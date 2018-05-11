Новый Renault Dokker на российском рынке расположился аккурат между «старшим» Kangoo и «младшим» Lada Largus (он же Renault Logan MPV). Переняв многие достоинства «каблучка», он в то же время по ряду параметров превзошел универсал. Есть ли у него шансы на внимание покупателей?

Впервые я увидел эту модель на Женевском автосалоне в 2013-м году и понял – вот она, мечта! Да-да, я предпочитаю мечтать о синице в руке, может быть, поэтому мои мечты нередко сбываются. Мощные спортивные автомобили и могучие внедорожники – это прекрасно, но... мне бы справиться с объемом семейно-хозяйственных перевозок, а для них как нельзя кстати такие автомобили, как пикапы и минивэны, а также «каблучки». Универсалы тоже хороши, но маловаты.

Мне иногда кажется, что, обсуждая покупку автомобиля, многие люди просто флудят, если не сказать прямо, по-русски – треплются. Их не транспортное средство интересует в первую очередь, а возможность почесать языком, да еще кому-то что-то доказать. Тот, кому нужно ездить и возить, покупает автомобиль, ездит и возит, а не тратит время на досужий треп. Да, трудно найти идеальную модель, каждая неизбежно будет иметь недостатки с точки зрения владельца, вынуждать его идти на те или иные компромиссы. Но давайте хотя бы реализуем те достоинства, которые предоставила нам покупка. А потом решим, чем ее заменить. Если нужен автомобиль для семейно-дачных перевозок, то универсал явно будет маловат, а коммерческий фургон – великоват, но в любом случае оба этих типа ТС гораздо лучше подойдут для поставленных задач, чем седан или спортивный двухдверный хэтчбек, то есть, фатальная ошибка исключена.

В нашем семейном случае в качестве «грузоперевозчика» три с небольшим года работал «Соболь». Из салона был убран третий ряд сидений, в итоге, мы получили почти шестикубовое пространство для поклажи (плюс возможность в дальних путешествиях устраивать полноценные спальные места на полу). К сожалению, возможности «Соболя» сильно превосходили наши потребности, салон загружался под завязку крайне редко, да и путешествовать удавалось нечасто. Было ли решение о покупке "Соболя" скоропалительным и ошибочным? Возможно, да, но проиграли мы немного. Автомобиль оказался гораздо менее проблемным, чем можно было ожидать от произведения российского автопрома. Это лишний раз подтверждает: если вас настойчиво разубеждают в целесообразности покупки «Соболя», значит, ваш оппонент либо ни разу не владел этим автомобилем, либо тайком склоняет купить то, что выгодно ему. А то и просто оттачивает на вас умение убеждать.

Расход топлива на трассе при максимальных скоростях, разрешенных ПДД, составляет не более 5,5 л на 100 км. В городе он увеличивается примерно до 7,5 л, а среднее значение по итогам теста – 6,1 л на 100 км. При работе на холостом ходу зимой дизель «Доккера» наращивает расход примерно на 0,1 л за полчаса.

Разумеется, в нашем случае наиболее подходящей покупкой был бы «каблучок» или минивэн. Однако популярные французы отпадали по финансовой причине: любой из них в достойной комплектации (то есть, как минимум, с кондиционером) обошелся бы вдвое дороже «Соболя». Немецкие модели были еще дороже. Цены на минивэны оказались вообще заоблачными. Эх, если бы Renault Dokker, появился на российском рынке тогда же, когда он был представлен в Женеве, то есть, в 2013-м, ведь именно тогда мы покупали нижегородский микроавтобус...

Нет, я нисколько не жалею о нашем выборе, только в случае с «Доккером» мы реализовали бы возможности автомобиля полностью (ну, или почти полностью), в случае же с «Соболем» их реализация точно не превысила пятидесяти процентов. Собственно, математически это подтверждается: три кубометра максимального полезного объема у «Доккера» против шести у «Соболя». Правда, такие грузы, как клетки для кроликов и сборные комплекты теплиц остались бы за бортом французской новинки.

На платформе «малышей»

Нынешние «каблучки» уже не совсем точно отвечают своему названию. Начинались они с трехобъемных машин: Иж-2715, более поздний (а по счету – первый) Volkswagen Caddy. Это были автомобили, имевшие моторный отсек впереди, стандартную для легковушек высоту крыши над передними сиденьями и немного более высокий кузовок-будку сзади. Совсем скоро, по мере развития этого типа моделей, высота крыши над передней частью салона практически сравнялась с высотой кузова, и это был большой прорыв вперед. Теперь дополнительный «воздух» внутри можно было использовать на благо владельца, разместив над ветровым стеклом широкую полку. Нашлось такой полке место и в «Доккере», хотя, относительно других французских «каблучков», он и короче, и ниже. Ведь создана модель на платформе В0, той самой, что лежит в основе Lada Largus и Renault Sandero / Sandero Stepway.

Полка в «Доккере» широкая, удобная, мечта коммерческого грузоперевозчика: сюда удобно класть документы, а также шапку, шарф и перчатки. Более мелкие предметы провалятся в прорези, видимо, выполненные в целях экономии пластика. Впрочем, эти прорези закрываются снизу солнцезащитными козырьками.

Смартфон там располагать нет смысла, ему место в углублении наверху торпедо. Здесь и широко, и глубоко, любой девайс, даже планшет, оказавшись на дне, не будет виден водителю. Тут его легко и забыть... Но вот уже два несомненных плюса «Доккера» в сравнении с близким по платформе, назначению и цене «Ларгусом». У последнего с полезными емкостями настоящая напряженка.

Панель приборов Dokker заимствовал у Sandero (не у Stepway, то есть, без лишних рисок), переняв и недостаток: на экран борткомпьютера можно вывести всего один какой-то параметр движения, ради знакомства с остальными показателями приходится постоянно тыкать в кнопку в торце правого подрулевого переключателя. Очень надеюсь, что при рестайлинге «полукаблучка», а также Renault Sandero и Lada Xray этот недостаток будет исправлен.

На руле «Доккера» имеются кнопки, но все они отвечают исключительно за «круиз» и регулировку ограничителя скорости. А я-то думаю, почему при нажатии на «плюс» или «минус» громкость звучания музыки не меняется... Для управления аудиосистемой и подключенным телефоном пользуйтесь хорошо знакомым дополнительным «французским» джойстиком, приделанным к рулевой колонке справа. Если вы с ним не знакомы, потренируйтесь перед началом движения, освойте его и в поездках будете легко находить нужные клавиши на ощупь.

На тест нам достался самый дорогой Dokker, дизельный, с мультимедиасистемой, имеющей сенсорный экран. Тоже наша давняя знакомая по таким автомобилям, как Duster, Sandero, Logan, Lada Xray. Только теперь это «комбайн» MediaNav 3.0, впрочем, с минимальными отличиями в дизайне и функционале от предшествовавших моделей. Подключить смартфон? Присоединить флэшку через разъем USB? Воспользоваться системой навигации? Всё легко и просто, хотя дизайн приложений – на уровне компьютерных игрушек начала 2000-х годов. Зато устройство относительно дешевое: около 24 000 рублей при покупке «на стороне». Сравните с китайскими аналогами – те, может быть, ярче и богаче, но дороже. Я бы выбрал штатный вариант.

Посадка в Dokker удобна, на передние сиденья фактически входишь, но притолока чуть ниже, чем в Kangoo. Передние сиденья аналогичны модели Sandero, кнопки включения подогрева находятся на наружных пластиковых облицовках подушек. При необходимости включить подогрев нащупать кнопки несложно, определить, когда его нужно выключить - тоже. Но попробуйте надеть на кресло чехол – кнопка скроется под ним, и никак иначе. Есть и отличие «доккеровских» сидений от «сандеровских»: за наклон спинок в новой модели отвечают вращающиеся рукоятки, а не рычажки, которые значительно удобнее. Между сиденьями так и просится бокс-подлокотник, но в штате его нет (цена удобной нештатной модели – всего около 2000 рублей, но крепление слабовато, необходимо его усиливать). Зато рядом с таким же, как в Sandero, задним подстаканником есть розетка на 12 В.

Сзади в «Доккере» – стандартный легковой диван, складывающийся в пропорции 2:1. Ширина салона на уровне нижнего края окон – 131 см, немного. Трем пассажирам может быть и тесновато. При посадке «за мной» пространство для коленей составляет 22 см. Трех раздельных кресел, поодиночке вынимаемых из салона, как в Kangoo, здесь нет. Оно и понятно: «средняя» модель дешевле. Складываются сиденья в виде «книжки», освобождая поверхность на одном уровне с полом багажника и предлагая в максимуме трехкубовый (!!) полезный объем. В «Ларгусе» столько полезного пространства можно получить, лишь купив двухместный цельнометаллический фургон.

Багажник «Доккера» и в номинале поражает простором. Высота под шторкой 59 см, расстояние от пола до потолка 121 см, погрузочная высота – всего 56 см, порожка сзади нет. Больше в порядке теста, чем в корыстных целях, мы семейными усилиями грузим сюда новую стиральную машину. Пожалуй, здесь поместилась бы еще одна такая же. Есть опасение, что бытовой прибор может завалиться при движении. Как его закрепить, если под рукой нет багажных ремней? С ними было бы просто: к полу багажника прикреплены специальные стальные петли. Выходим из положения, используя штатные задние ремни безопасности: средний и левый. Ими удается окружить и зафиксировать машину. Впрочем, конечно же, она не свалилась бы и без них.

При погрузке пользуемся таким преимуществом двойной задней двери «Доккера», как возможность распахнуть створки на 180 градусов. Это дает мне возможность подрулить на автомобиле вплотную к ступенькам магазина. Механизм аналогичен тому, что применен в Kangoo. Специальные рычажки на дверях освобождают направляющие-фиксаторы, и те выходят из отверстий, а при закрывании дверей точно попадают обратно и где-то внутри защелкиваются. Вероятно, со временем эти направляющие провиснут, но вряд ли скоро.

Пяти передач достаточно

Дизель и МКПП – поистине идеальное сочетание агрегатов. В «Доккере» передачи переключаются прямо-таки с удовольствием (рычаг – такой же, как в Renault Sandero и Lada Xray). Передач всего пять, возможно, пригодилась бы и шестая, но острой необходимости в ней нет. Мощность мотора – всего 90 л. с., казалось бы, скромный показатель, однако все силы доступны уже на низких и средних оборотах, так что долго ждать, пока мотор раскрутится, не приходится, и динамика радует. Стоит ли обращать внимание на комплектации с 82-сильным бензиновым мотором? Исключительно в целях экономии при покупке.

Наилучшая тяга 90-сильного мотора – в диапазоне от 1500 до 2500 об/мин. Ну просто-таки как у 12-цилиндрового магистрального тягача, не хватает только зеленого сектора на тахометре. Красного, кстати, тоже нет, да и зачем он? Вы очень скоро обнаружите, что при раскрутке до 3000-3500 об/мин тяга почти не нарастает, а выше – чуть ли не падает. Зеленый символ-подсказчик времени смены передач рекомендует делать это при 1800, 2000, либо 2200 об/мин. Избирательность механизма переключения высокая, рычаг удобно лежит в руке, но джойстик, как в «каблучке», был бы еще лучше.

Маневрировать в городе помогают большие наружные зеркала и парктроник из трех датчиков. В салонное зеркало виден, прежде всего, широкий стык задних распашных дверей. А в тестовой версии в багажнике была натянута вертикальная сетка, то есть, во внутреннее зеркало не было видно почти ничего снаружи. Ну а как ездят профессионалы на цельнометаллических «каблучках» и фургонах? Да-да, почти так же, привыкайте. Так, за совсем небольшое время я привык маневрировать на «Соболе» с тонированным задним «полукругом» окон и датчиками парковки только в углах заднего бампера. Хотя зеркала у него были побольше, да еще с дополнительными секциями внизу.

Руль у «Доккера» с гидроусилителем, но совсем легким его не назовешь, проходные сечения гидравлической магистрали просчитаны грамотно. Оборотов от упора до упора – примерно 3,2, многовато по современным меркам, но не бросаться же на этом автомобиле в резкие повороты! А вдруг стиральная машина таки упадет? Плохо закрепленный груз может положить набок даже магистральную фуру.

Поэтому перемещаемся на «Доккере» плавно, но не сказать, чтобы медленно. На трассе разгон с 80 до 120 км/ч на четвертой передаче происходит за 9-10 с, от такого «слабого» мотора ждешь худшего результата. А он совсем не плох. Забыли про то, что здесь передачи переключаются только вручную? Не беда. На пятой передаче двигатель «поднимет» и с 70 км/ч, но не ниже.

Круиз-контроль с «реновской» механикой работает в дружной паре, но алгоритм включения сложноват. Особенно по первости. Сначала клавишей на центральной консоли выбираем режим "круиза" либо лимита скорости. При выборе «круиза» разгоняемся до нужной отметки на спидометре и нажимаем кнопки «+» на левой спице руля. Всё, автомобиль перешел в «круизный» режим. Точно так же, как и при автоматической трансмиссии. При выборе скоростных значений 100 или 110 км/ч смена передач не требуется, Dokker обходится одной лишь пятой ступенью в коробке.

Расход топлива на трассе при разумных скоростях (то есть, максимально возможных, согласно ПДД) составляет не более 5,5 л на 100 км. В городе он увеличивается примерно до 7,5 л, а среднее значение по итогам теста – 6,1 л на 100 км. При работе на холостом ходу зимой дизель «Доккера» довольно интенсивно наращивает расход, примерно на 0,1 л за полчаса.

Если динамикой и экономичностью Dokker радует, то шумоизоляцией – не очень. На скоростях около 100 км/ч гул снаружи активно нарастает. Причем, шумят не агрегаты, а кузов. Шины тоже не особо слышны, в тестовой версии они были нешипованными. Возможно, поэтому на трассе автомобиль не покоряет курсовой устойчивостью, не цепляется за асфальт. При этом, он относительно спокойно относится к накатанным колеям, не рыскает в них.

Двойные задние двери «Доккера» можно распахнуть на 180 градусов. Механизм аналогичен тому, что применен в Kangoo. Специальные рычажки на дверях освобождают направляющие-фиксаторы, и те выходят из отверстий, а при закрывании дверей точно попадают обратно и где-то внутри защелкиваются.

Система стабилизации на раскатанном снегу активно вступает в работу только при разгоне автомобиля на прямой, душит двигатель очень заметно. Пробую закрутить «Доккер» при включенной системе – электроника почему-то не спешит осадить «неправильный» разгон. Отключаю ее, кнопка присутствует, и автомобиль начинает распускаться сильнее, радиус круга, проходимого со сносом передних колес, увеличивается. Но... через некоторое время рядом с горящим символом отключенной системы начинает мигать тот, что показывает ее работу. Более того, с набором скорости оба символа гаснут, то есть, электроника автоматически возобновляет страховку водителя.

Спите головой к двери

Зима вскрывает недостаток боковых сдвижных дверей. Они активнее примерзают к проемам после мойки, да и просто на морозе. Во всяком случае, открывать их труднее, чем распашные. Рекомендуется смазывать уплотнители специальным силиконовым составом.

Салон «Доккера» прогревается медленно, но, когда прогреется, уверенно поддерживает тепло, на ходу оно не выветривается. Регуляторы «климата» в салоне – такие же, как в «Дастере». Кондиционер включается дополнительной маленькой кнопкой, но теперь индикатор в ней загорается, когда устройство включено, а не наоборот, как было раньше. Сравниваю возможность устройства спальных мест в «Доккере» и «Соболе». Нет, во французском автомобиле так вольготно не разляжешься, разве что, по диагонали, но тогда места хватит только одному человеку, да и для туристского снаряжения места не останется. А спать придется головой к распашным дверям задка, так как пол в направлении передней части автомобиля понижается.

То есть, для путешествий с «Доккером» придется все же обзаводиться палаткой. Может быть, придумать тент, который накрывал бы заднюю часть автомобиля с распашными дверями, открытыми на 90 градусов. Но далеко от укатанных трасс вам отъехать не удастся. Номинальный дорожный просвет «Доккера» для России составляет 190 мм, дополним этот показатель нашими замерами: просвет под передним бампером не более 160 мм, под пружинами задней подвески – только 130 мм. Правда, задний бампер возвышается над почвой на 300 мм, то есть, при маневрировании в городе автомобиль с большим риском упрется в бордюр балкой задней подвески, а не бампером.

Мне очень понравился Dokker. Понравилась логика «средней» модели, «выстрелившей» между универсалом и стандартным «каблучком» и попавшей в цель. Представляется, что преимущества, которые она заимствовала у «взрослой» коммерческой модели Kangoo с лихвой превосходят ценовую разницу «Доккера» и «Ларгуса». Весомый плюс новинки – в частности, дизельный двигатель, которого в линейке «Ларгуса» нет. Так что доплата за «Доккер» в размере 200-300 тысяч рублей вполне оправдана.

Технические характеристики Renault Dokker 1,5D MT ГАБАРИТЫ, ММ 4363 х 1751 х 1852 КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ 2810 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 190 ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, МИН. / МАКС., Л 800 / 3000 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 1334 ТИП ДВИГАТЕЛЯ R4, дизельный РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, КУБ. СМ 1461 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С. ПРИ ОБ/МИН 90 / 3750 МАКС. МОМЕНТ, НМ ПРИ ОБ/МИН 200 / 1750 ТРАНСМИССИЯ пятиступенчатая механическая ТИП ПРИВОДА передний МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч 162 РАЗГОН 0 - 100 КМ/Ч, С 13,9 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л / 100 КМ 5,1 ОБЪЕМ БАКА, Л 50