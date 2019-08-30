Дуплет удался. «Выстрелив» сразу по двум аудиториям, новый купеобразный кроссовер, похоже, поразит обе. Он просто обязан понравиться и тем, кто не прочь погонять по городским улицам и загородным трассам, и тем, кто разглядит в нем спокойное и практичное средство передвижения. Главное — не отвернуться сразу, а разглядеть

Большое видится вблизи

Впервые российская публика увидела Renault Arkana на московском международном автосалоне год назад. Это была одна из ярких премьер, коих на том мотор-шоу было, прямо скажем, немного. Но, как это часто бывает, «послевкусия» она не оставила. Ну да, новая модель, в стильном и ультрасовременном обличье кросс-купе… Но что это на деле и с чем его «едят»? А главное — сколько будет стоить это чудо? Всем хотелось дождаться начала продаж, чтобы можно было судить об автомобиле более предметно и объективно.

Когда я впервые увидел «Аркану» на стоянке дилерского центра Renault, она показалась мне — издали — больше похожей на седан Lada Vesta Cross, чем на купеобразный кроссовер. Но стоило приблизиться — и, да, соответствие заявленному классу оказалось полным. Нет, это не «завышенный» седан, это именно кроссовер. С кузовом купе, то есть, напоминающий «законодателя моды» в этом сегменте – BMW X6. Ну, по крайней мере, X4. Однако прямого копирования я не наблюдаю. Похожих элементов нет или практически нет. Да, здесь так же сильно «скошена» пятая дверь. Но даже этот скос получился каким-то другим, особым. Словом, у «Арканы» есть свое «лицо».

Оно интересно, в частности, «усатыми» фарами, светодиодными во всех комплектациях. Большой фирменной эмблемой, вписывающейся верхней частью в вырез передней кромки капота. А также интересными задними фонарями в виде изогнутых линий. Дорогие комплектации украшены большим количеством хромированных вставок, и, пожалуй, эти «блестяшки» здесь совсем не лишние. Они добавят узнаваемости новинке. Хотя те, кто захочет сэкономить, вряд ли пожалеют об отсутствии этого блеска. Им понравится другое.

Это другое — простор салона. Сев за руль, сразу ощущаешь: места внутри много, даже очень. Давненько не приходилось вспоминать фразу «автомобиль внутри кажется больше, чем снаружи». Так вот, это про «Аркану». Мы привыкли к сравнительно небольшим «Логанам», «Сандеро» и «Дастерам». Теперь будем смотреть на вещи шире.

Не уверен, но, может быть, чувство дополнительного «воздуха» в интерьере возникает из-за того, что торпедо здесь очень узкое. Больше напоминающее этот элемент у классических «Жигулей», нежели настоящие «столы» у современных моделей. При такой конструкции салона, с другой стороны, не ощущаешь, что сидишь слишком близко к ветровому стеклу или оно недостаточно наклонено. Нет, с его наклоном все в порядке.

На стороне объема салона играют большие приборы. На их размер создатели автомобиля не поскупились — правда, зачем-то опять покрыли шкалы излишним количеством рисок. Нет, здесь они не затрудняют считывание показаний, как в Sandero Stepway, однако их действительно много. Но все равно, сами шкалы большие, и стрелки по ним движутся исключительно плавно, как бы с достоинством. Это плюс.

А борткомпьютер заслуживает минус. Не за функционал, он у него богат. А за то, что, как и в «младших» моделях Renault, на экран в единицу времени выводится лишь один из возможных показателей, для просмотра остальных нужно постоянно переключаться.

Если быть точным, показатель все же не один. В-первых, наряду, например, с уровнем топлива в баке виден и режим трансмиссии. А во-вторых, надпись My sense здесь тоже не украшение, а индикация. Это — один из режимов управления, средний между Sport и Eco. К ним мы еще обратимся.

Что еще бросается в глаза в салоне «Арканы», так это традиционный для моделей Renault пластик… назовем его недорогим. Да, вот такое наследство у новинки. Есть здесь и еще ретро-элементы. Например, подрулевой джойстик управления «музыкой». Его дизайн немного изменился, но алгоритм работы остался прежним. То есть, привыкнете к нему быстро. Даже если не были знакомы с ним раньше.

Передние тормозные механизмы «Арканы» дисковые, а задние — барабанные. Непривычно? Архаично? Но, во-первых, на ходу к тормозам купе-кроссовера претензий не возникло. Во-вторых, с обслуживанием и ремонтом этих механизмов проблем возникнуть не должно, они взяты у популярного «Дастера». В-третьих, но нашим данным, со временем появятся «Арканы» с задними дисковыми механизмами.

Но при этом рулевое колесо оснащено кнопками. И управление круиз-контролем наконец-то происходит с руля, а не с туннеля пола глубоко между передними сиденьями. Это вполне современно. Кстати, «круиз» на «Аркане» отсутствует только в начальной комплектации Life.

У нас на тесте — одна из «средних» версий. Она переднеприводная, но с более «дорогим» 1,3-литровым турбодвигателем мощностью 150 л. с. и вариатором X-Tronic. Ее внешние отличия — хромированные накладки «по кругу», 17-дюймовые литые диски, а в салоне — 8-дюймовый центральный дисплей, сенсорный, цветной, даже ОЧЕНЬ цветной. Избыточно яркие цвета он демонстрирует, право слово. Особенно при воспроизведении музыки. При этом цвета цветами, а разрешение у экрана невелико, и картинка с камеры заднего вида довольно-таки расплывчатая.

Эта система с интерфейсом Easy Link может связываться со смартфонами при поддержке Android Auto и Apple CarPlay. Если в штате нет системы навигации (а она во всех комплектациях автомобиля появляется только за доплату), вы сможете пользоваться ей с помощью своего мобильного устройства. Только вот собственно система дороговата, если вы захотите установить ее в автомобили версий Life и Drive, приготовьте 40 тысяч рублей. Примечательно, что корпус музыкальной системы в этих комплектациях аналогичный, только экран у него меньше и функций немного. Стороннее устройство установить, похоже, не получится.

Цветочки и ягодки

В тестовой версии оказалась «атмосферная» подсветка салона. Красивая? Не очень, потому что неяркая. Хотя цветов на выбор предлагается несколько, более того, можно придать подсветке определенный цвет в зависимости от выбранного режима движения. Только после каждой очередной остановки и пуска двигателя автоматически будет устанавливаться режим My sense и, соответственно, выбранный вами для него цвет подсветки.

А сами режимы? Да, их можно выбирать с помощью меню, используя центральный сенсорный дисплей. Но меню обширное, и с непривычки в нем нетрудно заблудиться. Есть более простой способ доступа к настройкам автомобиля — это кнопка с символом-цветочком. Почему был избран именно такой символ, неведомо, однако какой значок предложили бы вы? В общем, к цветочку можно привыкнуть.

Привыкаешь и к динамике. Arkana со 150-сильным турбомотором «отдает» очень живо. Для справки — это тот же самый мотор, что совсем недавно радовал нас динамикой на «Мерседесе» В200. Именно так, данный двигатель — совместная разработка двух концернов. И пусть В-класс порезвее, «француженка» вас нисколько не разочарует. Версии со 150-сильным мотором и вариатором разгоняются с места до сотни за 10,2 и 10,5 с — соответственно, при переднем и полном приводе. А максимальная их скорость превышает 190 км/ч.

Есть у «Арканы» и другие варианты, с 1,6-литровым 122-сильным атмосферным мотором и тремя вариантами коробок: двумя «механиками» о пяти и шести ступенях и также вариатором X-Tronic, но уже другим. В данном случае, он имитирует переключение всего шести передач, в то время как со 150-сильным мотором у него в «арсенале» их семь. Имитация работы автомата с «демонстративными» толчками при смене ступеней? Фирма прокламирует это, однако я не заметил. Либо просто не придал значения. По мне, если трансмиссия так или иначе автоматическая, незаметная или едва ощутимая смена передач — только плюс, и совершено незачем что-то тут имитировать. Согласитесь, что и при использовании «механики» мы пытаемся достичь максимальной плавности переключений или ждем ее — плавности — от водителя, с которым едем.

Насколько «Мерседес» В-класса резвее «Арканы»? В разгоне с 80 до 120 км/ч — примерно на пару секунд. Иными словами, французская модель ускоряется в этом промежутке секунд за 8 при использовании режима My sense. Спортивная настройка улучшает динамику на несколько десятых долей секунды, таковы показания секундомера, в то время как водительские ощущения совсем иные: кажется, что разгон сократился чуть ли не вдвое. А режим ЕСО на секунду с лишним увеличивает время разгона, но, прежде всего, за счет увеличения длительности паузы в начале ускорения.

Имеет ли смысл переходить в ручной режим для улучшения разгона? Да — на четвертую передачу. Примерно полсекунды вы сможете отыграть даже у спортрежима. Все же хорошо, что режимы можно менять с помощью «быстрой» клавиши с цветочком. В меню мультимедиасистемы нетрудно закопаться. Но просто покопаться в нем интересно. Ведь здесь, в «Аркане» есть возможность «вручную» настроить рулевой механизм, а также трансмиссию, выбрав позицию Comfort, Regular, либо Sport. Не скажу, что настройки кардинально меняют поведение автомобиля, однако перемены есть. Вообще, руль у «Арканы» непривычно длинный — аж три оборота от упора до упора, если же быть совсем точным — 3,1 оборота.

В меню мультимедиасистемы есть пункт «Инструктор». Да-да, он будет учить вас вождению — экологичному и экономичному, ставить оценки и др. В этом разделе на центральном дисплее можно увидеть и расход топлива в тот или иной промежуток времени, а также километраж, который вы преодолели накатом, то есть, с нулевым расходом.

Один из советов по экологичному вождению таков: пустив двигатель, начинайте движение сразу, без прогрева, не заставляйте мотор молотить на холостом ходу даже зимой. На самом деле, предложение спорное, бурные дискуссии, периодически, чаще к сезону, разворачивающиеся в Интернете, показывают, что сторонников и противников прогрева примерно поровну. Я отношусь к первым. Но без фанатизма, то есть, конечно, не жду полного прогрева, а лишь достижения стрелкой тахометра отметки 1000 об/мин. К чему это в рассказе об «Аркане»? А дело в том, что у нее на приборке, как и у некоторых других моделей Renault, есть синий индикатор, который гаснет после прогрева двигателя. Зачем же он нужен, если мотор предлагается не прогревать? Непонятно.

Насколько «прожорливо» новое кросс-купе? Пожалуй, в меру. На трассе можно остаться в пределах семи литров на сотню, если задействовать круиз-контроль. Если же не экономить и не церемониться со скоростью, десятилитровый расход вам гарантирован. В городе же едва удается удержать значение расхода в 12 л, может быть и 13. Данные в официальной технической характеристике моноприводной полуторалитровой турбо-«Арканы» несколько иные: город/трасса — 9,1/6,0 л на 100 км. Удастся ли вам уложиться в пределы паспортных показателей? Попробуйте.

Новый кроссовер-купе Renault Arkana может оснащаться 1,3-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. Другой вариант — 1,6-литровый атмосферный бензиновый агрегат о 114-ти «лошадках». Первый мотор очень существенно превосходит второй по крутящему моменту — 250 Нм против 156-ти. К тому же, турбодвигатель реализует максимальный момент уже при 1700 об/мин, а атмосферный требует «раскрутки» до 4000 об/мин. Разница в разгоне до 100 км/ч — 5 секунд в пользу версий со 150-сильным двигателем и вариатором. Правда, вариаторы к разным моторам прилагаются разные.

Вопрос о том, каким бензином заправлять «Аркану», пока остается открытым. На крышке заливной горловины бака указаны цифры «95» и «98» (!!!). В то же время, есть сведения, что мотор вполне себе адаптирован под 92-й бензин. Официального подтверждения, правда, пока нет. И «Мерседес» В200 с аналогичным двигателем принято заправлять 95-м.

Подвеска купеобразного кроссовера унаследовала лучшие качества от предшествовавших ему моделей Renault. По схеме задней подвески переднеприводная «Аркана» практически копирует Duster с такой же трансмиссией. Одинаковы ли детали? По словам представителей фирмы — нет. Но, честно говоря, так и подмывает проверить это хотя бы с рулеткой и штангенциркулем.

Мне пришлось как-то возиться с установкой одной из пружин задней подвески на переднеприводном «Дастере». Для этой работы я тогда снял колесо. На «Аркане» в подобной ситуации это не понадобилось бы. Дорожный просвет у моноприводной модификации составляет аж 208 мм, у полноприводной — 205 мм. Под автомобиль легко забраться сзади, даже не поднимая его домкратом.

В любом случае, подвеска «Арканы» позволяет реально валить по неровностям. Она их охотно «сглатывает» и сглаживает. Хорошо знакомые мне бугры на дороге, которые в городе сошли бы за «лежачих полицейских», остаются позади практически незамеченными. За курсовую устойчивость купе-кроссовера беспокоиться не приходится: система стабилизации не дремлет. Удерживает и от резкого разгона на песчаной дороге.

Мне удалось забраться на этом автомобиле достаточно глубоко в лес, однако по накатанной дороге. Правда, с очень большими перепадами высот — ямами и буграми. Дорожного просвета хватило везде. Для сравнения, наш семейный пикап с просветом 190 мм в тех же местах иногда касается грунта защитой картера. К слову, у «Арканы» стальная защита входит во все комплектации.

«Жаль, на меня не вовремя накинули аркан...»

Так что этот «живчик» не только для города, отлично подойдет он и для сельской местности. То есть, реализует, наряду с купе, вторую свою ипостась — кроссовера. Причем, реализует отлично. Поблизости от машины видно, что кузов у нее сильно приподнят над дорогой, хотя сам по себе невысок. Но внутри нет ни малейшего ощущения «приплюснутости», потолок и спереди и сзади на достаточной высоте от макушки. Я проверил это своим ростом 182 см.

И, точно так же, как «законодатель моды» в данном сегменте BMW X6, «Аркана» обладает очень внушительным для купеобразного силуэта багажником. У полноприводного варианта он имеет 409-литровый объем, у переднеприводного — 508-литровый. Причем, хорошо заметна значительная высота багажного отделения под полкой. Она составляет 56 см.

И еще, под фальшполом — запасное колесо 16-дюймового посадочного диаметра, но аналогичное по суммарному диаметру штатным колесам 215/60R17. Рядом с запаской есть еще немого свободного места. Штатный домкрат спрятан за боковиной багажника слева.

Сложив обе части спинки заднего дивана, я с легкостью разместил внутри «Арканы» горный велосипед, правда, со снятым передним колесом. По максимальной длине багажника (больше 180 см) купе-кроссовер превосходит даже Renault Dokker, у которого она составляет всего 155 см. Спать в «каблучке» точно не уляжешься. Разве что свернувшись калачом, как это умеет делать собака. В «Аркане» при необходимости отдыха или ночлега в салоне можно вытянуться во весь рост.

Словом, задумавшись о покупке «каблучка» Dokker, я уже готов передумать. Кстати, финансовый анализ показал, что базовая «Аркана» по условиям фирменного кредита выгоднее бензинового «Доккера» в исполнении Stepway. При этом, она лучше оснащена, имеет более мощный двигатель (114 л. с. против 82-х) и более высокий дорожный просвет. Да, в плане багажника «Аркана» будет поменьше, стиральная машина в него в полный рост не встанет. Ничего, при необходимости сможет «лечь».

Интересно, что едва вышедшую на рынок «Аркану» уже критикуют. За что? Мол, у автомобилей из пилотной партии обнаружились огрехи сборки. Тормоза у модели сзади барабанные. Пластик в салоне бюджетный, дизайн интерьера так себе. Звук аудиосистемы посредственный. В общем, корейские кроссоверы «начального» уровня по всем статьям лучше.

Возразить трудно. Но можно. А вы, господа критики, сумеете определить по торможению, что у автомобиля сзади барабаны вместо дисков, если не будете знать об этом? Каковы, собственно, претензии к барабанам, если не считать их преимущества в плане срока службы? Да, они более склонны к намоканию при преодолении водных преград. Но, во-первых, для этого надо постоянно преодолевать водные преграды. А во-вторых, мощные передние дисковые механизмы компенсируют потерю эффективности задних при намокании, не переживайте. Короче, барабаны — не более чем придирка. Типа, архаичная это конструкция, сегодня не актуальная. Интересно, что она остается достаточно распространенной. Есть и на многих Renault, и на «Ладах», и на популярном седане Volkswagen Polo. Владельцы «Дастеров» жалуются на неэффективность барабанов? Не слышал. А ведь на «Аркане» те же самые механизмы. Про Polo вообще говорить не приходится — тормоза у него прекрасные.

Я бы и на бюджетный пластик не сетовал. Мне кажется, что оформление недорогих моделей Renault — это та грань, тот уровень, за которым практичность уступает место излишней красоте и роскоши. Начальные комплектации недорогих «корейцев» роскошны? Нет — и все же их откровенно жалко эксплуатировать так, как принято у небогатых владельцев. Hyundai Creta – милый и симпатичный кроссовер, однако пачкать его салон на бездорожье как-то совсем не хочется. И заполнять его мешками с комбикормом для сельскохозяйственной живности общим весом в три сотни килограммов тоже — предпочтительнее доставку заказать.

Претензии к «музыке» вообще странные. Но для тех, у кого они есть, сообщаю, что «максимальная» «Аркана» оснащается аудиосистемой Bose. А это серьезно, даже очень.

Чего лично мне недостает в «Аркане», так это, пожалуй, пары вещей. Первое — хотелось бы иметь рейлинги на крыше (правда, не уверен, что они украсили бы кузов купе-кроссовера). И второе — дополнительной панели-фальшпола в багажнике. Впрочем, эту полку нетрудно соорудить самому. Точно так же, как и при необходимости поменять что-то в подвеске переднеприводной версии. Ведь для этого даже не надо поднимать «Аркану» домкратом.

Что еще? Остается только выбрать наиболее выгодную кредитную программу. Вот так маркетологи ухитряются приучить нас обращать внимание на типы автомобилей, которые казались нам и ненужными в хозяйстве, и вообще какими-то странными, нелепыми. Ну, в самом деле, что такое «внедорожное купе»? И вдруг оказывается, что не так уж страшен этот тип транспортного средства. А очень даже полезен, удобен, практичен. Каких сочетаний, казалось бы, не сочетаемых качеств ждать нам в автомобилях завтрашнего дня? О каких моделях мы будем мечтать дальше? Правда, возникает вопрос: если завтрашние модели будут привлекательнее, стоит ли покупать сегодняшние?

Renault Arkana успел подорожать, едва появившись на рынке. Теперь его цена составляет от 1 015 000 до 1 275 990 рублей за версии с атмосферным 1,6-литровым мотором мощностью 114 л. с. и от 1 249 000 до 1 524 990 рублей за автомобили с 1,3-литровым турбодвигателем (150 л. с.). К сожалению, любой из цветов кузова, кроме белого, потребует доплаты в размере около 16 000 рублей. В конкуренты «Аркане» прочат перспективную модель Kia Seltos, которая должна появиться у российских дилеров в 2020-м году. Однако этот компактный кроссовер даже в базовой комплектации будет дороже «Арканы» на сумму около 200 тысяч рублей.

Технические характеристики Renault Arkana TСe 150 CVT X-Tronic 4x2 ГАБАРИТЫ, ММ 4545 х 1820 х 1576 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2721 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 208 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л 508 ДИАМЕТР РАЗВОРОТА, М 11 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1378 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, бензиновый с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1332 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 150 / 5250 МАКС. МОМЕНТ, НМ, ПРИ ОБ/МИН 250 / 1700 ТРАНСМИССИЯ вариатор, с имитацией 7-ст. АКП ПРИВОД передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 191 РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 10,2 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 7,1 ЕМКОСТЬ БАКА, Л 50