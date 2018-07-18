Новая модель Rolls-Royce Cullinan - Царь кроссоверов?

Первый SUV бренда Rolls-Royce назван в честь самого крупного в мире алмаза, украшающего Корону Британской империи

Говоря о Rolls-Royce Cullinan, сложно не злоупотребить эпитетом «самый-самый». Например, при габаритах 5341х2164х1835 мм и колесной базе 3295 мм это самый крупный в мире люксовый SUV. Он же и самый дорогой – на российском рынке цены стартуют с отметки 25 млн рублей. Впрочем, есть на что посмотреть и помимо этого. Задние боковые двери традиционно для Rolls-Royce распахиваются против хода движения, пятая створка состоит из верхней и нижней частей, а пол багажника регулируется по высоте электроприводом. Шикарный салон может быть четырех- или пятиместным, а список опций для досуга кажется бесконечным: выдвижной модуль для инвентаря в багажнике, стеклянная перегородка между грузовым отсеком и салоном, бар, холодильник, коктейльный столик… Зашкаливает и список электронных ассистентов: системы ночного видения, контроля усталости водителя, панорамного обзора, предотвращения столкновений, слежения за разметкой, адаптивный круиз-контроль. Штатная пневмоподвеска варьирует клиренс, адаптивные амортизаторы автоматически подстраиваются под дорожные условия. Бензиновый 6,75-литровый V12 работает в паре с 8-диапазонным «автоматом». Движение на бездорожье и асфальте облегчат «умный» полный привод, система выбора режимов движения и полно-управляемое шасси.