Появились новые шпионские фотографии обновленного Rolls-Royce Cullinan

В интернете были опубликованы шпионские изображения обновленного внедорожника Rolls-Royce Cullinan. Некоторые кузовные элементы пока скрываются под камуфляжем, но ключевые изменения оценить уже можно.

Автомобиль запечатлели на полигоне научно-исследовательского центра BMW в Мюнхене. Передняя часть пока скрывается под пластиковыми панелями, что говорит о значительных изменениях в дизайне в этой области. Фирменная решетка радиатора практически не изменилась, только расстояние между хромированными вертикальными элементами стало заметно шире. Также обратим внимание на новые бампера. Они стали более спортивными с крупными воздухозаборниками и черными диагональными вставками внутри. Подобные изменения можно заметить и в задней части автомобиля. Изменилась форма патрубков выхлопной системы, а бампер стал визуально крупнее.

Напомним, что Rolls-Royce Cullinan стал первым внедорожником британской марки. Его дебют состоялся в 2018 году и с тех пор стал самой продаваемой моделью компании. В среднем автомобиль оценивается от 390 000 долларов. Cullinan оснащается турбированным V12 объемом 6,8 л. Мощность - 563 л.с. (в модификации Black Badge - 591 л.с.). Паспортный разгон до “сотни” - 5,2 с. Максимальная скорость - 250 км/ч. Автомобиль комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Привод - полный.