свободы – наяривают здесь на «Москвичах» да «Жигулях», точно кубинцы в своей вынужденной ретроэйфории. Я же не столько оттачивал навыки контраварийной езды, сколько следил за повадками Arkana с рабочей ESP на скользком покрытии.

Вывод: даже с заблокированной муфтой купе-кроссовер сохраняет переднеприводный характер. То есть в вираже передок сносит при переборе со скоростью, после чего приходится ждать, пока колеса вновь обретут сцепление, и, плавно добавляя «газ», серией подруливаний возвращать машину на курс.

Электроника стремится погасить занос или снос на его самой ранней стадии и душит двигатель при намеке на пробуксовку. Получается, что «телохранитель» не допускает гоночных вольностей даже с нажатой кнопкой ESP OFF, что хорошо (особенно для неопытных водителей). А вот лишних выкрутасов на льду не проделаешь, тем более что на просьбу отключить ESP Arkana полностью официальный дилер ответит отказом. Так что остается колдовать с отсоединением предохранителей и разъемов колесных датчиков ABS на свой страх и риск.

Что же касается «фигурного катания» со снятым «электронным ошейником», то это удовольствие в чистом виде – думаю, знойные латиноамериканки должны получать такой же кайф, выплясывая сальсу или румбу. Тут вам и предсказуемость реакций, и точность руля, снабженного электроусилителем, и сочная тяга турбомотора, которую можно выжать по максимуму, активировав режим Sport, зафиксировав пониженную виртуальную передачу вариатора и выбрав шайбой на центральном тоннеле режим Lock. При этом клиренс (205 мм) и защита нижней части кузова страхуют автомобиль при вылетах с трассы.

…Вечером, пригревшись у камина, почувствовал себя почти на океанском пляже. И подумал, что с выбором локации для теста в Renault не ошиблись: скользкий асфальт, заснеженные лесные трассы и подтаявший от дрифта лед – подобного на настоящей Кубе точно не отыщешь. Причем «француз» в таком антураже совершенно органичен.