Renault превратил новый R4 в пляжный багги с полным приводом

Renault представил необычный концепт R4 JP4x4. Новинка создана на базе Renault R4 E-Tech и вдохновлена сразу двумя версиями модели 60-х и 80-х годов прошлого века

Речь идет о Plein Air образца 1969 года и JP4 1981 года. Название концепта расшифровывается как Journée à la Plage, что в переводе с французского означает «день на пляже». Главной особенностью концепта стал заметно изменившийся кузов. Модель лишилась всех стекол, кроме лобового, привычные двери заменили на узкие выдвижные панели, а на крыше установили Х-образный крепеж для перевозки доски для серфинга. В салоне установлены два кресла с развитой боковой поддержкой и интегрированными подголовниками. Передняя панель полностью была позаимствована у серийного R4 E-Tech. Из других интересных деталей: дверные ручки в виде мягких ремешков и специальные крепления для скейтбордов в багажнике.

По задумке концепт оснащен двухмоторной электрической силовой установкой и системой полного привода. Мощность не сообщается. Renault пока не предлагает подобную конфигурацию для серийного R4.

Несмотря на высокий интерес к концепту, Renault уже заявил, что серийное производство JP4x4 не планируется. Презентация шоу-кара состоится в рамках теннисного турнира Roland Garros, где также представят серийные R4, R5 и Twingo E-Tech.

