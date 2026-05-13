Автомобильный портал Motorpage
13 май 2026

Renault превратил новый R4 в пляжный багги с полным приводом

Renault превратил новый R4 в пляжный багги с полным приводом
Автор фото: фирма-производитель

Renault представил необычный концепт R4 JP4x4. Новинка создана на базе Renault R4 E-Tech и вдохновлена сразу двумя версиями модели 60-х и 80-х годов прошлого века

Речь идет о Plein Air образца 1969 года и JP4 1981 года. Название концепта расшифровывается как Journée à la Plage, что в переводе с французского означает «день на пляже». Главной особенностью концепта стал заметно изменившийся кузов. Модель лишилась всех стекол, кроме лобового, привычные двери заменили на узкие выдвижные панели, а на крыше установили Х-образный крепеж для перевозки доски для серфинга. В салоне установлены два кресла с развитой боковой поддержкой и интегрированными подголовниками. Передняя панель полностью была позаимствована у серийного R4 E-Tech. Из других интересных деталей: дверные ручки в виде мягких ремешков и специальные крепления для скейтбордов в багажнике.

По задумке концепт оснащен двухмоторной электрической силовой установкой и системой полного привода. Мощность не сообщается. Renault пока не предлагает подобную конфигурацию для серийного R4.

Несмотря на высокий интерес к концепту, Renault уже заявил, что серийное производство JP4x4 не планируется. Презентация шоу-кара состоится в рамках теннисного турнира Roland Garros, где также представят серийные R4, R5 и Twingo E-Tech.
 

При написании новости использовалась информация:
Carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...

Renault готовит новую платформу для своих электрокаров и гибридов

17 марта 2026
Renault Twingo E-Tech Concept (2024)

Renault готовит самый доступный электрокар для европейского рынка

09 октября 2025
Renault Megane EV

Renault готовит «заряженный» электрохэтч Megane

15 сентября 2025
Renault Kiger (2026)

Renault обновил бюджетный компактный кроссовер Kiger

27 августа 2025

Renault построил в Шанхае научно-исследовательский центр по разработке электрокаров

22 января 2025
Renault

Renault хочет совершить революцию в дизайне кроссоверов

11 декабря 2024

 Новости Renault

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Omoda C5 - omoda c5 (2026) без кокошника, но наша Тест драйв
08 мая 2026

Omoda C5
"Без кокошника, но наша"
GAC S7 - gac s7 (2026) чилаут на колесах
Тест драйв
01 мая 2026

GAC S7
"Чилаут на колесах"
Москвич M70 - москвич м70 (2026) столичная штучка
Тест драйв
23 апреля 2026

Москвич M70
"Столичная штучка"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 1 3 9